La inversión europea en satélites y capacidades espaciales militares se duplicó desde 2022, llegando a los 7.200 millones de euros.

Los contratos para sistemas de defensa aérea superaron los 46.000 millones de euros entre 2022 y 2025, un 629% más que en el periodo anterior.

La inversión en contratos de artillería creció un 867% tras el inicio de la guerra en Ucrania, alcanzando los 27.000 millones de euros.

Los países europeos de la OTAN han quintuplicado su capacidad de fabricación de munición de 155 mm desde 2022 y prevén duplicarla para 2030.

La invasión rusa a Ucrania supuso el punto de inflexión más importante para la industria de defensa europea desde el comienzo de la Guerra Fría. Tras un primer shock, los diferentes gobiernos del Viejo Continente comenzaron a impulsar una serie de programas para incrementar las capacidades militares, siendo la munición uno de los principales pilares.

Además del empleo de los drones como armas de base en los Ejércitos, el conflicto también ha servido para ratificar el uso de municiones convencionales, como los obuses de 155 mm, en los escenarios de guerra moderna.

Un informe del IISS (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos) señala que la capacidad de los países de la OTAN para fabricar munición de 155 mm se ha multiplicado por 5 desde el 2022, año de inicio de la guerra y de los programas armamentísticos en Europa.

Además, según las estimaciones, esta capacidad podría duplicarse nuevamente para el año 2030, impulsada fundamentalmente por las adquisiciones ya firmadas y los aumentos de producción programados.

Este esfuerzo, inicialmente motivado por los requerimientos urgentes de Ucrania, pronto se vio sustituido por la necesidad de reabastecer las reservas nacionales de los países que, hasta entonces, se mantenían bajo mínimos ante un periodo de paz sostenida durante décadas.

En España, el Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles ha anunciado varios contratos para la adquisición de munición de 155 milímetros.

El pasado septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la celebración de un acuerdo marco por 46,2 millones de euros, mientras que a principios del presente mes de noviembre hizo lo propio con otro acuerdo marco por 269 millones.

La compañía alemana Rheinmetall, la mayor productora de este tipo de munición, ha pasado de contar con una capacidad de producción de 700.000 unidades en 2022 a los planes de alcanzar 1,5 millones en 2030.

En 2022, Rheinmetall adquirió la española Expal Systems con la expectativa de que la capacidad no utilizada por esta segunda compañía impulse su capacidad de producción. También ha anunciado una nueva fábrica en Alemania que tiene previsto producir 350.000 obuses al año.

Asimismo, entre 2022 y 2025, se registró un aumento del 867% en los contratos de producción de sistemas de artillería, incluidos obuses autopropulsados —como el programa ATP de ruedas y cadenas que España adjudicó el año pasado por 6.700 millones— y lanzacohetes múltiples.

Más allá de los porcentajes, las cuentas en millones son igualmente estratosféricas. Los estados europeos de la OTAN han adjudicado contratos por 27.000 millones de euros para este tipo de sistemas de armas. Como comparativa, entre 2018 y 2021 la suma no llegó a los 3.000 millones.

Defensa aérea y espacio

Otra de las áreas de la industria armamentística que han experimentado un incremento importante es la encargada de fabricar sistemas de defensa aérea.

El despliegue por parte de Rusia de drones, bombas planeadoras y misiles de todo tipo ha convertido la modernización de los sistemas de detección y neutralización de amenazas aéreas en una prioridad absoluta en todos los niveles.

Sin contar con los pedidos de municiones independientes, entre 2022 y 2025 los estados europeos de la OTAN adjudicaron contratos de producción por más de 46.000 millones de euros para este tipo de sistemas, lo que representa un incremento del 629% con respecto a los 7.000 millones adjudicados entre 2018 y 2021.

Sin embargo, tal y como apuntan en el informe, la complejidad de estos sistemas y sus cadenas de suministro han dificultado un rápido incremento de la producción.

La mayoría de países de la OTAN, incluido España, afrontan unos años complejos desde el punto de vista de inventario de misiles antiaéreos. El cuello de botella en la industria no comenzará a resolverse hasta, por lo menos, el 2028, según los últimos análisis.

España tiene vigentes importantes programas de adquisición de capacidades antiaéreas. Desde baterías Patriot a los NASAMS que actualmente se están modernizando para el Ejército de Tierra y que el Ejército del Aire recibirá.

Además, el Ministerio de Defensa aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 10 de noviembre 3.400 millones de euros para la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad con el objetivo de relevar a los Hawk en servicio desde hace más de 4 décadas.

Otro pilar fundamental pasa por el cuarto dominio de la guerra: el espacio. Cada vez más estados europeos están adquiriendo capacidades espaciales militares, impulsados fundamentalmente por el sector comercial, los lanzadores privados y la creciente accesibilidad a satélites más pequeños.

Entre 2018 y 2021, los países europeos de la OTAN invirtieron unos 3.600 millones de euros. Una cifra que se ha doblado hasta los 7.200 millones en adquisición de satélites y otras capacidades espaciales desde el 2022.