El Ministerio de Defensa alemán decidirá en marzo de 2027 su estrategia, mientras los sindicatos estiman que un plan propio permitiría tener un prototipo listo en 2032.

La plantilla advierte del riesgo de acabar adquiriendo cazas F-35 a EE. UU., lo que privaría de retorno tecnológico a la industria alemana tras el colapso del proyecto conjunto FCAS.

El comité de empresa exige liderar un nuevo proyecto propio abierto a otros socios continentales para evitar quedar relegados a un papel secundario en la industria militar.

Los trabajadores de Airbus en Alemania rechazan frontalmente la posibilidad de que el Gobierno germano se sume al programa de caza de sexta generación GCAP junto a Reino Unido, Italia y Japón.

La plantilla de Airbus en Alemania han hecho público su malestar ante la posibilidad de que el Gobierno germano decida integrar al país en el Programa Aéreo de Combate Global (GCAP), el consorcio liderado por Reino Unido, Italia y Japón para el desarrollo de un avión de combate de sexta generación.

A través de su comité de empresa, los trabajadores de la división de Defensa y Espacio han expresado un rechazo frontal a esta vía, calificando una eventual adhesión como un movimiento condenado al fracaso desde su origen.

En su lugar, exigen al Ejecutivo de Friedrich Merz que abandone cualquier intento de sumarse a proyectos ya cerrados y active de inmediato el desarrollo de un caza bajo liderazgo propio. Este pulso sindical llega en un momento crítico para la defensa europea, apenas unos meses después de que el pasado verano saltara por los aires el proyecto franco-germano-español FCAS.

La incapacidad de París y Berlín para limar las históricas asperezas industriales entre Dassault Aviation y Airbus sobre el control tecnológico y la dirección del diseño terminó por enterrar el caza conjunto.

Mientras Francia ya ha movido ficha en solitario lanzando su propio programa nacional bautizado como ACF, un proyecto abierto a colaboradores externos pero donde París blinda su autonomía absoluta, Alemania sigue sin tomar una decisión sobre la estrategia a seguir, lo que inquieta a su tejido industrial.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reconoció a principios de noviembre que su departamento tiene sobre la mesa dos alternativas principales antes de tomar una determinación definitiva en marzo de 2027: integrarse en el GCAP o articular una nueva alianza europea donde Airbus pueda cooperar con otros socios continentales, como España y Suecia.

Aunque tanto el primer ministro británico, Andy Burnham, como el Ejecutivo italiano han mostrado buena disposición para recibir a Alemania en su consorcio pese al riesgo de sufrir retrasos, los representantes laborales consideran que llegar tarde a un programa tan avanzado relegaría a la industria germana a un papel meramente subordinado, sin capacidad real para decidir el rumbo técnico de la aeronave.

Thomas Pretzl, presidente del comité de empresa de Airbus, ha sido tajante al reclamar que no se repitan los mismos errores políticos que lastraron la fallida alianza con Francia. Para el líder sindical, la única salida viable pasa por impulsar una arquitectura nacional diseñada desde cero y abierta "a una futura expansión, que permitiera a otras naciones y fabricantes unirse fácilmente en una etapa posterior si así lo desearan".

Pretzl ha advertido, además, de una amenaza aún mayor si el Gobierno sigue dudando: acabar recurriendo a nuevas compras de cazas estadounidenses F-35, una solución de emergencia que no dejaría ningún retorno tecnológico en el país y certificaría la defunción definitiva de la aviación militar alemana.

La presión sobre Berlín no procede únicamente de los sindicatos. El sector industrial en pleno, agrupado recientemente bajo el paraguas del denominado Equipo Gen 6 que reúne a gigantes y especialistas como Airbus, Diehl, Hensoldt, Liebherr, MBDA, MTU Aero Engines, Rohde & Schwarz y Autofly, lleva semanas reclamando una hoja de ruta clara.

Esta postura cuenta también con respaldo político en regiones clave como Baviera, que defiende la soberanía tecnológica y el mantenimiento de miles de empleos en pequeñas y medianas empresas que dependen de crear un consorcio liderado por Alemania.

Según las estimaciones de los trabajadores, si Berlín da luz verde ahora mismo a esta iniciativa propia, el país tendría capacidad técnica para presentar un primer prototipo en 2032 y poner el caza en servicio operativo para la Luftwaffe en el horizonte de 2040.