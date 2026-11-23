La formación se realizó un año después de que el Gobierno español aprobara el embargo de armas a Israel, una medida que ha afectado a varios programas de adquisición de material de defensa.

El Ministerio de Defensa asegura que no hay ningún programa en marcha para adquirir estos sistemas, aunque fuentes militares señalan que no es habitual trasladar personal para cursos de material que no se planea comprar.

La instrucción tuvo lugar en las instalaciones de la alemana Rheinmetall, que fabrica estas municiones merodeadoras bajo licencia israelí en la isla de Cerdeña.

Personal del Ejército de Tierra de España se ha adiestrado en Italia en el manejo de los drones kamikaze Hero 30 y Hero 120, diseñados por la empresa israelí UVision.

Dentro de la categoría de los ya famosos drones kamikaze, las municiones merodeadoras tienen la capacidad de buscar, identificar y atacar al objetivo de forma autónoma, erigiéndose así como una de las tecnologías más avanzadas del campo de batalla.

Estos sistemas, que también han demostrado ser esenciales en guerras como la de Ucrania, exigen de una importante formación y adiestramiento que algunos militares españoles ya han recibido en los últimos meses.

Fuentes del Ministerio de Defensa han informado a EL ESPAÑOL que personal del Ejército de Tierra ha participado en una formación para el manejo de los drones Hero 30 y Hero 120, diseñados y desarrollados por la compañía israelí UVision.

Los militares españoles participantes en la formación, realizada en los últimos meses, han viajado hasta Italia, país donde la compañía alemana Rheinmetall los fabrica bajo licenciamiento israelí.

Consultado por este periódico, desde el Ministerio han afirmado que no existe ningún programa en curso para la adquisición de estos drones.

Sin embargo, las mismas fuentes militares explicaron que no es común trasladar hasta Italia a personal militar para recibir una formación de un sistema que desde Defensa no se planea adquirir, "al menos a medio plazo".

En el país transalpino es donde Rheinmetall fabrica la munición merodeadora Hero 30 y Hero 120. En un comunicado publicado en octubre de 2025, la compañía informó de la finalización de una planta de ensamblaje, ensayo y fabricación e integración de ojivas para municiones merodeadoras en la región de Cerdeña.

"Rheinmetall colabora con el fabricante UVision en este proyecto", afirmaron en el mismo comunicado.

Parte de la línea de producción se ubica en las instalaciones de la localidad de Musei, donde se ensamblan y prueban los componentes inertes y electrónicos. Las ojivas se fabrican y se integran en la planta de Domusnovas, ambas situadas en la isla italiana.

Cerdeña cuenta igualmente con varios campos de tiro y pruebas experimentales para el empleo de este tipo de municiones merodeadoras. Uno de ellos, el Polígono Militar de Capo Teulada, se ubica cerca de las instalaciones de Rheinmetall donde se fabrican los Hero 30 y Hero 120.

La familia de drones merodeadores se compone también de la versión Hero 400, pero los militares españoles no han recibido formación sobre su uso, centrando el curso en las otras dos variantes.

El curso de instrucción se produjo prácticamente un año después de que el Gobierno aprobara el embargo de armas a Israel en septiembre de 2025. Un movimiento burocrático, no exento de polémica durante su tramitación, que empezó a fraguarse tras el bombardeo a Palestina por parte de tropas comandadas por Netanyahu, que respondieron al ataque terrorista ejecutado por Hamás en octubre de 2023.

Desde entonces y tras la luz verde al real decreto, el Ministerio de Defensa ha sostenido que este embargo no iba a perjudicar a los programas de adquisición en curso, algo que finalmente sí ha ocurrido.

Los mejores ejemplos los sustentan los lanzacohetes SILAM —del que no se sabe nada—, los misiles contracarro Spike LR2 —que igualmente han caído en el ostracismo— y los designadores láser para los Eurofighter. La lista es más larga e incluye algunas excepciones importantes a la norma, como la salvaguarda recibida por Airbus para algunos modelos de aviones de transporte.

El UVision Hero 30 cuenta con un radio de acción de 15 kilómetros, 0,5 kg de cabeza de guerra y está específicamente diseñado para su operación nivel pelotón o compañía.

Las especificaciones del Hero 120 aumentan hasta un radio de 60 km y 4,5 kg de cabeza de guerra, un sistema mucho más avanzado en capacidades para atacar a posiciones o vehículos protegidos.

El caso Spike

Una de las vías de escape del Gobierno para lidiar con el relato alrededor del embargo de armas de Israel lo representa el misil contracarro Spike LR2, el cual Defensa ya tenía adjudicada la compra a la compañía Pap Tecnos y que canceló al estar diseñado y desarrollado por la israelí Rafael Advanced Defense Systems.

El pasado mes de febrero, Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, anunció que el sustituto del Spike LR2 será el misil Mells del que igualmente se encargará Pap Tecnos.

Destacó que el Mells es "un sistema de misil europeo multipropósito fabricado por la empresa checa CSG, empresa matriz de la Fábrica de Municiones de Granada".

El misil Mells "es un desarrollo europeo del misil Spike, pero cuyos componentes no tienen origen israelí", detalló Valcarce.

Sin embargo, pese a las afirmaciones de la secretaria, el Mells es fabricado por el consorcio EuroSpike GmbH, del que forman parte las empresas alemanas Diehl Defence y Rheinmetall y, nuevamente, la israelí Rafael. Y el sistema y las tecnologías asociadas están directamente aplicadas desde el misil Spike original.

En cuanto a la fabricación por parte de CSG, la historia se remonta a los primeros lotes de Spike LR adquiridos para el Ejército de Tierra español, en los que la Fábrica de Municiones de Granada tuvo un papel importante en la fabricación de algunos componentes y el ensamblaje de los misiles.