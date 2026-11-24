La modernización reforzará su aviónica y sistemas de guerra electrónica para operar junto al J-20 y coordinar drones colaborativos.

Se optimizará la bodega interna de armamento para transportar más munición sin comprometer su baja observabilidad radárica.

El paquete de mejoras incluye la adopción del motor turbofán WS-19 para aumentar su potencia, aceleración, velocidad y radio de acción.

China prepara una ambiciosa actualización para el caza furtivo J-35A solo un año después de su entrada en servicio en la Fuerza Aérea.

Poco más de un año después de su incorporación oficial a la Fuerza Aérea china, a mediados de 2025, la industria aeroespacial de Pekín ya proyecta una ambiciosa actualización para el avión de combate J-35A. Según la prensa estatal del gigante asiático, este caza furtivo de quinta generación experimentará una evolución en su planta motriz, su arquitectura de sensores y capacidad ofensiva.

El propósito detrás de esta modernización radica en consolidar a esta aeronave bimotor de peso medio como un escudero versátil y de largo alcance para el pesado J-20, multiplicando así el poder de fuego y la cohesión operativa de la aviación del Ejército Popular de Liberación en escenarios de combate altamente disputados.

El recorrido público del J-35A ha sido vertiginoso desde su presentación oficial, en noviembre de 2024, evento que lo catapultó como el segundo aparato de quinta generación desarrollado por China.

Tras confirmarse el año pasado la entrada en servicio tanto de su variante para la Fuerza Aérea como de su versión navalizada para la Marina -manteniendo además una línea abierta para el mercado de exportación-, los ingenieros de la Corporación Aeronáutica de Shenyang buscan exprimir al máximo su diseño monoplaza.

Concebido originalmente para ejecutar misiones combinadas de superioridad aérea y ataque de precisión, el aparato necesita ganar músculo para operar en sinergia constante con otros cazas furtivos, aeronaves convencionales y enjambres de vehículos no tripulados.

El corazón de este paquete de mejoras reside en la adopción de una versión optimizada del turbofán nacional WS-19. Aunque Pekín mantiene bajo estricto secreto los parámetros exactos y los plazos de instalación, la incorporación de este propulsor más potente transformará radicalmente la envolvente de vuelo del avión.

Un mayor empuje se traducirá de inmediato en una aceleración más contundente, mejores tasas de ascenso y la capacidad de sostener velocidades supersónicas de manera eficiente, además de permitirle cargar mayores volúmenes de combustible y munición.

Caza J-35 - AVIC

Este avance bebe directamente del maduro ecosistema industrial chino, que alcanzó la élite mundial con el motor WS-15 del J-20A, cuya relación peso-empuje compite de tú a tú con el célebre F135 estadounidense.

Trasladar esa misma eficiencia termodinámica al más compacto WS-19 no solo disparará el radio de acción del J-35A, sino que podría abrir la puerta a remotorizar futuras iteraciones del caza ligero de exportación JF-17.

Sensores más sofisticados

En paralelo al salto propulsivo, el rediseño pone un énfasis crítico en la guerra electrónica y la conciencia situacional. La proliferación global de plataformas de baja observabilidad está dejando obsoletos los sistemas de radar tradicionales, obligando a las fuerzas aéreas a depender de redes de sensores mucho más sofisticadas.

Por ello, la actualización contempla una profunda revisión de la aviónica del J-35A para afinar su capacidad de detectar y rastrear blancos furtivos enemigos a grandes distancias. Al mismo tiempo, estos sistemas automatizados aliviarán la carga cognitiva del piloto, permitiéndole procesar torrentes de información táctica en entornos electromagnéticos saturados sin perder el control del combate.

Cazas J-35 - AVIC

La letalidad del aparato también dará un paso al frente mediante la modificación de su bodega interna de armamento. Para conservar su firma radárica mínima, el J-35A oculta sus misiles aire-aire en el interior del fuselaje, evitando los soportes subalares que delatarían su posición.

Los ingenieros evalúan ampliar o reconfigurar este compartimento interno para alojar un mayor número de proyectiles o integrar municiones de mayor tamaño y diversidad, ampliando su abanico de misiones sin sacrificar el sigilo. De cara al futuro, se vislumbran incluso más variantes especializadas, como un modelo dedicado exclusivamente a la guerra electrónica o una versión biplaza.

En esta última configuración, el segundo tripulante actuaría como un gestor táctico embarcado, dirigiendo drones de combate colaborativo mientras el piloto se concentra exclusivamente en las maniobras de vuelo.

A pesar del entusiasmo tecnológico que rodea estas mejoras, el horizonte del programa J-35 presenta ciertos interrogantes. La Fuerza Aérea ya cuenta con el J-20 como punta de lanza, y tanto la aviación desde tierra como la naval tienen la mirada puesta en la llegada de los cazas de sexta generación prevista para principios de la década de 2030.

Esta rápida transición tecnológica plantea la duda de hasta qué punto el alto mando chino destinará recursos masivos a expandir la flota del J-35A, o si el modelo más ligero de los dos cazas furtivos actuales terminará cediendo protagonismo frente a los futuros dominadores del espacio aéreo.