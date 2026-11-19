La maniobra militar rusa ocurre en vísperas de la reunión trilateral en Shenzhen entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin.

Los bombarderos concluyeron su trayectoria aterrizando en el aeropuerto internacional de Da Nang, en Vietnam, acompañados de aviones de transporte militar.

Las aeronaves rusas penetraron también brevemente en el espacio aéreo japonés cerca de la isla de Okinoshima antes de dirigirse hacia el Pacífico.

Taiwán desplegó cazas F-16 para interceptar dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95 que ingresaron por segunda vez en una semana a su zona de defensa aérea.

Por segunda vez en una semana, Taiwán ha desplegado cazas F-16 para interceptar dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95 que penetraron este jueves en su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ). La actividad de los bombarderos rusos añade un componente militar a un momento de especial sensibilidad diplomática en la región.

El episodio coincide, además, con los preparativos de la reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, en la ciudad china de Shenzhen.

Los aviones entraron desde el sur, sobrevolaron las aguas al este de la isla y abandonaron la zona cerca de Keelung, al noreste. El Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que las aeronaves fueron vigiladas durante todo el recorrido y que activó los procedimientos de respuesta previstos.

"Mediante métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, el Ministerio de Defensa siguió de cerca sus movimientos durante todo el trayecto y respondió de forma adecuada", señaló en un comunicado de Taiwán, acompañado de una fotografía de uno de los bombarderos tomada desde un F-16 taiwanés.

El pasado 17 de noviembre, otros dos aviones rusos entraron en la ADIZ desde el noreste, recorrieron la costa oriental y abandonaron la zona en dirección sureste.

Espacio aéreo japonés

La actividad rusa también activó las alertas en Japón. El Ministerio de Defensa japonés denunció que dos aeronaves militares habían penetrado brevemente en su espacio aéreo al noroeste de la isla de Okinoshima.

Según Tokio, el primer aparato entró a las 4:07 horas y salió tres minutos después; el segundo lo hizo a las 4:09 y abandonó el espacio aéreo a las 4:12.

Tras sobrevolar el estrecho de Tsushima, los aviones continuaron su recorrido entre la isla japonesa de Yonaguni y Taiwán, antes de dirigirse hacia el Pacífico.

La misión formaba parte de un ejercicio militar ruso que concluyó con el aterrizaje de los dos bombarderos Tu-95MS en el aeropuerto internacional de Da Nang, en Vietnam.

Las aeronaves, identificadas con las matrículas RF-94202 y RF-94188, llegaron acompañadas de dos aviones de transporte militar Il-76MD.

Imágenes satelitales fechadas el 17 de noviembre confirmaron su presencia en el aeródromo vietnamita.

Dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS (RF-94202 y RF-94188) y dos aviones cisterna Il-78M permanecen en el aeropuerto internacional de Da Nang, en Vietnam, el 17 de noviembre de 2026. Imagen satelital: AviVector

El Tu-95 —conocido por la OTAN como “Bear”— es un bombardero estratégico ruso de largo alcance, propulsado por cuatro motores turbohélice con hélices contrarrotatorias. Voló por primera vez en 1952 y sigue siendo uno de los aviones militares más veteranos en servicio activo.

Este tipo de bombarderos forma parte de la tríada nuclear rusa y se emplea como plataforma de misiles de crucero de largo alcance

Su presencia en las inmediaciones de Taiwán se produce en un escenario de creciente actividad militar en el Indo-Pacífico, donde China mantiene la presión sobre la isla y los países de la región vigilan los movimientos de las fuerzas rusas y chinas.

La entrada en una zona de identificación de defensa aérea no implica necesariamente una violación del espacio aéreo soberano, pero obliga a las autoridades taiwanesas a mantener activos sus sistemas de vigilancia y alerta.