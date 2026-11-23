Representantes de la firma participarán con cuatro ponencias técnicas sobre inteligencia artificial ofensiva, operaciones militares y ciberseguridad espacial.

Cipherbit adelantará capacidades de ONE, su nueva plataforma prevista para 2027 que incluye una VPN basada en criptografía poscuántica.

La compañía exhibirá desarrollos clave como CERBERUS, la familia PRESENCE y la solución de control de acceso a redes OpenNAC.

Cipherbit, filial de Grupo Oesía, mostrará sus soluciones de cifrado y ciberseguridad en las XX Jornadas STIC CCN-CERT en Madrid.

La protección de las infraestructuras críticas y la reducción de la dependencia tecnológica exterior se han convertido en prioridades estratégicas para Europa. En este escenario, Cipherbit, la división de Grupo Oesía especializada en criptografía y ciberseguridad, presentará sus últimas soluciones para proteger comunicaciones, información sensible y sistemas estratégicos durante las XX Jornadas STIC CCN-CERT, que se celebrarán en Madrid del 24 al 27 de noviembre.

La compañía que preside Luis Furnells mostrará sus capacidades en cifrado y protección de redes, con especial atención a los entornos de Defensa, las administraciones públicas y los operadores de infraestructuras críticas.

Entre sus principales desarrollos figuran CERBERUS, un sistema criptográfico multiplataforma para comunicaciones embarcadas, y la familia PRESENCE, un módulo de seguridad que permite acceder al Servicio Público Regulado (PRS) del sistema europeo de navegación por satélite Galileo.

Ambos productos han sido codesarrollados junto con la Administración en el marco de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas.

Su desarrollo se enmarca en el esfuerzo por disponer de tecnología propia para proteger las comunicaciones militares y garantizar la seguridad de los sistemas estratégicos.

Cipherbit también expondrá OpenNAC, una solución de control de acceso a redes y visibilidad de activos diseñada para reforzar la protección de infraestructuras críticas y entornos corporativos. La herramienta permite controlar qué dispositivos y usuarios acceden a una red y mejorar la supervisión de los activos conectados.

La compañía aprovechará las jornadas para adelantar algunas de las capacidades de ONE, su nueva plataforma de gestión de la seguridad e inteligencia frente a amenazas, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Entre sus desarrollos figura una nueva red privada virtual (VPN) basada en criptografía poscuántica (PQC), tecnología concebida para proteger las comunicaciones frente a las futuras capacidades de computación cuántica, que podrían comprometer los sistemas criptográficos actuales.

La transición hacia este tipo de soluciones constituye uno de los retos tecnológicos emergentes para los organismos de Defensa y los operadores estratégicos, que necesitan anticiparse a la evolución de las capacidades de ataque y preservar la confidencialidad de sus comunicaciones a largo plazo.

"La soberanía tecnológica española y europea exige desarrollar capacidades propias y reforzar la colaboración entre administraciones e industria para convertirlas en soluciones eficaces", ha señalado Alfredo Díez, COO de Cipherbit-Grupo Oesía.

El directivo ha defendido que el objetivo es reducir las dependencias externas y disponer de tecnología propia para proteger "las infraestructuras críticas, los sistemas y la información de los que depende la seguridad de Europa".

Cuatro ponencias

Además de su espacio expositivo, ubicado en el estand E-04, Cipherbit y Grupo Oesía participarán en el programa técnico de las jornadas con cuatro ponencias centradas en la evolución de las amenazas digitales y las nuevas capacidades de protección.

Mario Guerra, CISO adjunto de Grupo Oesía, analizará el impacto de la inteligencia artificial en las operaciones ofensivas de los actores maliciosos en la conferencia Actores de la amenaza agénticos: implicaciones de la autonomía ofensiva en el ciberespacio.

Francisco Palomo, responsable de Desarrollo de Negocio en Defensa y Seguridad del Ciberespacio de Tecnobit-Grupo Oesía, abordará la integración de sensores, sistemas de respuesta y capacidades de mando y control en las operaciones militares en el ciberespacio. Su intervención, titulada Sensores, Efectores y Mando y Control en el Ciberespacio.

La criptografía poscuántica tendrá también protagonismo en la intervención de Lourdes Velasco, CTO de Cipherbit, que analizará los desafíos para construir una infraestructura espacial capaz de adaptarse a los cambios criptográficos. Su ponencia, Hacia una infraestructura de Espacio cripto-ágil: retos para una soberanía tecnológica.

Por último, Miguel Ballesteros, responsable de Producto de Ciberseguridad de Cipherbit, abordará la evolución de las capacidades defensivas frente al uso ofensivo de la inteligencia artificial en la conferencia Las reglas están cambiando, ganará quien entiende y actúa antes.

Las XX Jornadas STIC CCN-CERT reunirán en Madrid a empresas, instituciones y especialistas del ecosistema nacional de ciberseguridad.