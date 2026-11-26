El SpainSat NG III sustituirá al SpainSat NGII, que sufrió el impacto de una partícula espacial tras su lanzamiento en 2025.

Airbus Defence and Space se encargará de la construcción e integración del nuevo satélite, que tendrá una vida útil nominal de 15 años.

La financiación cubrirá el diseño, fabricación, integración, lanzamiento y pruebas de la plataforma entre los años 2026 y 2030.

El Ministerio de Industria concede un préstamo de 492 millones de euros a tipo de interés cero a Hisdesat para el satélite SpainSat NG III.

Uno de los últimos reales decretos publicados en el BOE antes de las inminentes elecciones se ha centrado en el desarrollo y lanzamiento del satélite SpainSat NG III.

El Ministerio de Industria deja así aprobada la concesión directa de un préstamo a la compañía Hisdesat por una cuantía de 492 millones de euros en formato multianual, comenzando en este 2026 y finalizando en 2030.

El programa tiene por objeto financiar a interés cero todas las fases antes de la entrada en explotación comercial del satélite, pasando por las de diseño, fabricación, integración, lanzamiento y pruebas. Al igual que sus satélites hermanos, Airbus Defence and Space será el encargado de la construcción e integración.

"Las comunicaciones por satélite son una piedra angular de la conectividad del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, tanto en el territorio nacional como en el despliegue de las misiones internacionales", tal y como indica Industria en el BOE.

En estos momentos, las Fuerzas Armadas cuentan con un sistema formado por dos satélites de comunicaciones geoestacionarios, SpainSat NGI —situado en 29E y lanzado en 2025— y el SpainSat —con una órbita sobre 30W y lanzado en 2006—.

El relevo natural de este último orbitador fue el SpainSat NGII, lanzado en octubre de 2025, pero sufrió el impacto de una partícula espacial mientras se dirigía a su órbita a finales de ese mismo año.

De esta forma y teniendo en cuenta la vida útil del SpainSat original, desde el Ministerio de Defensa han impulsado el desarrollo de una tercera plataforma en la que se incluirán algunas mejoras tecnológicas importantes y la compatibilidad con más bandas de frecuencias.

Entre los principales instrumentos que llevará el satélite a bordo se encuentra el sistema de comunicaciones en banda X, compuesto por una antena activa en transmisión y otra en recepción.

Desde el Ministerio también destacan la carga útil de banda Ka militar, que proporcionará haces orientables, la carga de banda UHF, que proporcionará 9 portadoras de 25 KHz.

El satélite estará diseñado para una vida operativa nominal de 15 años desde el lanzamiento y, además de la transmisión de información, contará con capacidades de geolocalización y cancelación de interferencias.

La plataforma del satélite será compatible con los principales lanzadores, como Ariane 6 o Falcon 9 y deberá tener un diseño modular que proporcione gran flexibilidad en términos de capacidad de carga, pudiendo albergar cargas útiles de hasta 16 KW.

Los requisitos de lanzamiento especificados a la fecha están encaminados a mantener varios lanzadores como posibles para facilitar la selección en las mejores condiciones tanto técnicas como económicas.

Los centros de control ya se desarrollaron durante el programa de SpainSat NGI y del malogrado NG II. Por tanto, ahora solo será necesaria la adaptación de los centros de control a la nueva generación del procesador digital transparente (DTP) Generación 6, al estar obsoleta la Generación 3 de los anteriores.