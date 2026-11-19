El proyecto afronta dudas sobre su viabilidad por su elevado coste, la complejidad de integrar misiles hipersónicos y la capacidad de la industria naval para asumir el aumento de producción.

La construcción de las primeras 15 unidades de este buque de combate superaría los 275.000 millones de dólares dentro de la iniciativa Golden Fleet impulsada por Donald Trump.

Los senadores consideran que la financiación para compras anticipadas llega demasiado pronto, al entender que el programa aún no cuenta con la madurez suficiente.

El Comité de Asignaciones del Senado de EEUU propone retirar cerca de 1.840 millones de dólares destinados al acorazado BBG(X) en el presupuesto de Defensa para 2027.

Los planes de Donald Trump para recuperar los grandes acorazados como pieza central de la futura flota estadounidense se han topado con un importante obstáculo en el Senado. El Comité de Asignaciones ha propuesto retirar cerca de 1.840 millones de dólares destinados al desarrollo del BBG(X), el nuevo buque de combate de superficie con el que la Marina estadounidense (US Navy) pretende reforzar su capacidad naval frente al crecimiento de la flota china.

El recorte figura en el proyecto presupuestario de Defensa para el ejercicio fiscal 2027, presentado el pasado 16 de noviembre.

La propuesta, que contempla un presupuesto de aproximadamente 1,1 billones de dólares para el Pentágono, elimina la totalidad de los 1.000 millones solicitados por la Armada para financiar la adquisición anticipada de materiales y equipos del acorazado, además de otros 836,9 millones correspondientes a partidas de investigación y desarrollo.

El comité considera que los fondos para iniciar las compras anticipadas llegan "demasiado pronto" (early to need), al entender que el programa todavía no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para justificar semejante desembolso durante 2027, según avanza Naval News.

La decisión supone uno de los mayores reveses presupuestarios para una de las apuestas navales más ambiciosas de Trump, anunciada en diciembre de 2025 como pieza central de la iniciativa Golden Fleet (Flota Dorada), impulsada desde la Casa Blanca junto al entonces secretario de Marina, John Phelan.

Una factura de 275.000M

El tijeretazo del Senado llega cuando el programa todavía debe superar importantes interrogantes sobre su coste y viabilidad. Según las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), la construcción de los primeros 15 acorazados supondría una inversión de aproximadamente 275.000 millones de dólares entre 2027 y 2056.

La primera unidad, que recibirá el nombre de USS Defiant, tendría un coste estimado de 23.400 millones de dólares, mientras que las catorce restantes alcanzarían una media de 18.000 millones cada una. Estas cifras sitúan el proyecto entre los programas navales más costosos de la historia estadounidense.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio para reforzar la capacidad de combate de superficie de la US Navy.

Golden Fleet contempla una inversión de 65.800 millones de dólares para adquirir 34 buques, entre ellos el futuro acorazado, nuevas fragatas y plataformas auxiliares, además de submarinos nucleares de las clases Virginia y Columbia.

Con un desplazamiento previsto de unas 34.000 toneladas —aunque algunas estimaciones de diseño lo sitúan por encima de las 35.000—, el BBG(X) sería el mayor buque de combate de superficie construido por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y la primera nueva clase de acorazados incorporada a sus planes navales en más de ocho décadas.

Su tamaño superaría ampliamente al de los destructores Arleigh Burke y Zumwalt. El propósito es disponer de una plataforma capaz de concentrar una potencia de fuego muy superior, con espacio para integrar un mayor número de armas y sistemas avanzados de combate.

Misiles hipersónicos

El diseño contempla 128 celdas de lanzamiento vertical (VLS) para misiles antiaéreos, antibuque y de ataque a tierra, además de lanzadores para los proyectiles hipersónicos Conventional Prompt Strike (CPS). También prevé integrar misiles de crucero con capacidad nuclear (SLCM-N), armas láser y un cañón electromagnético (railgun).

Esta combinación convertiría al acorazado en una de las plataformas de superficie con mayor capacidad ofensiva de la Armada estadounidense. Sin embargo, la ambición tecnológica incrementa la complejidad del desarrollo y los riesgos asociados a su construcción.

Su planteamiento también coincide con un cambio en los escenarios navales, marcado por la proliferación de drones y misiles de bajo coste.

Los conflictos recientes han evidenciado el desafío que supone proteger grandes plataformas de enorme valor frente a ataques de saturación y amenazas asimétricas, lo que ha alimentado el debate sobre la conveniencia de concentrar tanta capacidad de combate en un único buque.

Capacidad de los astilleros

El cuestionamiento del BBG(X) se enmarca en una revisión más amplia de las prioridades de inversión de la Marina estadounidense.

El Comité de Asignaciones respalda el aumento del tamaño de la flota y el fortalecimiento de la industria naval, pero expresa serias dudas sobre la eficacia de las inversiones incluidas en la petición presupuestaria de la Administración Trump.

"Aunque el comité ha apoyado durante mucho tiempo los esfuerzos para aumentar tanto el tamaño de la flota de la Marina de Estados Unidos como la escala y el ritmo de su base industrial de construcción naval, tiene importantes reservas sobre hasta qué punto la solicitud presupuestaria del presidente refleja inversiones eficaces para alcanzar estos objetivos", señala el documento.

Los senadores también cuestionan los más de 6.200 millones de dólares solicitados para acelerar la adquisición de seis buques y embarcaciones de apoyo.

A su juicio, varios de estos programas ya avanzan considerablemente por delante de sus calendarios de construcción, por lo que difícilmente podrán ejecutar de manera eficiente esos recursos adicionales durante el ejercicio fiscal 2027.

A este problema se suma la capacidad industrial. Las estimaciones de la CBO apuntan a que el nuevo plan naval exigirá incrementar aproximadamente un 60% la producción de grandes buques de combate de superficie respecto a la planificación anterior.

Para conseguirlo, Estados Unidos deberá ampliar sus astilleros, reforzar las cadenas de suministro y disponer de más mano de obra especializada, en un sector que ya acumula retrasos en varios programas estratégicos.

La propuesta presupuestaria del Senado todavía no es definitiva y deberá continuar su tramitación antes de convertirse en ley. No obstante, la retirada de prácticamente toda la financiación solicitada para el BBG(X) supone una seria advertencia para la Administración Trump y pone en cuestión el calendario de uno de los programas emblemáticos de su estrategia naval.

La apuesta por la Golden Fleet pretendía recuperar la capacidad de construir grandes buques de superficie y reforzar la posición de Estados Unidos frente a China.

Ahora, su proyecto más ambicioso se enfrenta a un doble desafío: convencer al Congreso de que la inversión está justificada y demostrar que la industria naval estadounidense puede asumir un programa de semejante envergadura.