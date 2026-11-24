Las críticas ponen de manifiesto las dudas existentes sobre la reducida disponibilidad del Su-57 y el impacto real de los avanzados programas de armamento rusos en el conflicto.

El comentarista sostiene que el veterano helicóptero soviético Mi-8 es la aeronave más determinante en el frente debido a su papel clave en tareas logísticas, transporte y evacuación.

Tumanov rebate las declaraciones de la corporación aeronáutica estatal rusa (UAC), cuestionando que el Su-57 pueda ser considerado de quinta generación o el principal avión de combate del país.

El conocido bloguero militar prorruso Ilya Tumanov cuestiona la relevancia del caza furtivo Su-57 en la guerra de Ucrania, afirmando que nadie notaría si dejara de combatir.

Ilya Tumanov, uno de los comentaristas de aviación militar más conocidos del entorno prorruso, pone en duda la relevancia del caza furtivo Su-57, presentado por Moscú como su principal avión de combate. El bloguero reivindica en su canal Telegram Fighterbomber, el papel del veterano helicóptero Mi-8, que considera mucho más determinante para sostener las operaciones en el frente.

Cuestiona la importancia real del aparato en la guerra de Ucrania y ha puesto en duda que su presencia tenga un impacto significativo en las operaciones militares. "Si mañana el Su-57 deja de participar en la operación militar especial, nadie lo notará. Ni nosotros ni el enemigo", sostiene Tumanov en una publicación en Telegram.

Sus críticas llegan después de que Vadim Badekha, director ejecutivo de United Aircraft Corporation (UAC), el conglomerado estatal ruso de construcción aeronáutica, ensalzara las capacidades del avión con motivo de la entrega de un nuevo lote modernizado a las Fuerzas Aeroespaciales rusas.

Badekha definió el Su-57 como "nuestro principal avión en la línea de aviación operacional-táctica" y lo calificó como "el caza de quinta generación más probado en condiciones reales de combate" y "el mejor avión de su clase", según Defence Blog.

Sin embargo, Tumanov cuestionó que pueda considerarse el principal avión de combate ruso cuando, a su juicio, no ha demostrado una superioridad efectiva sobre sus adversarios.

"Para ser el principal, tienes que estar por encima de alguien. ¿Y por encima de quién es el Su-57 el principal?", escribió. A continuación, lanzó una pregunta irónica sobre sus resultados en combate: "Cuántos F-16 y Mirage ha derribado es una pregunta retórica".

Ucrania opera ambos modelos occidentales, incorporados a su Fuerza Aérea para reforzar sus capacidades frente a la aviación rusa. El bloguero también cuestionó su clasificación tecnológica, al afirmar que estos aparatos están "muy, muy lejos de ser aviones de quinta generación".

Ensalza el Mi-8

La crítica de Tumanov va más allá de las prestaciones del Su-57. El comentarista considera que el aparato ruso con mayor relevancia operativa en la guerra no es un caza furtivo, sino el veterano helicóptero de transporte Mi-8, diseñado en la Unión Soviética y cuyo primer vuelo tuvo lugar en la década de 1960.

"El avión principal, en mi opinión, es aquel sin el cual todos en la operación militar especial lo pasarían muy mal. Es decir, estoy hablando del Mi-8", afirmó.

Su argumento se basa en la utilidad cotidiana de esta plataforma en el campo de batalla. Fabricado por miles de unidades, el Mi-8 desempeña misiones esenciales para las fuerzas rusas: transporte de tropas y suministros, evacuación de heridos y lanzamiento de cohetes no guiados contra posiciones ucranianas.

Frente a esta versatilidad, el Su-57 continúa siendo un sistema disponible en cantidades reducidas. Según el recuento de matrículas citado por medios ucranianos, las unidades operativas rusas habían recibido 18 ejemplares a comienzos de 2026.

La diferencia entre ambos modelos ilustra el contraste entre una plataforma tecnológicamente avanzada, pero de implantación limitada, y un helicóptero ampliamente extendido que sostiene buena parte de las tareas logísticas y operativas.

Tumanov también estableció una comparación con otros dos aviones rusos. A su juicio, la pérdida del caza Su-35 sería "triste", mientras que la destrucción de un Su-34, especializado en ataque, supondría un desastre para las capacidades militares rusas.

Las limitaciones del Su-57

El Su-57 es el único caza ruso de quinta generación actualmente en servicio y constituye uno de los programas más ambiciosos de la industria aeronáutica militar de Moscú.

Su diseño incorpora características furtivas, sensores avanzados y capacidad para emplear armamento de precisión, con el objetivo de competir con plataformas occidentales como el F-35 estadounidense.

Sin embargo, su reducida disponibilidad y las dudas sobre su empleo en operaciones de primera línea alimentan el debate sobre su verdadera contribución a la guerra. En abril de 2026, Ucrania aseguró haber atacado varios Su-57 en la base aérea de Shagol, situada a unos 1.700 kilómetros de la frontera ucraniana.

Las declaraciones de Tumanov resultan especialmente significativas porque proceden de un comentarista vinculado al entorno militar prorruso, no de una fuente ucraniana o de un adversario de Moscú.

Sus críticas ponen el foco en una cuestión central para la industria de defensa rusa: la distancia entre las capacidades que el Kremlin atribuye a sus sistemas de armas más avanzados y su impacto efectivo en el campo de batalla.

"En definitiva, todas las palabras grandilocuentes y espectaculares deben respaldarse con hechos aún más espectaculares y grandilocuentes", concluyó el bloguero.

Su valoración no supone una evaluación técnica independiente del Su-57, pero sí refleja el debate sobre la utilidad militar de los grandes programas de armamento cuando su producción limitada dificulta que tengan un impacto decisivo en un conflicto prolongado.