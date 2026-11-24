El programa F128 reemplaza al fallido proyecto F126 y busca reforzar la presencia de la Marina germana y la OTAN en zonas clave como el Báltico y el Ártico.

Alemania invertirá unos 11.600 millones de euros en esta nueva serie de fragatas MEKO A-200 DEU, cuyas entregas están previstas a partir de finales de 2029.

El acuerdo con el astillero TKMS tiene un periodo de ejecución de cinco años y dotará a los buques de capacidades avanzadas de detección, autoprotección y ataque electrónico.

La filial alemana de la israelí Elbit Systems equipará las ocho futuras fragatas F128 de Alemania con el sistema de guerra electrónica naval 'Aqua Marine'.

Alemania sigue dando pasos firmes para blindar sus futuras capacidades navales tras el turbulento giro que supuso la cancelación de las fragatas F126. En este sentido, la filial alemana del gigante tecnológico israelí Elbit Systems se ha adjudicado un contrato estratégico con el astillero TKMS para suministrar los sistemas integrados de guerra electrónica de las ocho futuras fragatas F128 -denominación oficial de la clase MEKO A-200 DEU- que operará la Marina germana.

El acuerdo, que contempla un período de ejecución de cinco años, dotará a estos nuevos buques de combate de la suite naval Aqua Marine, una avanzada solución diseñada para garantizar la autoprotección y el dominio del espectro electromagnético en escenarios marítimos de alta densidad, según ha detallado este martes la compañía israelí a través de un comunicado.

La adjudicación consolida la arquitectura tecnológica de unos buques que nacieron de la urgencia estratégica y presupuestaria de Berlín. Tras cancelar el pasado junio el programa F126 adjudicado originalmente al astillero neerlandés Damen debido a graves retrasos y a un sobrecoste que amenazaba con dispararse por encima de los 18.000 millones de euros, el Ministerio de Defensa alemán redirigió sus esfuerzos hacia una alternativa nacional más ágil y predecible.

Después de aprobar un primer lote de cuatro unidades en julio y recibir recientemente la luz verde parlamentaria definitiva para completar la serie, Alemania invertirá alrededor de 11.600 millones de euros en estas ocho fragatas fabricadas por TKMS, cuya primera entrega está prevista para finales de 2029.

En este contexto de rearme naval acelerado, la incorporación de la suite Aqua Marine representa un elemento crítico para la supervivencia y eficacia de la nueva flota. El sistema desarrollado por Elbit Systems posee una arquitectura modular que combina capacidades de guerra electrónica tanto pasivas como activas.

Firma del contrato entre TKMS y Elbit Systems TKMS

Gracias a esta integración, las fragatas F128 podrán detectar, identificar y analizar emisiones de radar y amenazas enemigas de forma temprana, desplegando simultáneamente contramedidas electrónicas de autodefensa y operaciones de ataque electrónico.

Además de ofrecer una respuesta rápida en entornos electromagnéticos complejos, la plataforma mejora sustancialmente la conciencia situacional, la inteligencia electrónica y la interoperabilidad entre distintas unidades navales aliadas.

Desde la dirección de la filial germana de la compañía israelí han puesto en valor la sintonía industrial con el contratista principal del programa. Marian Rachow, CEO de Elbit Systems Deutschland, ha destacado la relevancia de este nuevo hito comercial: "Los contratos para equipar las nuevas fragatas de clase F128 con sistemas de combate de última generación en el espectro electromagnético subrayan la relación de confianza entre el contratista principal, TKMS, y Elbit Systems Deutschland, que ha crecido a través de varios proyectos conjuntos".

Las ocho fragatas F128 desempeñarán un papel central en la estrategia de defensa de Alemania y de la OTAN en el flanco norte, con especial énfasis en el mar Báltico, el mar del Norte, el Atlántico y el Ártico.

Con una eslora aproximada de 121 metros y un desplazamiento cercano a las 4.000 toneladas, estos buques polivalentes tienen como misión prioritaria la guerra antisubmarina para contrarrestar el incremento de la actividad sumergida de la flota rusa en aguas septentrionales.

La combinación de su diseño modular y propulsión CODAG-WARP con sensores de última generación, armamento antisubmarino y el escudo electrónico de Elbit Systems permitirá a Berlín cumplir puntualmente con sus compromisos atlánticos tras dejar atrás el costoso revés financiero de las F126.