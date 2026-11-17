La compañía impulsa la exportación y el sostenimiento de plataformas apoyándose en una extensa red de proveedores por toda España.

Destaca la alianza con Grupo Oesía para modernizar los vehículos de combate de infantería 'Pizarro' del Ejército de Tierra.

Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha reforzado su ecosistema de colaboración mediante la firma, a lo largo de este año, de siete nuevos acuerdos con empresas españolas especializadas en distintos ámbitos.

A través de estas alianzas, la compañía, propiedad del gigante estadounidense General Dynamics, busca integrar capacidades tecnológicas en áreas críticas como la modernización de plataformas, la movilidad, la sensórica, la asistencia a la conducción, la fabricación avanzada y la lucha antidrón.

Entre las iniciativas suscritas durante los últimos 12 meses destaca de manera especial el acuerdo alcanzado con Grupo Oesía para colaborar en la modernización de los vehículos de combate de infantería 'Pizarro', un proyecto fundamental destinado a dotar de nuevas prestaciones tecnológicas a uno de los pilares operativos del Ejército de Tierra.

De forma paralela, la compañía ha estrechado su vínculo con la firma asturiana Piedrafita, socio clave en el programa de vehículos 'Hunter' para Letonia gracias a sus sistemas de suspensión, mediante un nuevo compromiso orientado al desarrollo conjunto de futuras capacidades.

La apuesta por la convergencia tecnológica con otros sectores industriales queda patente en la alianza establecida con Ficosa, que permitirá trasladar sistemas avanzados de visión y ayuda a la conducción propios de la automoción civil al entorno de los vehículos militares.

Asimismo, en el ámbito de la defensa frente a amenazas emergentes, SBS y ARMMO han unido fuerzas para integrar capacidades contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS) mediante el interceptor BANDIT-X sobre las plataformas de la compañía, demostrando la versatilidad de sus arquitecturas para adaptarse a los nuevos escenarios operativos.

Este paquete de colaboraciones se completa con los acuerdos firmados con TSD, experta en soluciones para vehículos militares; Bold, enfocada en el almacenamiento energético y la electrificación; y Gutmar, especialista en tecnologías duales y mecanizado de alta precisión.

Más allá de estos siete nuevos acuerdos, la compañía respalda su actividad en una extensa y cohesionada red de proveedores distribuida por toda la geografía española, esencial tanto para la producción como para el sostenimiento de las plataformas durante todo su ciclo de vida.

En el plano nacional, destaca la consolidación de consorcios como Tess Defence, responsable del vehículo de combate sobre ruedas Dragón y encargado del diseño y fabricación del futuro Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC).

A su vez, programas de exportación como el blindado 'Hunter' para las Fuerzas Armadas de Letonia sirven de escaparate internacional para firmas altamente especializadas como Asturfeito, FAYMM y la propia Gutmar.

Esta capilaridad industrial se extiende por todo el territorio con socios como Promesur en Andalucía, INMECA en Asturias, Euskal Forging en el País Vasco, Mecanus y ZFOAM en Aragón o Garsán en Galicia, a los que podrían sumarse futuros proyectos europeos junto a la catalana Comforsa y socios como KNDS Tracks, sin olvidar la digitalización y automatización de procesos impulsada junto a Novaindef y SMARTPM.