Moscú mantiene la producción del Su-34 a pesar de las sanciones internacionales gracias al suministro de componentes a través de redes de intermediarios en países aliados.

Rusia ha adaptado el uso de estos cazas en la guerra potenciando el lanzamiento de bombas planeadoras a gran distancia para evitar las defensas antiaéreas.

La corporación rusa no ha desvelado la cantidad exacta de unidades ni la configuración militar de los aviones entregados en esta remesa.

La empresa estatal Rostec ha entregado un nuevo lote de cazabombarderos Su-34 a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia para mantener la ofensiva en Ucrania.

Rusia refuerza su aviación de guerra mientras la ofensiva contra Ucrania continúa. La estatal UAC, integrada en Rostec, ha entregado un nuevo lote de cazabombarderos Su-34 a las Fuerzas Aeroespaciales rusas bajo el programa de adquisiciones militares.

El anuncio, difundido hoy por TASS, confirma que Moscú no frena la producción de uno de sus sistemas de ataque clave, pese a las sanciones occidentales.

Rostec confirma la entrega, pero oculta lo esencial. Los nuevos Su-34 habrían superado las pruebas en tierra y los vuelos de aceptación antes de incorporarse a sus bases operativas. Sin cifras, unidades receptoras ni detalles de configuración, la empresa deja sin aclarar el alcance militar de este nuevo refuerzo aéreo ruso.

Moscú encadena entregas de Su-34, pero sin dar cifras. El comandante de una tripulación destacó la capacidad del cazabombardero para operar como caza y bombardero, golpear objetivos terrestres, navales y aéreos y actuar pese a la meteorología adversa y las defensas antiaéreas.

La remesa llega apenas un mes después de otra anunciada por Rostec el 7 de octubre, cuando la corporación subrayó mejoras derivadas de la guerra de Ucrania —contra drones y defensas aéreas— y una autonomía de hasta diez horas. La continuidad del programa es evidente; su ritmo real y su capacidad para compensar las pérdidas de guerra, no.

Adaptado a Ucrania

El Su-34, denominado Fullback por la OTAN, es uno de los principales aviones de ataque de la Fuerza Aérea rusa. Desarrollado por Sukhoi y fabricado en Novosibirsk, es un aparato bimotor y biplaza concebido para realizar misiones de largo alcance contra objetivos terrestres y navales.

Aunque conserva capacidades de combate aire-aire, su protagonismo en Ucrania está ligado especialmente a los ataques contra posiciones militares e infraestructuras.

La experiencia del conflicto ha obligado a Rusia a adaptar las tácticas de empleo de esta plataforma. La proliferación de drones, la guerra electrónica y la densidad de las defensas antiaéreas ucranianas han elevado los riesgos para los aviones que operan cerca del frente.

Una de las principales respuestas ha sido potenciar su función como plataforma de lanzamiento de bombas planeadoras equipadas con alas y kits de guiado. Estas modificaciones amplían el alcance de las municiones y permiten a los pilotos atacar desde decenas de kilómetros de distancia, reduciendo la necesidad de aproximarse a las posiciones defendidas por Ucrania.

El Royal United Services Institute (RUSI) ha documentado la creciente importancia de este armamento en las operaciones rusas.

La combinación de una elevada carga explosiva y la posibilidad de lanzar las bombas desde posiciones relativamente alejadas ha convertido estos ataques en uno de los instrumentos de presión más importantes de Moscú sobre las defensas ucranianas.

Sin embargo, operar a distancia no elimina el riesgo de interceptación ni garantiza la supervivencia de los aparatos. Las pérdidas de aeronaves y la evolución de las defensas ucranianas han obligado a la aviación rusa a modificar sus procedimientos y reducir la exposición de sus plataformas de ataque.

Las sanciones

La continuidad del programa Su-34 refleja las dificultades de Occidente para frenar completamente la industria aeronáutica militar rusa mediante las restricciones comerciales. Moscú ha conseguido mantener sus cadenas de fabricación y desarrollar rutas alternativas de suministro, aunque persisten vulnerabilidades en el acceso a tecnología extranjera.

Un estudio publicado por el think tank británico RUSI (Instituto Real de Servicios Unidos), en noviembre de 2025 sobre la industria aeronáutica de Sukhoi identificó una dependencia significativa de componentes importados, materiales especializados y maquinaria industrial extranjera. También señaló problemas para retener personal técnico cualificado.

La investigación detectó que componentes electrónicos destinados a proveedores rusos de aviónica llegaban a través de redes de intermediarios, con distribuidores en Bielorrusia y Kirguistán y suministros procedentes de China.

Estas rutas evidencian la capacidad de adaptación de Moscú para sortear parte de los controles de exportación, pero también su dependencia de circuitos internacionales de abastecimiento.

El informe no identifica el origen de los componentes empleados en los aviones de esta última entrega. Por tanto, no permite determinar qué impacto concreto han tenido las restricciones sobre esta remesa.

El Su-34 frente a cazas occidentales El F-15E Strike Eagle estadounidense y el Rafale francés permiten contextualizar las capacidades del Su-34 como plataformas polivalentes de ataque y combate. Sin embargo, sus sistemas de sensores, guerra electrónica, armamento y protección responden a configuraciones diferentes. El Rafale integra el radar AESA RBE2 y el sistema de guerra electrónica SPECTRA, mientras que el F-15E está diseñado para ejecutar ataques de largo alcance con una amplia variedad de armas aire-superficie. El F-35A añade un enfoque basado en la baja observabilidad y la fusión de sensores para operar en entornos de alta amenaza. Sin conocer la configuración exacta de los Su-34 entregados, no es posible establecer una comparación concluyente de prestaciones o supervivencia en combate.



