Esta modernización defensiva coincide con el endurecimiento del reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y el inicio de la construcción de una base naval estratégica en Tierra del Fuego.

El plan de rearme militar forma parte de un proyecto integral que incluye la futura adquisición de submarinos y fragatas para proyectar su poder de disuasión en el Atlántico Sur.

El estadounidense AGM-84 Harpoon se perfila como el candidato principal, permitiendo operar conjuntamente con los aviones de patrulla marítima P-3C Orion mediante enlaces de datos de la OTAN.

El Gobierno de Javier Milei planea adquirir misiles antibuque para equipar su nueva flota de cazas F-16 y recuperar la capacidad de ataque aéreo contra superficie perdida hace una década.

La Argentina de Javier Milei avanza de manera decidida en su ambicioso programa de modernización y reequipamiento militar con un nuevo salto estratégico para el control del Atlántico Sur. Según se desprende de un informe presentado esta semana por la Casa Rosada ante el Parlamento, el Gobierno argentino prevé ahora adquirir misiles antibuque para equipar a la flota de cazas F-16 de su Fuerza Aérea.

De esta manera, la Administración Milei confirma de manera oficial una intención que venía gestándose en silencio bajo el paraguas del secreto militar: dotar a los aviones adquiridos de segunda mano a Dinamarca de una capacidad ofensiva específica contra embarcaciones de superficie.

Este movimiento representa la consolidación de un proceso que tuvo su punto de inflexión a finales de 2024, cuando Buenos Aires selló con el Departamento de Estado de Estados Unidos una transferencia de armamento y tecnología valorada en más de 900 millones de dólares (822 millones de euros, al cambio actual) en beneficio de los mencionados F-16.

Si bien en esa primera etapa el paquete contempló misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder y AIM-120C-8 AMRAAM, además de bombas guiadas por láser GBU-12 Paveway II y bombas de propósito general MK-82, el armamento antibuque había quedado pendiente de confirmación.

Para comprender la magnitud de esta decisión, resulta indispensable mirar hacia la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas. Tras la baja definitiva de los veteranos aviones de origen francés Super Étendard de la Armada, hace casi una década, el país sudamericano perdió la capacidad de lanzar misiles antibuque desde plataformas aéreas.

Caza F-16 de Argentina Fuerza Aérea Argentina

Aquella herramienta había demostrado su enorme eficacia y valor disuasorio durante la Guerra de las Malvinas (1982), cuando la aviación naval argentina empleó el binomio formado por los Super Étendard y los misiles Exocet para golpear con dureza a la flota británica, logrando el hundimiento del destructor HMS Sheffield y del buque logístico Atlantic Conveyor.

La eventual integración de proyectiles antibuque en los F-16 permitiría recuperar esa capacidad sin afrontar el altísimo coste que implicaría adquirir y sostener una nueva flota de cazas exclusivamente navales.

Aunque el informe oficial presentado al Congreso argentino no especifica el modelo exacto del armamento a incorporar ni los plazos financieros para cerrar la operación, todo apunta a que el misil estadounidense AGM-84 Harpoon -fabricado por Boeing- es el candidato natural.

Desarrollado en variantes modernas como el Block II o Block II+, este sistema ya se encuentra homologado en diversas fuerzas aéreas usuarias del F-16 alrededor del mundo -entre ellas varias europeas- y podría integrarse en las aeronaves argentinas aprovechando la actualización de software de su configuración MLU.

Cazas F-16 de Argentina Fuerza Aérea Argentina

Frente al clásico Exocet francés, el Harpoon ofrece una cabeza explosiva de mayor peso, un alcance que según la versión supera ampliamente los 100 km y la ventaja táctica de que cada F-16 puede portar dos unidades simultáneamente, duplicando el poder de fuego por salida respecto de los antiguos Super Étendard navales.

La apuesta del Ejecutivo de Milei cobra aún mayor relevancia al observarla la arquitectura que busca construir el Ministerio de Defensa argentino: la Fuerza Aérea ya ha recibido 12 de los 24 cazas comprometidos y aguarda las siguientes tandas hasta completar la flota a principios de 2028, mientras que la Armada ha completado la incorporación de tres aviones de patrulla marítima P-3C Orion.

Estas aeronaves, ambas fabricadas por el gigante Lockheed Martin, podrían operar conjuntamente gracias a la implementación de sistemas modernos de enlace de datos tácticos como el Link 16, estándar en la OTAN.

Así, un avión explorador de la Armada Argentina sería capaz de detectar e identificar un blanco naval en alta mar y transmitir sus coordenadas en tiempo real a una escuadrilla de F-16 para que esta ejecute el ataque a larga distancia.

Aviones P-3C Orion de Argentina Armada Argentina

De este modo, la compra de misiles antibuque no aparece como un hecho aislado, sino como una pieza clave dentro de un plan de rearme integral que contempla también gestiones crediticias por 3.500 millones de dólares para incorporar submarinos y fragatas y la modernización de los destructores de diseño alemán MEKO.

Con la defensa de su espacio aéreo en proceso de recuperación, el Gobierno argentino busca ahora proyectar ese poder de disuasión sobre su extenso litoral marítimo, cerrando una brecha estratégica abierta desde hace años.

La causa Malvinas

El anuncio de esta posible compra de misiles antibuque coincide con el endurecimiento de la postura de la Administración Milei en relación con el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

El pasado septiembre, el mandatario anunció que aceleraría los mecanismos para sancionar a empresas petroleras que operen en Malvinas sin autorización de Argentina.

La ofensiva de Milei por el archipiélago, que la oposición acusa de electoralista, responde a la decisión de la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper de avanzar en el desarrollo del denominado proyecto Sea Lion, mediante el que prevén iniciar, en 2028, la extracción offshore de crudo a 220 kilómetros al norte de Malvinas, gracias a licencias de explotación concedidas por el gobierno isleño, permisos que Buenos Aires considera "ilegales".

Asimismo, la Casa Rosada ha reactivado el proyecto para instalar una base naval en la sureña provincia de Tierra del Fuego, puerta de entrada a la Antártida y a unos 700 kilómetros de Malvinas. "Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", afirmó por entonces Milei.

Posteriormente, el ministro de Defensa argentino, teniente general Carlos Presti, confirmó que la construcción comenzará el próximo enero.

De igual manera, el Ejecutivo de Milei ha enviado al Congreso el proyecto de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar el régimen vigente para sancionar la explotación no autorizada de recursos -renovables y no renovables- en Malvinas y ampliar las herramientas del Estado para proteger la soberanía.