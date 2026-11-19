Los Pizarro y Leopardo desplegados pertenecen al Ejército de Tierra español como parte de la misión de la OTAN en el país báltico.

El acuerdo contempla el suministro de un total de 84 vehículos de combate a las Fuerzas Armadas letonas hasta el año 2028.

La parada militar coincide con la entrega del cuarto blindado Hunter a Letonia por parte de la empresa española Santa Bárbara Sistemas.

Vehículos blindados Hunter, Pizarro y Leopardo 2E desfilan en Letonia por el 108º aniversario de la independencia del país.

Los vehículos de combate de infantería Hunter y Pizarro y los carros de combate Leopardo 2E, todos ellos fabricados por Santa Bárbara Sistemas en España, han participado esta mañana en el desfile de las Fuerzas Armadas de Letonia con motivo del 108º aniversario de la proclamación de la independencia del país.

El desfile militar coincide con la entrega del cuarto blindado Hunter a Letonia, cumpliendo de esta forma el plazo estipulado en el calendario que apuntaba a su recepción antes de finalizar el año.

Por su parte, los Pizarro y los Leopardo del Ejército de Tierra que también han participado están enmarcados en el despliegue que España mantiene en el país báltico como parte de la OTAN.

El programa Hunter para Letonia contempla el suministro de 84 vehículos de combate hasta 2028, según explican desde la compañía.

Poco más de un mes después de la aceptación oficial de la primera unidad, las Fuerzas Armadas Nacionales letonas cuentan ya con cuatro blindados completamente integrados y en servicio, completando en noviembre el objetivo de entregas previsto para final de año.

Este ritmo de ejecución evidencia la madurez del programa y la capacidad de Santa Bárbara Sistemas para convertir tecnología desarrollada en España en capacidades operativas para España y sus aliados, impulsando además la participación de empresas españolas en la cadena de valor europea de la defensa y en programas internacionales.

Más allá del diseño, fabricación y entrega de vehículos de combate y sistemas de artillería, Santa Bárbara Sistemas participa en la evolución de estas capacidades a lo largo de todo su ciclo de vida, incorporando nuevas tecnologías y adaptando las plataformas a las necesidades operativas de cada usuario.

Hunter desfilando Ministerio de Defensa de Letonia

En sus instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la compañía está ejecutando el proyecto de modernización del Pizarro del Ejército de Tierra, mientras que continúa proporcionando el sostenimiento del Leopard 2E y se prepara para contribuir a su futura evolución.

Este último apartado es uno de los programas de modernización pendientes del Ministerio de Defensa que lleva sobrevolando las oficinas de Castellana 109 desde hace varios meses. Se trata de un importante paquete de mejoras que llevarían a los carros de combate españoles al estándar 2A8.

En paralelo, la compañía ha demostrado recientemente en Letonia capacidades Counter-UAS (C-UAS) integradas sobre un vehículo HUNTER de serie, permitiendo a las Fuerzas Armadas letonas evaluar soluciones de detección, conciencia situacional, contramedidas electrónicas e interceptación frente a sistemas no tripulados.

"Europa necesita recuperar y reforzar su capacidad industrial de defensa, pero también convertir esa capacidad en soluciones reales disponibles cuando las Fuerzas Armadas las necesitan", ha afirmado Alejandro Page, CEO de Santa Bárbara Sistemas.

"El programa Hunter demuestra que podemos transformar una necesidad operativa en una capacidad militar concreta y ponerla en manos del cliente en plazos competitivos. Esa es nuestra contribución a la defensa de Europa", ha proseguido el directivo.