Marruecos adquiere dos buques no tripulados de diseño israelí por 13 millones para detectar submarinos en el Estrecho

Los drones cuentan con 12 metros de eslora, autonomía de más de cuatro días, sensores avanzados, sonares y capacidad para integrar armamento o lanzatorpedos.

Las embarcaciones autónomas operarán como una extensión de la fragata FREMM 'Mohammed VI' y servirán para la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo.

Las plataformas son de diseño israelí de la firma Elbit Systems y han sido construidas en Países Bajos, contando con la autorización del gobierno neerlandés.

La Marina Real Marroquí ha adquirido dos buques no tripulados Seagull por 13 millones de euros para misiones de contramedidas de minas y guerra antisubmarina.

La Marina Real Marroquí prepara un salto cualitativo en su doctrina de guerra naval mediante la incorporación de vehículos de superficie no tripulados (USV) de última generación destinados a misiones antisubmarinas y de lucha contra minas.

La operación, autorizada mediante una licencia de exportación del Gobierno de los Países Bajos por un importe de 13 millones de euros, contempla la entrega de dos embarcaciones autónomas junto con sus sensores avanzados, una estación de control común, repuestos, asistencia técnica y la formación de las dotaciones encargadas de operarlos.

En concreto, se trata de la plataforma Seagull diseñada por la firma israelí Elbit Systems y construida en instalaciones navales neerlandesas a través del astillero De Haas Maassluis.

Esta triangulación industrial entre Israel y Países Bajos responde al acuerdo de colaboración que ambas compañías mantienen para el mercado europeo y de exportación, permitiendo a Rabat integrar tecnología israelí probada en combate a través de un fabricante comunitario.

El contrato está estructurado para proporcionar una capacidad llave en mano que actuará como un auténtico multiplicador de fuerza para la flota de superficie marroquí.

Dron Seagull visto desde arriba Elbit Systems

En lugar de operar de manera aislada, estos drones navales han sido concebidos para desplegarse como una extensión avanzada de los principales buques de combate del país, destacando de forma especial la fragata multimisión FREMM 'Mohammed VI', la embarcación de mayor tamaño de la Marina Real Marroquí, construida por la empresa francesa Naval Group.

De igual manera, los dos buques no tripulados podrán operar con las corbetas de la clase SIGMA y los helicópteros embarcados especializados también en guerra antisubmarina.

El USV israelí

Desde el punto de vista técnico, el Seagull es una embarcación de 12 metros de eslora fabricada con materiales compuestos y aluminio, equipada con flotadores extraíbles y un sistema de posicionamiento dinámico que le otorga una notable estabilidad en mar abierto.

Su diseño destaca, según su fabricante, por una arquitectura de cargas útiles modulares e intercambiables que permite adaptar una misma plataforma común a distintos perfiles operativos sin alterar la estructura base.

De este modo, las dos unidades adquiridas por Marruecos cubrirán dos roles complementarios: mientras una de las embarcaciones estará configurada para localizar, clasificar y neutralizar minas marítimas en puertos y rutas estratégicas, la segunda se especializará en la vigilancia y detección persistente de amenazas submarinas en las aproximaciones costeras.

Una de las ventajas determinantes que señala Elbit de su plataforma reside en la capacidad para operar de forma totalmente autónoma o controlada a distancia durante más de cuatro días consecutivos a velocidad de crucero.

USV Seagull Elbit Systems

Esta persistencia en la mar permite mantener una vigilancia continua en corredores marítimos críticos, como el entorno del estrecho de Gibraltar y las aguas del Mediterráneo occidental, reduciendo drásticamente el desgaste de las fragatas tripuladas y evitando exponer al personal a entornos de alto riesgo como campos minados o zonas de patrulla de submarinos enemigos.

Además, gracias a sus dimensiones y diseño estructural, los buques pueden desplegarse tanto desde puerto como directamente desde un buque nodriza, e incluso ser transportados por tierra o mar dentro de un contenedor estándar de 40 pies (12,2 metros), lo que facilita enormemente su movilidad logística.

Sensores y armamento

La suite tecnológica que integra el Seagull abarca algunos de los sensores submarinos más avanzados disponibles en el mercado internacional.

Para las tareas de guerra antisubmarina, la plataforma puede equiparse con sonares remolcados de profundidad variable como el sistema activo-pasivo TRAPS, sonares calables de largo alcance y sonares de barrido frontal diseñados para detectar sumergibles sigilosos en aguas litorales.

Por su parte, en la configuración de contramedidas de minas, el dron emplea sonares de apertura sintética como el modelo KATFISH para cartografiar el lecho marino e identificar artefactos explosivos de fondo, de orinque o a la deriva, complementando esta detección con vehículos submarinos desechables de neutralización de minas y sistemas específicos contra buzos de combate.

A esta panoplia de sensores se suma una capacidad ofensiva y de autoprotección poco habitual en embarcaciones no tripuladas de este porte.

Un dron naval Seagull lanzando un torpedo Elbit Systems

Según las especificaciones de la compañía militar israelí, el Seagull puede integrar una estación de armas remota estabilizada de 12,7 milímetros, armamento no letal, sensores electroópticos de largo alcance, equipos de medidas de apoyo y contramedidas electrónicas e incluso tubos lanzatorpedos ligeros para responder de inmediato ante el contacto con un submarino hostil.

Toda esta capacidad se gestiona desde un único Sistema de Control de Misión que utiliza enlaces de datos tanto de línea de visión directa como comunicaciones por satélite (SATCOM).

Una característica clave incluida en el paquete adquirido por Marruecos es que esta estación de mando -que puede instalarse en tierra, en un vehículo móvil o en el centro de información de combate de la propia fragata 'Mohammed VI'- tiene la capacidad de controlar y coordinar simultáneamente ambas embarcaciones.