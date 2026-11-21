Alertan sobre el impacto de la inteligencia artificial y los drones en los conflictos, subrayando el reto de fijar el control humano en las decisiones críticas.

Kawakami señala a España como un socio clave con oportunidades de cooperación tecnológica, naval y de protección de islas o guerra contra minas.

El experto Yasuhiro Kawakami destaca las capacidades furtivas de las fragatas Mogami y su gran potencial exportador a países aliados como Australia.

Japón impulsa un giro histórico en su industria y estrategia militar para hacer frente a la creciente presión de China y Rusia en el Indo-Pacífico.

Japón acelera su modernización y el refuerzo de su defensa ante la creciente presión militar de China y Rusia en el Indo-Pacífico y prepara un giro histórico en su industria de defensa para ganar peso en el mercado internacional. Japón intenta conseguirlo, además, "con el firme compromiso de preservar la confianza de la comunidad internacional".

“Ya no podemos actuar como lo hacíamos hasta ahora”, advierte en una entrevista a EL ESPAÑOL Yasuhiro Kawakami, director e investigador sénior de la Unidad de Estudios de Seguridad y Japón-Estados Unidos de la Sasakawa Peace Foundation.

Para el experto en seguridad, especializado en estrategia militar y marítima, China es el principal factor de presión estratégica: "Ha duplicado su presupuesto desde 2016 y sus Fuerzas Armadas son cuatro veces mayores que las de Japón".

Kawakami desgrana las prioridades de Tokio para reforzar sus capacidades militares, estrechar la alianza con Washington y ampliar la cooperación con países afines.

También reivindica el potencial exportador de sus astilleros y de las fragatas de la clase Mogami, y señala a España como un socio con oportunidades en los ámbitos naval, tecnológico y de guerra contra minas: "Ambos países poseen tecnologías muy avanzadas, así que hay margen para colaborar".

Yasuhiro Kawakami EE.

El contralmirante Kawakami alerta, además, del profundo cambio que los drones y la inteligencia artificial están introduciendo en los conflictos, y advierte de los riesgos de delegar en sistemas autónomos decisiones críticas, como la selección de objetivos. "El reto consiste en determinar en qué punto deberíamos intervenir los seres humanos", sostiene.

Es una cuestión especialmente sensible para Japón, que aspira a convertirse en proveedor de seguridad para sus aliados sin erosionar la confianza internacional que ha construido. "Un solo error podría hacer que se perdiera toda esa confianza", advierte.

¿Cómo interpreta el giro de Japón hacia un papel más activo en la seguridad regional?

El Libro Blanco de Defensa de Japón señala que nuestro país se enfrenta actualmente a la situación de seguridad más grave y compleja de su historia. Estamos ante el entorno más complejo y peligroso. En los últimos meses, Rusia ha incrementado su actividad aérea y naval. Nos encontramos en una situación en la que ya no podemos actuar como lo hacíamos hasta ahora. No podemos seguir como antes.

Rusia ha incrementado su actividad aérea y naval. Nos encontramos en una situación en la que ya no podemos actuar como lo hacíamos hasta ahora.

Por eso hemos establecido tres ejes en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional: el primero es el esfuerzo propio de Japón; el segundo, el fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos; y el tercero, el refuerzo de las relaciones y la cooperación con países afines. De esta manera queremos contribuir a mantener la paz y la estabilidad en la región.

Con el gasto militar chino duplicado en la última década…

Sí. Actualmente, las Fuerzas Armadas chinas son cuatro veces mayores que las de Japón. Según los datos recogidos por la Fundación Sasakawa para la Paz, el presupuesto de Defensa chino alcanzará aproximadamente los 269.133 millones de dólares en 2026.

La magnitud de este crecimiento contrasta con la evolución del presupuesto japonés, que se situará en torno a los 59.100 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2026.

Tengo la oportunidad de viajar mucho al Sudeste Asiático y al Sur de Asia, y percibo que existe una gran esperanza y expectativa hacia Japón por parte de esos países. En Singapur hay un think tank que elabora todos los años un informe y, según sus conclusiones, el nivel de confianza en Japón es muy alto. Lo mismo ocurre en el ámbito de la seguridad.

Japón se ha abierto a la exportación de material militar tras décadas de restricciones. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la industria de defensa japonesa?

Una de nuestras debilidades está relacionada con las exportaciones, algo que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de hacer. Sin embargo, esto ha cambiado.

Nuestra principal fortaleza no reside tanto en la industria militar de defensa como en la tecnología de uso dual, ya que muchas de las armas que se utilizan actualmente se basan precisamente en este tipo de tecnologías.

Yasuhiro Kawakami EE.

Desde el punto de vista de la industria naval, por ejemplo, vamos a exportar a Australia buques de la clase Mogami. Esta colaboración podría extenderse a otros países de la Commonwealth, como Nueva Zelanda y Canadá.

¿Cuáles son las principales ventajas de las fragatas Mogami?

El nivel tecnológico de las Mogami se debe, sobre todo, a sus capacidades. Son buques de guerra polivalentes de nueva generación de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF). Están diseñadas para ser furtivas, muy automatizadas y capaces de realizar vigilancia, escolta, guerra antisubmarina, antiaérea, antisuperficie y lucha contra minas.

Las fragatas Mogami marcan el mayor hito exportador de la industria de defensa japonesa. Ministerio de Defensa de Japón.

Otro aspecto destacable es que, hasta ahora, la operación de este tipo de buques requería aproximadamente 200 personas. Con el modelo actual, esa cifra se ha reducido a 90. De este modo, nos hemos adaptado a la situación demográfica actual, marcada por una población cada vez menor.

Australia ha adquirido 11 fragatas de la nueva clase Mogami. ¿Podría el sector naval convertirse en uno de los pilares de este nuevo afán exportador de Japón?

Sí, podemos incrementar las ventas de buques y equipos electrónicos. Cuanta más experiencia adquiramos, más se convertirá en una fortaleza para nosotros y más rápido podremos crecer.

Recreación de la nueva modalidad avanzada de la fragata Mogami, según materiales oficiales del Ministerio de Defensa. EE.

Otra de nuestras fortalezas es el mantenimiento de buques. Llevamos tiempo haciéndolo bien, por lo que también puede convertirse en una ventaja competitiva.

EEUU está buscando adquirir fragatas ya probadas de países aliados y fabricadas fuera de su territorio. ¿Qué posibilidades ve de que la clase Mogami termine incorporándose a su flota?

EEUU está interesado en la clase Mogami porque la considera una opción para ampliar rápidamente su flota de fragatas mediante un diseño aliado, ante su falta de capacidad de construcción naval.

Los empresarios japoneses dedicados a los negocios y a las ventas cuentan con la confianza de todo el mundo. Otra de nuestras fortalezas es el mantenimiento de buques.

Una de las ventajas de este modelo es su adaptación a diferentes necesidades: es posible desarrollar versiones específicas para cada país sin que el coste se dispare.

Además, Japón puede contribuir enviando técnicos altamente cualificados. Por ejemplo, es el único país que cuenta con la capacidad técnica necesaria para reparar los portaviones estadounidenses.

Corea del Sur también cuenta con una industria naval muy desarrollada y ha llegado al mercado internacional antes que Japón. ¿Cómo afronta Japón esta rivalidad? ¿Hay margen para sumar fuerzas?

Creo que hay mucho más que una competencia sana. Existe un enorme margen para colaborar en estos ámbitos, especialmente en el sector de los astilleros.

Si observamos el reparto de la industria naval mundial, China representa el 70%, Corea del Sur el 20% y Japón el 10%. Por tanto, ambos países podrían colaborar para reforzar su posición en este sector.

¿Y Estados Unidos? Muy poco, menos del 1%.

¿Qué posibilidades de colaboración existen entre las industrias de defensa de Japón y España?

Por supuesto que puede haber colaboración. España tiene sus propias fortalezas. Por ejemplo, podría existir cooperación en torno al sistema de combate Aegis. Se podría adquirir un radar en Estados Unidos e integrarlo en el sistema de combate de las fragatas F-110.

España y Japón son dos países con tecnologías muy avanzadas, por lo que existe margen para colaborar.

España también es una potencia naval y Navantia busca ampliar su presencia internacional. ¿En qué otros ámbitos podrían abrir oportunidades de cooperación?

Tanto España como Japón poseen numerosas islas. Por tanto, podríamos colaborar para protegerlas.

También existe una posibilidad de cooperación en el ámbito de las minas marinas. Soy especialista en este ámbito y creo que ahí sí puede haber colaboración.

Yasuhiro Kawakami EE.

Japón participa junto a Reino Unido e Italia en el desarrollo de un nuevo caza de sexta generación (GCAP). Alemania podría incorporarse al proyecto. ¿Cómo valora esta cooperación?

Desde un punto de vista personal, creo que los tres países -Japón, Reino Unido e Italia- tenemos capacidad para desarrollarlo. Si el objetivo es ampliar las exportaciones de estos cazas, Alemania posiblemente podría participar. Lo ideal sería conseguir un resultado como el del F-35 estadounidense. Todavía estamos en la fase de desarrollo de la plataforma.

El proyecto parece avanzar mientras que el otro programa europeo, el FCAS, ha fracasado. ¿Qué valoración hace de esta situación y hacia dónde evolucionará el combate aéreo?

Ahora están trabajando en el proyecto de la nube de combate y los drones, pero no en el propio aparato. La parte tecnológica de la nube de combate se mantiene. Personalmente, espero que puedan conseguirlo.

Representación por ordenador del caza de sexta generación GCAP BAE Systems

A partir de ahora, se prevé que un caza vaya acompañado de drones y forme un ecosistema. Para las próximas generaciones está previsto un grupo de drones con un líder que controle al resto. Si ese dron fuera destruido, otros podrían asumir el liderazgo del grupo. Su función sería proteger al caza.

Creo que en el futuro ya no habrá cazas pilotados, sino que todo será no tripulado. Pero, al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado con esta evolución.

La IA está adquiriendo un protagonismo creciente en las operaciones militares. ¿Qué riesgos plantea su utilización en la selección de objetivos y en la toma de decisiones de combate?

En el ataque contra Irán, Estados Unidos introdujo por primera vez de forma más activa el uso de la inteligencia artificial. Se dice que miles de ubicaciones y objetivos fueron calculados por la IA. Se produjeron algunos errores, como el ataque contra la escuela.

¿Dónde debería situarse el control humano sobre la IA?

El problema al que podemos enfrentarnos es que actualmente la inteligencia artificial planifica la estrategia y después la propia IA la comprueba y la revisa. El reto consiste en determinar en qué momento debemos intervenir los seres humanos o si, por el contrario, se desarrollará una inteligencia artificial capaz de completar esa revisión sin intervención humana.

Europa está estudiando alternativas a Palantir, tanto por los fallos como por el temor a depender completamente de Estados Unidos. ¿Japón también se está planteando esta posibilidad?

Creo que es extremadamente importante. No sé si el Gobierno japonés está pensando actualmente en ello, pero, desde mi punto de vista personal, sí debería hacerlo. Además, tenemos que planteárnoslo más que otros países. Como he mencionado al principio, el nivel de confianza en Japón es enorme. Un solo error podría hacer que perdiéramos toda esa confianza.

El Libro Blanco de Defensa japonés identifica los drones y los misiles como prioridades para las Fuerzas de Autodefensa. ¿Cómo piensa Japón desarrollar estas tecnologías?

En el plan presupuestario presentado para el próximo ejercicio fiscal, Japón ha establecido que transformará su sistema de defensa mediante el empleo de drones y otros sistemas en los próximos cinco años.

Sabemos que Estados Unidos cuenta actualmente con un nivel muy elevado de desarrollo en inteligencia artificial, pero no vamos a depender exclusivamente de esa tecnología. Intentaremos desarrollar nuestras propias capacidades.

El desarrollo tecnológico nacional es otro de los ejes importantes. Al mismo tiempo, también tenemos que colaborar con otros países.

¿Puede el mercado de los drones convertirse en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para su industria de defensa?

En Japón hay muchas empresas que están desarrollando drones. Entre ellas destacan dos grandes compañías, incluida Prodrone y Terra Drone, que están intentando avanzar todavía más en esta tecnología.

Es un mercado emergente en el que Japón cuenta con un nivel tecnológico muy avanzado. Hasta ahora, para fortalecer nuestra capacidad de defensa hemos dependido bastante de los esfuerzos de las empresas privadas. Pero, a partir de ahora, necesitamos una mayor intervención y colaboración del Gobierno y también de las instituciones académicas, como ocurre en otros países.

¿Y qué posibilidades existen de ampliar las exportaciones japonesas en otros sectores, como la aviación y el espacio?

Empresas como Mitsubishi Heavy Industries están desarrollando capacidades en estos ámbitos. Sin embargo, en el sector aeronáutico existen importantes restricciones relacionadas con las licencias estadounidenses. Por tanto, hay cuestiones políticas que resolver para avanzar en ese terreno.