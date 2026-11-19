El ensayo consolida la alianza militar con Pekín, que representa el 27% de las importaciones de armamento pesado de Argelia, alterando el equilibrio naval en el Magreb.

Con este despliegue en el mar de Alborán, las baterías móviles argelinas pueden cubrir áreas estratégicas próximas al Estrecho y reforzar su capacidad defensiva marítima.

El proyectil tiene un alcance de 290 kilómetros, una ojiva de más de 250 kg y supera la velocidad Mach 2, permitiéndole neutralizar grandes buques de guerra desde tierra.

Argelia prueba con éxito el misil antibuque supersónico de origen chino CM-302 (YJ-12E) durante el ejercicio militar 'Halcón del Mediterráneo 2026' cerca de Orán.

Las Fuerzas Armadas argelinas han exhibido su músculo militar en unas recientes maniobras en la costa occidental del país, a la entrada del mar de Alborán, las cuales incluyeron el lanzamiento de un proyectil antibuque de última generación de origen chino: el CM-302, la variante destinada a la exportación de la familia de misiles supersónicos YJ-12.

El ejercicio, bautizado 'Halcón del Mediterráneo 2026', tuvo lugar en las inmediaciones de la base naval principal de Mers el-Kebir, próxima a Orán, y fue supervisada personalmente por el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular y ministro delegado de Defensa Nacional, el general Saïd Chengriha.

Según el comunicado oficial emitido por Argel, el lanzamiento del proyectil de defensa costera se realizó desde una posición elevada contra un blanco de superficie en el mar que resultó destruido con una precisión absoluta.

Para la cúpula militar argelina, el éxito del impacto demuestra el elevado grado de adiestramiento de sus dotaciones y la madurez operativa alcanzada por sus unidades navales dentro del programa de preparación para el combate correspondiente al ciclo 2026-2027, tal como detalla el comunicado.

El análisis del material gráfico distribuido tras las maniobras resultó determinante para despejar las incógnitas sobre el origen de la tecnología empleada. En la grabación se aprecia con claridad un vehículo lanzador sobre ruedas equipado con tres contenedores rectangulares de transporte y lanzamiento, una configuración característica del sistema costero móvil fabricado por la corporación estatal China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC).

El misil chino

Presentado públicamente por Pekín en el salón aeronáutico de Zhuhai, en 2016, el CM-302 o YJ-12E fue comercializado desde su origen como un arma de denegación de área polivalente capaz de neutralizar grandes buques de guerra de superficie -incluidos destructores, fragatas escolta y portaviones- así como objetivos fijos situados en tierra firme.

De acuerdo con los parámetros técnicos divulgados por la agencia estatal china Xinhua, el misil posee un alcance máximo anunciado de 290 kilómetros, equivalente a unas 180 millas náuticas, y porta una ojiva explosiva superior a los 250 kilogramos.

🔴 #صقر_المتوسط_2026 #وزارة_الدفاع_الوطني_الجزائرية https://t.co/YiZxTdFaeK — وزارة الدفاع الوطني الجزائرية (@mdnGovDz) November 11, 2026

Su principal ventaja táctica reside en la combinación de una velocidad supersónica que rebasa ampliamente la barrera de Mach 2 con un perfil de vuelo rasante sobre la superficie del mar, una trayectoria diseñada expresamente para reducir drásticamente el horizonte radar de los buques objetivo y comprimir al mínimo el margen de reacción disponible para los sistemas antimisiles embarcados.

En este sentido, el arma de origen chino otorga a Argelia la capacidad de mantener bajo amenaza directa a cualquier flota que se aproxime a su litoral sin necesidad de desplegar sus propios buques de guerra para ejecutar un ataque, multiplicando así la resiliencia y el alcance de su paraguas defensivo desde tierra.

La presencia de este arsenal en el inventario argelino no constituye una sorpresa. Los primeros indicios sobre la compra del sistema chino por parte de Argel se remontan a 2021, y apenas un año más tarde comenzaron a circular fotografías de vehículos camuflados que ya apuntaban a la integración de estas baterías móviles en el dispositivo de defensa costera del país magrebí.

El disparo real en Orán supone, por tanto, la validación operativa de una capacidad disuasoria que hasta ahora permanecía en un discreto segundo plano.

Más allá de su dimensión estrictamente técnica, el ejercicio Halcón del Mediterráneo 2026 refleja la consolidación de la alianza entre Argel y Pekín. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025, China se ha afianzado como el segundo mayor proveedor de armamento pesado para el país africano, por detrás de Rusia, al concentrar el 27% de sus importaciones militares.

Esta estrecha cooperación tecnológica con Pekín permite a las autoridades argelinas blindar sus infraestructuras portuarias, sus complejos energéticos y sus espacios marítimos frente a cualquier eventualidad en un entorno regional cada vez más volátil.

Rearme del Magreb

Durante su alocución ante las tropas desplegadas en Mers el-Kebir, el general Chengriha felicitó a las unidades participantes y subrayó la necesidad imperiosa de mantener una vigilancia costera permanente para proteger la soberanía nacional frente a las amenazas procedentes del mar, vinculando también este esfuerzo operativo con la lucha decidida contra la inmigración irregular y el narcotráfico.

Sin embargo, esta demostración de fuerza encierra una lectura estratégica de mucho mayor calado. Con un radio de acción de 290 kilómetros desde la costa de Orán, las baterías móviles del YJ-12 cubren prácticamente la totalidad del mar de Alborán y las rutas marítimas que conectan el Estrecho con el Mediterráneo.

A su vez, la presencia del armamento chino altera el equilibrio naval en una región marcada por la creciente carrera armamentística en el Magreb, en la que Marruecos negocia paralelamente con Israel la posible incorporación de misiles balísticos LORA.