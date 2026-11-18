El proyecto reducirá la dependencia de Italia de plataformas extranjeras como el lanzador estadounidense Mk 41 o el francés Sylver.

Los nuevos destructores pesados de la clase DDX y las fragatas FREMM EVO serán los principales buques equipados con este innovador sistema de armamento.

El lanzador nacional integrará el misil de crucero furtivo Stratus LO de MBDA, además de los interceptores antiaéreos Aster 30 y el futuro sistema antibalístico e hipersónico Aquila.

Italia planea desarrollar un nuevo sistema de lanzamiento vertical de misiles (VLS) propio para reforzar la soberanía tecnológica y potenciar sus futuros buques de guerra.

El Gobierno italiano ha dado un paso decisivo hacia la tan mentada "soberanía tecnológica" al impulsar el desarrollo de un nuevo sistema de lanzamiento vertical de misiles (VLS) para sus buques militares de diseño nacional, según se desprende del Documento Programático Plurianual 2026-2028 (DPP) elaborado por el Ministerio de Defensa transalpino y dado a conocer este lunes.

El desarrollo de un nuevo VLS responde no solo a la necesidad de dotar de mayor potencia de fuego a su flota de superficie sino al objetivo de Roma de posicionar a los futuros destructores pesados de la clase DDX y a las fragatas FREMM EVO a la vanguardia de la guerra naval moderna.

El requisito central establecido en el documento de planificación exige que este nuevo lanzador polivalente sea plenamente capaz de integrar y disparar el misil de crucero Stratus LO, el ambicioso vector de ataque profundo actualmente en desarrollo por parte de la compañía MBDA para las fuerzas navales de Italia, Francia y Reino Unido.

La decisión italiana de concebir una plataforma de lanzamiento propia marca un punto de inflexión frente a la dependencia de sistemas como el Mk 41 estadounidense o el Sylver francés.

Aunque en el DPP no se señala al contratista que liderará la fabricación del nuevo lanzador, previsiblemente la responsabilidad recaerá sobre Orizzonte Sistemi Navali, la empresa conjunta de Leonardo y Fincantieri. En cuanto a los pocos detalles técnicos que han trascendido, todo apunta a que el sistema estará articulado en bloques básicos de ocho celdas.

A su vez, la razón de ser de este proyecto radica en las dimensiones de los proyectiles de próxima generación. Mientras que los actuales lanzadores Sylver A70 presentan limitaciones de volumen para los futuros misiles furtivos, el nuevo lanzador italiano contará con celdas de mayor diámetro y profundidad.

De este modo, no solo podrá albergar sin restricciones el Stratus LO, sino que dispondrá también de la flexibilidad operativa necesaria para disparar toda la familia de interceptores antiaéreos Aster 30 y, en un horizonte a medio plazo, el futuro interceptor antibalístico e hipersónico Aquila.

Destructores DDX

Esta apuesta por un lanzador de gran capacidad cobra todo su sentido al observar la magnitud de los buques que lo portarán. Los dos futuros destructores DDX, cuyo contrato inicial de 3.700 millones de euros fue sellado el pasado mes de septiembre a través de la organización europea OCCAR, están llamados a convertirse en los escoltas más grandes y poderosos construidos en Europa.

Con un desplazamiento a plena carga que rondará entre las 13.500 o 14.000 toneladas y una eslora de 180 metros, estas unidades superan el concepto tradicional de destructor para adentrarse en el terreno de los cruceros modernos.

Diseñados bajo el paradigma digital Navis Sapiens de Fincantieri y articulados en torno al sistema de combate SADOC 5 C5I de Leonardo, los DDX -cuya entrega está prevista para 2033 y 2035- nacieron con la misión principal de garantizar una defensa aérea y antimisil integrada de zona frente a amenazas balísticas e hipersónicas.

Sin embargo, la incorporación de este nuevo VLS nacional transforma radicalmente su perfil operativo, dotándolos de una capacidad ofensiva de ataque profundo desde el mar que hasta ahora estaba reservada a un puñado muy reducido de marinas en el mundo.

Misil Stratus

El corazón de esa capacidad ofensiva reside en el programa Stratus de MBDA, conocido anteriormente bajo las siglas FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), que tras superar con éxito su fase de evaluación ha entrado de lleno en la etapa de desarrollo industrial.

MBDA ha concebido Stratus como un concepto dual que combina dos misiles. Por un lado, el Stratus RS (Rapid Strike), un vector impulsado por motor estatorreactor que confía su supervivencia a velocidades altamente supersónicas, una maniobrabilidad extrema y sensores activos con reconocimiento automático de blancos para batir objetivos navales o suprimir defensas aéreas enemigas a gran velocidad.

Las dos versiones del futuro misil Stratus MBDA

Por otro lado se encuentra el Stratus LO (Low Observable), la variante elegida prioritariamente por la Marina Militare italiana para sus buques de superficie, que apuesta por el sigilo absoluto y la penetración furtiva a velocidad subsónica alta.

El Stratus LO está diseñado específicamente para sortear burbujas de denegación de área modernas mediante un perfil de vuelo rasante que sigue el contorno del terreno y una firma radar e infrarroja drásticamente reducida.

A diferencia de los misiles de crucero tradicionales, este vector incorpora un conjunto de sensores pasivos capaces de detectar emisiones electromagnéticas enemigas sin revelar su propia posición, combinando componentes de radar pasivo con guiado electroóptico e infrarrojo.

Esta arquitectura sensorial, respaldada por enlaces de datos conectados que permiten la reasignación de objetivos en pleno vuelo y la cooperación entre múltiples misiles, habilita al Stratus LO para ejecutar cuatro misiones críticas desde un mismo contenedor.

Más allá del ataque de precisión a muy largo alcance contra infraestructuras estratégicas y búnkeres en tierra, el misil posee plena capacidad antibuque, puede desempeñar misiones de supresión y destrucción de defensas aéreas enemigas e incluso proyectarse contra activos aéreos de alto valor.