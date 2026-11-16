El Congreso amenaza con tumbar los acorazados de la clase Trump, pero tendrán más difícil frenar la guerra de Irán

Los aliados de EEUU, incluidos gobiernos europeos y Japón, planifican intensificar los contactos diplomáticos directos con el Congreso para mantener los compromisos de seguridad frente a las diferencias con la Casa Blanca.

El componente espacial del escudo antimisiles de la Cúpula Dorada afronta riesgo de recortes, mientras que la oposición buscará reactivar la ayuda militar a Ucrania.

Los demócratas pretenden bloquear la financiación adicional solicitada para la guerra de Irán, aunque tendrán serias dificultades legislativas y de veto para obligar a la retirada militar.

La nueva mayoría demócrata en el Congreso busca frenar el presupuesto de los ambiciosos proyectos de Defensa de Donald Trump, como el programa de la Flota Dorada estimado en 275.000 millones de dólares.

La nueva mayoría demócrata en el Congreso prepara un pulso presupuestario con la Casa Blanca que podría comprometer algunos de los proyectos de Defensa más ambiciosos del presidente Donald Trump, desde el escudo antimisiles de su Cúpula Dorada hasta el futuro acorazado de la clase Trump, cuyo coste estimado para los primeros 15 buques asciende a 275.000 millones de dólares.

Con los demócratas controlando ambas cámaras del Capitolio se abre una nueva etapa de confrontación entre el poder legislativo y el Ejecutivo. A partir de enero, podrán utilizar ese control para bloquear partidas presupuestarias, fiscalizar las decisiones del Pentágono y recuperar capacidad de influencia sobre la política exterior de Washington.

El enfrentamiento tendrá cuatro grandes escenarios: los programas militares impulsados por Trump, la ayuda a Ucrania, la relación con los aliados internacionales y la financiación de la guerra contra Irán. Sin embargo, el margen de maniobra del Congreso será muy diferente en cada uno de ellos.

Mientras que los proyectos de armamento dependen directamente de las asignaciones presupuestarias, detener una operación militar en curso exigirá superar obstáculos políticos y legislativos mucho mayores.

Por eso, el primer objetivo a batir será el futuro acorazado de la clase Trump, integrado en el plan de la denominada Golden Fleet (Flota Dorada).

La iniciativa contempla una nueva generación de grandes buques de superficie, dotados de misiles hipersónicos, cañones electromagnéticos y armas de energía dirigida, con los que el presidente pretende reforzar el poder naval estadounidense.

Sin embargo, su viabilidad económica y tecnológica está cada vez más cuestionada. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) calcula que la construcción de los primeros 15 buques podría alcanzar los 275.000 millones de dólares, entre 2027 y 2056.

Una factura que amenaza con convertirse en un obstáculo para un programa que todavía debe superar importantes desafíos industriales y de desarrollo.

Adam Smith, el demócrata que previsiblemente asumirá la presidencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, ya ha expresado su rechazo a la iniciativa, a la que considera un proyecto mal concebido.

Su llegada al frente de este órgano será especialmente relevante, puesto que tendrá capacidad para influir en las prioridades presupuestarias del Pentágono y someter el programa a un mayor escrutinio parlamentario.

La guerra contra Irán ha vuelto a poner de manifiesto el desafío que representan los drones y los misiles relativamente baratos frente a plataformas navales de enorme valor.

La posibilidad de que estos sistemas saturen las defensas de los buques estadounidenses alimenta el debate sobre el modelo de flota que necesita Washington para competir con China y operar en escenarios de alta intensidad.

La guerra contra Irán

Precisamente, el conflicto con Irán será la prueba más complicada para la nueva mayoría demócrata.

La oposición pretende utilizar su control presupuestario para reducir los recursos destinados a la campaña militar, aunque detener una operación en curso plantea dificultades mucho mayores que bloquear un nuevo programa de armamento.

El congresista demócrata por Washington Adam Smith ha situado la retirada de fondos para la guerra entre sus prioridades inmediatas. Una de las primeras medidas podría ser bloquear la petición de casi 70.000 millones de dólares adicionales que la Administración Trump ha solicitado para financiar la operación militar.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre impedir la aprobación de nuevos fondos y obligar al presidente a retirar las fuerzas desplegadas.

Las restricciones presupuestarias pueden limitar la capacidad operativa del Pentágono, pero también podrían afectar a partidas necesarias para mantener a las tropas y garantizar su seguridad.

La Casa Blanca, además, podría presentar cualquier recorte como un intento de dejar desprotegidos a los militares estadounidenses.

U.S. Sailors transport needed supplies from USNS Alan Shepard (T-AKE 3) to aircraft carrier USS George Washington (CVN 73) during a vertical replenishment at sea. https://t.co/KmPky68JnN — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 10, 2026

El Congreso ya ha intentado limitar las competencias presidenciales mediante iniciativas relacionadas con la Ley de Poderes de Guerra.

En junio, ambas cámaras aprobaron una resolución para exigir el fin de la participación estadounidense en las hostilidades, pero Trump continuó adelante con la operación.

En septiembre, el Senado volvió a rechazar otra iniciativa por 49 votos frente a 50.

La nueva mayoría tendrá más herramientas para fiscalizar la intervención: podrá convocar audiencias, reclamar documentación, citar a responsables de la Administración y condicionar la aprobación de nuevas partidas presupuestarias.

También podrá utilizar la legislación anual de Defensa para intentar introducir restricciones a las operaciones militares.

Pero cualquier ley destinada a obligar al presidente a poner fin a la guerra podría enfrentarse a un veto. Superarlo exigiría mayorías de dos tercios en ambas cámaras, algo que los demócratas no tienen garantizado.

El precedente histórico ilustra las dificultades. En 2007, tras recuperar el control del Congreso en unas elecciones marcadas por el desgaste de la guerra de Irak, los demócratas intentaron condicionar la financiación militar a un calendario de retirada de las tropas.

George W. Bush vetó la iniciativa y la oposición terminó cediendo ante el coste político de dejar sin recursos a los militares desplegados.

La situación actual presenta paralelismos. Los demócratas pueden bloquear nuevos fondos, cuestionar la estrategia de Trump y someter a sus responsables militares a una intensa fiscalización parlamentaria, pero tendrán dificultades para imponer unilateralmente el final de la intervención.

Cúpula Dorada

El escudo antimisiles de la Cúpula Dorada afronta un escenario similar. El proyecto pretende construir una arquitectura de defensa multicapa, con sensores e interceptores terrestres y capacidades desplegadas en el espacio, para proteger el territorio estadounidense frente a misiles balísticos, hipersónicos y otras amenazas avanzadas.

La iniciativa recibió alrededor de 25.000 millones de dólares en financiación inicial y una parte sustancial de los fondos solicitados para 2027. Sin embargo, la nueva mayoría demócrata podría bloquear nuevas asignaciones, especialmente las destinadas a desarrollar su componente espacial.

La defensa antimisiles terrestre tendría más posibilidades de mantener el respaldo presupuestario, pero la arquitectura orbital prevista por Trump se enfrenta a mayores incertidumbres.

El resultado podría ser una revisión profunda de uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos de su Administración.

Trump durante la presentación de la Cúpula Dorada EFE

La disputa trasciende el enfrentamiento partidista. El desarrollo de sistemas de interceptación espacial y de una red integrada de alerta temprana constituye una cuestión central para la seguridad estadounidense ante la modernización de los arsenales estratégicos de China, Rusia y Corea del Norte.

Un recorte de fondos podría obligar al Pentágono a revisar los plazos, el alcance y las prioridades tecnológicas de la iniciativa.

Ucrania en el epicentro

La ayuda militar a Ucrania será otra de las prioridades de los demócratas cuando asuman el control del Congreso. Desde el regreso de Trump a la presidencia, Washington no ha aprobado nuevos paquetes de asistencia de gran envergadura para Kiev, lo que ha obligado a los aliados europeos a asumir una mayor parte del esfuerzo financiero y militar.

Los legisladores demócratas quieren recuperar esa financiación y convertirla en una de las principales herramientas de presión sobre la política exterior de la Casa Blanca.

Sin embargo, cualquier iniciativa chocará previsiblemente con la resistencia del presidente, que ha mantenido una posición favorable a explorar un acuerdo con Moscú.

El problema es que los demócratas no disponen de una mayoría suficiente para superar por sí solos un veto presidencial. Para ello necesitarían el respaldo de dos tercios de ambas cámaras: 67 senadores y 290 representantes.

Aunque en 2024 un centenar de republicanos apoyó un paquete de ayuda a Ucrania, la nueva composición del partido dificulta reproducir aquella mayoría.

La continuidad del apoyo estadounidense tiene consecuencias directas para el equilibrio militar en Europa. Una reducción de la asistencia a Kiev podría incrementar la presión sobre los gobiernos europeos, que tendrían que acelerar sus programas de rearme y cubrir parte de las capacidades que hasta ahora proporcionaba Washington.

También está en juego la credibilidad de los compromisos de seguridad occidentales frente a Rusia y la capacidad de la OTAN para mantener una posición común ante el conflicto.

Europa y Japón

El nuevo equilibrio parlamentario también puede modificar los canales diplomáticos de los aliados de Estados Unidos.

Gobiernos europeos y Japón preparan una estrategia para intensificar sus contactos con el Capitolio ante las discrepancias con la Administración Trump en cuestiones de seguridad internacional.

En el caso europeo, el principal objetivo será preservar el respaldo estadounidense a Ucrania y evitar que las decisiones de Washington debiliten la posición de Kiev frente a Moscú.

Japón, por su parte, buscará reforzar el apoyo político del Congreso ante la creciente presión militar y estratégica de China en el Indo-Pacífico.

Esta vía supone un cambio en la diplomacia tradicional estadounidense. Habitualmente, los gobiernos extranjeros canalizan sus demandas a través de la Casa Blanca y del Departamento de Estado.

Sin embargo, el nuevo escenario político abre la posibilidad de que los aliados recurran directamente a los legisladores para conseguir respaldo a sus iniciativas.

El precedente más conocido se produjo en 2015, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intervino ante el Congreso estadounidense sin contar con el respaldo de la Administración de Barack Obama. Una decisión que provocó un enfrentamiento diplomático entre ambos gobiernos.

No obstante, el margen de actuación de los legisladores tiene límites. El Congreso puede aprobar financiación, impulsar resoluciones y ejercer presión política, pero no puede sustituir al presidente en la dirección de la política exterior ni asumir el mando de las operaciones militares.

Trump tendrá que negociar con un Congreso que ya no controla, mientras sus aliados intentan preservar sus compromisos estratégicos y sus adversarios observan hasta dónde puede llegar la fractura política de Washington.