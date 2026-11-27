La Asociación de Tropa y Marinería Española expresa su preocupación y defiende que la labor de servicio público no debe limitar los derechos constitucionales de los militares.

El PP solicita a la ministra Margarita Robles que organice los turnos y traslados necesarios para que los afectados puedan acudir a sus mesas electorales este domingo.

El despliegue urgente se produjo tras vencer el plazo del voto por correo, lo que impide a los efectivos no censados en la isla votar de forma presencial.

El Partido Popular reclama a Defensa y a la Junta Electoral Central garantizar el voto de los 120 militares de la UME desplegados en El Hierro por la crisis migratoria.

El Partido Popular ha reclamado al Ministerio de Defensa y a la Junta Electoral Central (JEC) que adopten medidas urgentes para garantizar el derecho al voto de los 120 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados desde ayer en El Hierro para hacer frente a la emergencia provocada por la llegada masiva de inmigrantes a la isla.

La formación ha registrado un escrito dirigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la Junta Electoral Central en el que advierte que el despliegue se ha producido cuando ya había concluido el plazo para solicitar el voto por correo, circunstancia que “impide que los militares desplazados a El Hierro puedan ejercer su derecho constitucional".

Para evitarlo, reclama a Defensa que “organice los turnos, relevos y traslados necesarios para que los afectados puedan votar este domingo, en su Mesa”.

El PP también carga contra la gestión del Gobierno en materia migratoria y sostiene que “la situación de emergencia provocada en la isla de El Hierro como consecuencia de la nefasta política migratoria del Gobierno no justifica la usurpación de un derecho constitucional a las mujeres y hombres que conforman las Fuerzas Armadas”.

En la misma línea, los populares subrayan que “es vital que nuestros militares puedan votar: su derecho de sufragio no queda en suspenso por el cumplimiento de una misión de servicio público y, aún menos, por tener que actuar ante una situación provocada por la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y su Ejecutivo”.

Recuerdan que el derecho de sufragio es un derecho fundamental (artículo 23.1 de la Constitución) que no queda en suspenso por el cumplimiento de una misión de servicio público.

En su escrito a Robles, los populares precisan que el despliegue tuvo lugar después de que concluyera, el 19 de noviembre, el plazo para solicitar el voto por correo y el mismo día en que expiraba, a las 14.00 horas, la ampliación del plazo para depositarlo en las oficinas de Correos.

La consecuencia, según argumenta el PP, es que los militares que no hubieran solicitado previamente el voto por correo solo pueden votar de forma presencial en la mesa electoral en la que están inscritos, de acuerdo con el artículo 86.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por tanto, aquellos efectivos censados fuera de El Hierro no podrían ejercer su derecho mientras permanezcan desplegados en la isla.

La formación de Alberto Núñez Feijóo asegura que “ha tenido conocimiento de que un grupo de militares desplazados con carácter urgente a El Hierro se encuentra en esa situación y no podrá ejercer su derecho de sufragio si no se adoptan medidas”.

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) también se muestra “preocupación” por la situación y sostiene que “el cumplimiento de una misión de servicio público tan relevante como la atención de una emergencia no debe suponer, en ningún caso, una limitación de los derechos constitucionales de los militares”.

Y subrayan que, "precisamente quienes han sido llamados a prestar servicio de manera inmediata en beneficio de la sociedad no deberían verse perjudicados por una circunstancia derivada de su compromiso y disponibilidad permanentes".