El patrullero ‘Isla de León’ completa una misión de vigilancia y disuasión frente a la costa marroquí

La misión se enmarca en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión de las Fuerzas Armadas, bajo el control del Mando Operativo Marítimo.

La dotación realizó ejercicios de tiro, fondeo de precisión y uso de embarcaciones como parte de su adiestramiento durante la navegación.

La operación se desplegó en enclaves estratégicos de soberanía española como Ceuta, Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas.

El patrullero 'Isla de León' ha regresado a su base en Ceuta tras completar una misión de vigilancia, presencia naval y disuasión en aguas del litoral norteafricano.

El patrullero ‘Isla de León’ (P-83) ha regresado a Ceuta, donde tiene su base, tras completar una misión de presencia naval, vigilancia y disuasión en aguas de Ceuta, Melilla, Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas, frente al litoral marroquí, con el objetivo de reforzar el control español de estos espacios marítimos de soberanía y disuadir actividades ilícitas.

El despliegue se enmarca en las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) de las Fuerzas Armadas, orientadas a garantizar el control y la protección de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Estas misiones permiten mantener una presencia militar continuada en áreas especialmente sensibles desde el punto de vista geoestratégico, como el entorno del estrecho de Gibraltar y la costa norteafricana.

Durante la operación, el patrullero ha desarrollado tareas de vigilancia y control marítimo, al tiempo que su dotación ha aprovechado la navegación para realizar distintos ejercicios de adiestramiento. Entre ellos figuran prácticas de tiro con armas portátiles, fondeo de precisión y empleo de embarcaciones, según señala en EMAD.

El buque ha operado integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), dentro del dispositivo permanente de las Fuerzas Armadas para mantener la vigilancia sobre los espacios marítimos españoles.

Enclaves españoles en África

La misión del ‘Isla de León’ se desarrolla en un área de particular importancia para los intereses estratégicos de España.

Ceuta y Melilla, junto con el peñón de Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas, constituyen enclaves de soberanía española situados frente a Marruecos, en un entorno marcado por la proximidad geográfica y la relevancia estratégica del Mediterráneo occidental.

La presencia de unidades navales en estas aguas permite reforzar el conocimiento del entorno marítimo, detectar posibles amenazas y mantener una capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad.

También contribuye a la protección de los espacios de soberanía en coordinación con otros organismos e instituciones del Estado con competencias en el ámbito marítimo.

El patrullero ‘Isla de León’ tiene su base en Ceuta y está integrado en el Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (COMARDIZ), dentro de la Fuerza de Acción Marítima (FAM).

Sus principales cometidos son la vigilancia marítima, la presencia naval y el apoyo a las autoridades civiles responsables de la acción del Estado en la mar.

Un dispositivo permanente

El Mando Operativo Marítimo, con sede en Cartagena y subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), es el órgano responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Su comandante es el almirante de Acción Marítima, el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa. Bajo su coordinación, diferentes buques de la Armada participan en estas misiones durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

El propósito es mantener una vigilancia persistente sobre los espacios marítimos españoles, mejorar el conocimiento de la actividad en ellos y facilitar una respuesta temprana ante posibles amenazas o situaciones de crisis. Estas operaciones constituyen, además, un instrumento de presencia del Estado en la mar y de protección de sus intereses nacionales.

El Mando Operativo Marítimo forma parte de la estructura de Mandos Permanentes de las Fuerzas Armadas, junto con los mandos Operativo Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC), responsables de mantener la vigilancia y capacidad de actuación militar en sus respectivos dominios.