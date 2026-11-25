Superar esta dependencia llevará años debido a los retrasos regulatorios para abrir minas en EEUU, donde los trámites de autorización pueden demorarse hasta 29 años.

Pekín controla más del 90% del refinado mundial de tierras raras y ha comenzado a restringir exportaciones, usando este monopolio como herramienta de presión geopolítica.

EEUU ha detectado más de 28.000 componentes en casi 1.400 sistemas de armas que contienen galio, germanio, antimonio o tungsteno, elementos clave para la tecnología militar moderna.

Un informe revela que el Pentágono depende críticamente de minerales y tierras raras dominados por Pekín para producir y mantener cazas F-35, submarinos clase Virginia y bombarderos B-2.

El Gobierno de Donald Trump proyecta -si el Congreso lo permite- destinar un presupuesto de 1,5 billones de dólares en materia de defensa en 2027, la mayor cifra de su historia, en un esfuerzo por modernizar su arsenal y mantener la supremacía militar frente a rivales estratégicos como China y Rusia. Sin embargo, detrás de esta monumental inyección financiera se esconde una vulnerabilidad estructural que el dinero por sí solo no puede resolver a corto plazo.

Un exhaustivo informe elaborado por la empresa de gestión de cadenas de suministro Exiger y el think tank estadounidense Proyecto Especial de Estudios Competitivos (SCSP, por sus siglas en inglés) revela que la industria militar de EEUU depende de forma crítica de minerales estratégicos y tierras raras cuyo suministro y refinado están dominados casi por completo por Pekín.

Esta asimetría amenaza directamente la operatividad, el mantenimiento y la producción de las joyas tecnológicas del Pentágono, incluyendo los cazas furtivos F-35, los submarinos nucleares de ataque rápido clase Virginia y los bombarderos estratégicos B-2.

El análisis, que ha mapeado miles de millones de datos a nivel de pieza y material en cerca de 3.000 sistemas de armas, pone cifras concretas a esta exposición. Los investigadores identificaron más de 28.000 componentes únicos distribuidos en casi 1.400 sistemas militares que contienen galio, germanio, antimonio o tungsteno.

Estos cuatro elementos resultan insustituibles para la guerra moderna, ya que son la base de semiconductores de alta frecuencia, radares avanzados, sensores infrarrojos, sistemas de visión nocturna, aleaciones de alta resistencia y municiones.

En el caso, por ejemplo, del bombardero furtivo B-2 Spirit -una flota de 19 aeronaves desplegada en las operaciones contra instalaciones nucleares en Irán- el informe detecta 782 piezas que requieren alguno de estos minerales.

La dependencia alcanza dimensiones aún más llamativas en otras plataformas insignia: cada caza F-35 incorpora cerca de 400 kilogramos de tierras raras, mientras que cada submarino nuclear clase Virginia demanda más de cuatro toneladas de estos elementos, además de contar con más de 300 componentes críticos fabricados con germanio, antimonio, tungsteno o galio.

Caza F-35 USAF

El origen de esta fragilidad reside en décadas de deslocalización industrial y en una agresiva política de subsidios por parte de Pekín que le ha permitido controlar más del 90% de la capacidad mundial de refinado de tierras raras y cerca de 2/3 del procesamiento de otros minerales críticos. Por contra, para minerales como el galio, el germanio y el antimonio, la producción dentro de territorio estadounidense es prácticamente nula.

Consciente de esta ventaja geoestratégica, China ha comenzado a utilizar el dominio minero como un instrumento de presión diplomática y comercial. Tras prohibir a finales de 2024 la exportación de estos tres elementos hacia EEUU, Pekín amplió en 2025 sus restricciones a un amplio abanico de tierras raras pesadas -como el samario, el disprosio o el itrio- y a los imanes permanentes esenciales para los sistemas de guiado de misiles y aeronaves.

Aunque las sucesivas cumbres bilaterales han dado lugar a suspensiones temporales en algunas de las medidas más severas, China mantiene estrictos controles de licencias y exige garantías de que los materiales exportados no tendrán un uso final militar, además de haber introducido normas extraterritoriales que penalizan incluso a fabricantes de terceros países que utilicen insumos chinos.

Dependencia industrial

El problema se agrava porque la dependencia mineral coincide con otros cuellos de botella en la manufactura doméstica, como el cierre de más de 240 plantas de forja en Estados Unidos durante las últimas dos décadas y la pérdida total de la producción nacional de esponja de titanio, un insumo indispensable para los motores a reacción y los fuselajes aeroespaciales.

De hecho, los submarinos clase Virginia acumulan ya tres años de retraso en sus entregas, una demora en la que confluyen la escasez de minerales críticos, la falta de capacidad de fundición a gran escala y el déficit de mano de obra cualificada.

Submarino clase Virginia de EEUU US Navy

En simulaciones de juegos de guerra citadas por el informe, los analistas concluyeron que, en caso de un conflicto prolongado en escenarios como Taiwán o el mar de China Meridional, la base industrial estadounidense sería incapaz de reponer las pérdidas de buques, aviones y misiles a un ritmo adecuado.

Romper este monopolio constituye una carrera contrarreloj llena de obstáculos burocráticos y financieros. Si bien Washington ha impulsado proyectos como la reactivación de minas, el desarrollo de plantas de procesamiento o iniciativas de reciclaje de residuos electrónicos y cenizas de carbón para recuperar galio y germanio, estas medidas resultan todavía insuficientes para alcanzar la autosuficiencia.

La principal barrera es el tiempo. Debido a la complejidad de los permisos medioambientales y a los trámites administrativos, abrir una nueva mina y su correspondiente planta de refinado en Estados Unidos requiere una media de 29 años, frente a los entre 10 y 20 años que tarda Europa.

Aunque la Casa Blanca ha emitido órdenes ejecutivas para acelerar las autorizaciones mineras, impuesto aranceles estratégicos al tungsteno chino y forjado alianzas con socios como Australia, Ucrania y la Unión Europea, el informe concluye que el Pentágono deberá afrontar años de vulnerabilidad crítica antes de que su cadena de suministro recupere la autonomía necesaria para respaldar su ambición militar.