Pura Ballester, la investigadora de la UCAM que defiende el horario de invierno: "Facilita el descanso y mejora la salud"

Esta sincronización favorece el sistema inmunitario, fortalece la salud cardiovascular, apoya los procesos metabólicos y mejora la memoria gracias a un mejor descanso nocturno.

El ajuste al horario invernal sincroniza las actividades cotidianas con la luz y oscuridad natural, corrigiendo el desfase biológico provocado por el horario de verano.

La investigadora de la UCAM Pura Ballester defiende que el horario de invierno facilita el descanso y beneficia a la salud al alinearse mejor con la posición geográfica de España.

España afronta nuevamente el tradicional cambio horario. Esta próxima madrugada, de sábado a domingo, todos los relojes españoles se retrasan sumergiéndonos en el horario de invierno. Para muchos ciudadanos, este ajuste otoñal supone una indeseada pérdida de luz y claro motivo de queja recurrente.

Sin embargo, para la ciencia, esta transición es beneficiosa. Pura Ballester (Orihuela, 1990), doctora en Bioingeniería, profesora titular en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y miembro de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, lo tiene claro: el horario de invierno "facilita el descanso y mejora la salud".

Ballester defiende que este modelo se adapta mejor a nuestra geografía. "El cambio de horario de invierno ubica a España en una franja horaria más óptima teniendo en cuenta la posición geográfica en la que nos encontramos", explica en conversación con EL ESPAÑOL.

La investigadora argumenta que esta modificación "nos ubica, con respecto a la hora de amanecer y la hora de atardecer, en una hora más adecuada para nuestros procesos biológicos".

El desfase de España

El debate histórico sobre nuestro huso horario viene de lejos. Geográficamente, deberíamos regirnos por el meridiano de Greenwich, pero España está crónicamente adelantada. Esta desincronización se agrava en verano.

Según la investigadora, en dicha estación "retrasamos mucho los momentos en los que la temperatura nos permite salir a la calle, el ocio, etcétera, y lo hacemos a costa de quitarle horas de sueño a la noche".

La investigadora Pura Ballester. Cedida

El gran problema de este desfase es que las obligaciones no cambian en absoluto. "La hora de entrada al trabajo sigue siendo la misma en el horario de invierno y en el horario de verano", ejemplifica.

El regreso al horario invernal corrige este desajuste. "Con el horario de invierno, la hora del anochecer ocurre antes y está además más alineada con la oscuridad ambiental y atmosférica", señala.

Esta sincronización tiene beneficios inmediatos. Según subraya, gracias a este cambio biológico "se incrementan las oportunidades de exponernos a la oscuridad durante la noche y a exponernos a la luz natural durante el día".

En definitiva, la experta asegura que "nuestra vida social y el horario marcado por la luz y la oscuridad atmosférica están más sincronizados".

Mejor salud y sueño

Los beneficios de esta armonía biológica van mucho más allá de un simple descanso superficial. Ballester enumera las ventajas que impactan directamente en el bienestar integral humano.

"El sueño adecuado mejora la salud. Por ejemplo, mejora el sistema inmunitario, incrementa los procesos de consolidación de memoria o mejora la salud cardiovascular".

En este sentido, la investigadora destaca que mantener la regularidad en los horarios de sueño también es fundamental: "Las personas que son muy regulares en sus rutinas de sueño disfrutan de una mejor salud cardiovascular".

Ballester alude a los complejos procesos internos, como "la comunicación que existe entre el hígado y el páncreas y nuestro intestino", o a "las tasas de velocidad con las que metabolizamos algunos nutrientes".

Su postura refleja el consenso unánime de los expertos de Europa. La investigadora recuerda que "la gran mayoría de los países europeos tienen una hora que se encuentra una hora por delante de lo que debería de ser con respecto a su ubicación geográfica".

Para ilustrar esta anomalía, pone un ejemplo visual: "Italia está absolutamente iluminada y España permanece todavía a oscuras a la misma hora. Allí, a las 7:00 de la mañana ya se encuentran con una disposición completamente luminosa y recibiendo luz solar natural y nosotros todavía estamos a oscuras", concluye.

Por todo ello, la opinión científica de Pura Ballester es incontestable: el horario de invierno en España se adecúa mejor a los procesos biológicos para ganar en descanso, salud mental y bienestar integral.