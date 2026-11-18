Las primeras pruebas del escudo defensivo están previstas para llevarse a cabo durante el invierno de 2026-2027.

El sistema combinará tecnología de detección alemana con el misil interceptor de fabricación ucraniana FP-7.X para ganar autonomía frente a los ataques rusos.

El proyecto Freyja está liderado por la empresa ucraniana Fire Point y cuenta con la colaboración de once países europeos, entre los que se encuentra España.

Alemania suministrará estaciones de radar a Ucrania para integrarlas en el futuro escudo defensivo contra misiles balísticos denominado Freyja.

Berlín aportará estaciones de radar para reforzar la vigilancia del espacio aéreo ucraniano e integrarlas en el futuro sistema de defensa contra misiles balísticos Fraya (o Freyja). El proyecto, liderado por la empresa ucraniana Fire Point, prevé sus primeras pruebas durante el invierno de 2026-2027.

Así lo anunció el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, tras la 37ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, celebrada en Bruselas, y subrayó que estos equipos permitirán mejorar la vigilancia del espacio aéreo y constituirán uno de los elementos esenciales de la futura arquitectura defensiva.

Pistorius, sin embargo, no precisó qué modelos de radar entregará Alemania, cuántas unidades contempla el suministro ni cuál será el calendario de las transferencias.

Parámetros técnicos difundidos por el fabricante. EE.

El proyecto que reúne a once países, entre los que se encuentra España, busca dotar a Ucrania de una capacidad adicional para detectar y hacer frente a amenazas aéreas y misiles balísticos.

La aportación alemana se enmarca en la cooperación industrial entre Kiev y Berlín. El pasado 16 de junio, durante la feria internacional de defensa Eurosatory, celebrada en París, la compañía ucraniana Fire Point firmó un memorando de entendimiento con la alemana Hensoldt para el suministro e integración de radares multifunción TRML-4D en el sistema Freyja.

Estos sensores ya están en servicio en los sistemas de defensa antiaérea IRIS-T SLM, también suministrados a Ucrania por Alemania.

Su incorporación al nuevo proyecto permitiría aprovechar una tecnología que las fuerzas ucranianas conocen y emplean para detectar y seguir objetivos aéreos.

Un interceptor ucraniano

Freya estará construido en torno al misil interceptor FP-7.X, desarrollado por Fire Point. La compañía ucraniana inició sus pruebas de vuelo en junio de 2026, dentro del proceso de desarrollo de una capacidad propia para interceptar amenazas balísticas.

El proyecto combina así tecnología de detección alemana con un interceptor de fabricación ucraniana, en una fórmula de cooperación industrial que busca reforzar la autonomía de Kiev en un ámbito especialmente sensible para su defensa: la protección frente a ataques con misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró en octubre que Ucrania ya había completado la parte del trabajo que le correspondía en el desarrollo de Freya y que esperaba que sus socios europeos concluyeran los componentes pendientes.

Zelenski avanzó el calendario durante su visita a Dinamarca, donde compareció junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. El mandatario ucraniano aprovechó la ocasión para reivindicar la necesidad de desarrollar una alternativa europea a los sistemas estadounidenses ante las dificultades de suministro y su elevado coste.

Las primeras pruebas del sistema están previstas para el invierno de 2026-2027.

La iniciativa se suma al esfuerzo de Ucrania y sus aliados para ampliar y diversificar las defensas aéreas del país, sometido a una campaña rusa de ataques con misiles y drones contra infraestructuras militares, energéticas y objetivos urbanos.

En ese contexto, Freya aspira a incorporar una nueva capa de protección, apoyada en la cooperación tecnológica europea y en el desarrollo de capacidades propias de interceptación.