Para la capacidad submarina, el modelo franc)s Scorp(ne de Naval Group es el favorito para adquirir tres sumergibles convencionales.

El proyecto presupuestario de 2027 prev solicitar un pr)stamo de 3.500 millones de d#lares para adquirir cinco buques de guerra de #ltima generaci#n.

El Gobierno de Javier Milei negocia con Italia y Francia para renovar la Armada Argentina, excluyendo las opciones de la española Navantia.

El plan de rearme y modernización de las Fuerzas Armadas impulsado por Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada avanza a paso firme, pero lo hace dejando completamente al margen a la industria de defensa española.

En un contexto diplomático marcado por las tensiones y desavenencias políticas entre el Ejecutivo argentino y el Gobierno de Pedro Sánchez, Buenos Aires ha decidido mirar hacia Italia y Francia para reconstruir el poderío naval de un país que acumula décadas de desinversión militar.

De esta manera, la Administración Milei no ha tenido en cuenta el porfolio de Navantia para la renovación de la flota de superficie y submarina de la Armada Argentina en favor del catálogo de los rivales europeos del constructor naval español: Fincantieri y Naval Group.

La hoja de ruta del Gobierno argentino ha quedado reflejada en el proyecto de presupuestos para 2027, pendiente aún de superar el trámite parlamentario en el Congreso.

En dichas cuentas se solicita autorización para contraer un préstamo de 3.500 millones de dólares (3.187 millones de euros), con un plazo mínimo de amortización de tres años, destinado íntegramente a la incorporación de cinco buques de guerra de última generación.

De esa partida global, 2.300 millones de dólares (2.095 millones de euros) están reservados para devolver a la Armada Argentina su capacidad submarina mediante la adquisición de tres sumergibles convencionales, mientras que los 1.200 millones restantes (1.093 millones) financiarán la compra de buques de superficie.

Según la documentación presupuestaria, los futuros submarinos tendrán su base de operaciones en la ciudad de Mar del Plata y las nuevas unidades de superficie operarán desde la Base Naval Puerto Belgrano, ambas en la provincia de Buenos Aires.

Corbetas italianas

El movimiento más reciente relacionado con esta estrategia ha tenido lugar en Roma, confirmando la sintonía política entre Milei y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Esta semana, los ministros de Defensa de Argentina, Carlos Presti, e Italia, Guido Crosetto, han firmado una Carta de Intención para ampliar la cooperación bilateral en el ámbito naval.

Tras el acto, al que acudieron el consejero delegado de Fincantieri, Pierroberto Folgiero, y el director general de su división naval, Eugenio Santagata, el astillero italiano dio la bienvenida oficial al interés argentino por adquirir hasta tres corbetas FCX20 en su configuración de combate completa, acompañadas de un paquete de soporte logístico integrado.

We welcome the Argentine Navy’s interest in acquiring up to three of our FCX20 corvettes, in full configuration and including an Integrated Logistic Support (ILS) package. The interest was formalized in Rome with the signing of a Letter of Intent (LoI) by the Defense Ministers of the two countries, confirming the strategic value of Italian shipbuilding as a driver of international cooperation. Fincantieri was represented at the signing by our CEO and Managing Director, Pierroberto Folgiero, and our General Manager of the Naval Vessels Division, Eugenio Santagata. In this context, we will be able to bring to the Argentine Navy our extensive know-how in the design, construction and support of high-technology naval vessels, contributing to the potential development of the program throughout its different phases. The agreement also envisages the possibility of exploring further opportunities for cooperation in the naval sector, including the potential acquisition of naval vessels currently in service. The FCX20 corvettes reflect the Group’s technological and industrial expertise in the design and construction of complex naval vessels and represent a reference platform within our naval offering for international markets, combining industrial excellence and innovation. — Fincantieri (@Fincantieri) November 19, 2026

Se trata de embarcaciones polivalentes de diseño moderno, derivadas de la misma plataforma que los patrulleros clase Ugolino Vivaldi construidos para la Marina Militare, pero dotadas en su versión completa de un poderoso sistema de combate preparado para operar en aguas azules dentro de un grupo de tareas.

Con una eslora total de 95 metros, una manga de 14,2 metros y un desplazamiento aproximado de 2.300 toneladas, estas corbetas están diseñadas para ser operadas por una dotación de 93 marinos. Su sistema de propulsión combinado les permite alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos, ofreciendo una autonomía de 20 días en el mar y un alcance de 3.500 millas náuticas a una velocidad de crucero de 14 nudos.

En el plano táctico y ofensivo, la ficha técnica de la FCX20 detalla una panoplia de sensores y armamento concebida para afrontar amenazas aéreas, de superficie y submarinas. El buque integra un radar multifunción Kronos HP, sistemas de guerra electrónica y búsqueda por infrarrojos, enlaces de datos tácticos avanzados y un sistema integrado de gestión de combate.

Su poder de fuego se articula en torno a un cañón principal de 76 milímetros, dos piezas secundarias de 30 o 25 milímetros, lanzadores de misiles superficie-aire VL-MICA para defensa aérea, misiles antibuque Exocet y dos tubos lanzatorpedos para guerra antisubmarina, además de contar con cubierta y hangar para operar un helicóptero medio.

Para la flota de superficie argentina, las corbetas FCX20 de Fincantieri representan un salto tecnológico sustancial. Si bien durante el mandato del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) Buenos Aires adquirió cuatro patrulleros oceánicos a la francesa Naval Group, la Armada Argentina lleva más de 25 años sin incorporar buques de combate propiamente dichos.

Además, el acuerdo abre la puerta a una transferencia más amplia de capacidades que incluye la posible cesión de cuatro patrulleros de altura de la clase Comandanti y un buque de desembarco anfibio de la clase San Giorgio, unidades actualmente en servicio que la Marina Militare transalpina prevé dar de baja progresivamente.

Submarinos franceses

Mientras Roma se perfila como el socio principal para renovar la flota de superficie, París lleva la delantera en la recuperación del arma submarina. Argentina carece de sumergibles operativos desde la tragedia del ARA San Juan, en noviembre de 2017, un naufragio en el que perdieron la vida 44 tripulantes y que desde entonces obliga a los submarinistas argentinos a viajar hasta Lima para adiestrarse en los buques Tipo 209 de la Marina de Guerra del Perú.

Tras firmar una carta de intención con Naval Group, en 2024, y confirmar el propio Milei las negociaciones con el Elíseo a finales de 2025, el modelo Scorpène se mantiene como el gran favorito frente a la alternativa alemana de los Tipo 209NG ofrecidos por ThyssenKrupp Marine Systems, pese a que históricamente Argentina solo ha operado sumergibles de diseño germano.

El submarino Scorpène, ya en servicio en fuerzas navales vecinas como las de Chile y Brasil, destaca por su equilibrio entre sigilo táctico y capacidad ofensiva. Con 66,4 metros de eslora, 6,2 metros de manga y un desplazamiento en inmersión cercano a las 2.000 toneladas, este buque diésel-eléctrico es operado por una tripulación reducida de entre 31 y 35 efectivos.

Es capaz de alcanzar los 20 nudos bajo el agua, descender hasta los 300 metros de profundidad operativa y mantener patrullas de 50 días con un alcance de 6.500 millas náuticas, pudiendo incluso incorporar sistemas de propulsión independiente del aire para prolongar su permanencia sumergido.

En el apartado ofensivo, disponen de seis tubos lanzatorpedos de 533 mm con capacidad para desplegar minas, torpedos pesados como el Black Shark o misiles antibuque Exocet, adaptándose a los requerimientos de cada fuerza naval.

Tras la compra de 24 cazas F-16 de segunda mano a Dinamarca por 300 millones de dólares, el tándem franco-italiano consolida el giro estratégico de Buenos Aires en materia de defensa, pero deja a la industria naval española como un mero espectador de la mayor renovación militar argentina en décadas.