Europa blinda sus bases militares frente al espionaje chino: aumentan los países que vetan sus coches y drones

En España, la inteligencia militar y el CNI analizan los riesgos de seguridad ante la posible instalación de una fábrica de SAIC Motor cerca del Arsenal de Ferrol y Navantia.

En Noruega se detectó que coches eléctricos chinos de alquiler grabaron a militares y almacenaron códigos de acceso a instalaciones restringidas durante unas maniobras.

Las Fuerzas Armadas alemanas retirarán los drones comerciales de origen chino tras detectar la extracción de datos y exigirán aparcar fuera de los recintos los coches de marcas como BYD o NIO.

Países europeos como Alemania, Noruega, Polonia y el Reino Unido restringen el acceso de vehículos eléctricos y drones chinos a sus bases militares por riesgo de espionaje.

Las cámaras de los coches eléctricos, los sensores de los drones y los sistemas de geolocalización se han convertido en un nuevo frente de preocupación para la seguridad militar europea.

Varios países están revisando sus protocolos de acceso a instalaciones estratégicas ante el riesgo de que dispositivos comerciales conectados recopilen información sobre movimientos de tropas, rutinas operativas y emplazamientos sensibles.

Alemania, Noruega, Polonia y Reino Unido han adoptado restricciones o reforzado los controles sobre vehículos eléctricos, drones y dispositivos de fabricación china. El objetivo es evitar que la tecnología incorporada a estos equipos pueda convertirse en una vía de obtención de inteligencia sobre las Fuerzas Armadas.

En un escenario de creciente rivalidad entre potencias, proteger las bases militares exige vigilar también aquello que hasta ahora se consideraba tecnología cotidiana. Un vehículo que registra los movimientos de una unidad o un dron que almacena imágenes de un cuartel pueden proporcionar información de inteligencia sin necesidad de penetrar físicamente en las instalaciones.

La preocupación trasciende el ámbito de la automoción y la industria de los drones. China ha consolidado una posición destacada en ambos sectores y sus productos tienen una presencia creciente en los mercados occidentales.

Militares de la OTAN en el Mission Command Center de la base militar Clay, en Wiesbaden. OTAN

Esta expansión coincide con el endurecimiento de las políticas europeas para reducir dependencias tecnológicas y proteger infraestructuras críticas frente a posibles injerencias externas.

Berlín ha ordenado retirar los pequeños drones comerciales de fabricación china utilizados por sus Fuerzas Armadas para entrenamiento y ejercicios, además de restringir la entrada de vehículos de ese origen en los recintos militares.

La Bundeswehr (Fuerzas Armadas alemanas) dejará de utilizar estos modelos y sustituirá progresivamente los sistemas existentes por productos alemanes o europeos, según informó el diario Financial Times.

La decisión llega después de que el servicio de contrainteligencia militar analizara varios aparatos y descubriera que se habían extraído datos. Los equipos afectados deberán ser desmantelados.

Los panzergrenadiers avanzan protegidos por un vehículo de combate de infantería Puma durante un ejercicio del Batallón de Panzergrenadiers 33 en el campo de maniobras de Baumholder, el 16 de junio de 2026. © Bundeswehr/Jana Neumann

La adquisición de estos dispositivos estuvo vinculada a la necesidad de incorporar rápidamente capacidades de reconocimiento y entrenamiento.

Esta misma semana, el fabricante alemán de drones Quantum Systems, con sede cerca de Múnich, ha informado este jueves de que una investigación interna ha revelado un ciberataque activo perpetrado a finales de octubre por "actores hostiles".

Y ha subrayado que "el incidente está siendo investigado en colaboración con las autoridades estatales, así como con expertos externos e internos en ciberseguridad".

A finales de 2024, las autoridades alemanas pusieron en marcha varios acuerdos marco para comprar miles de pequeños drones comerciales durante 2025 y 2026. La urgencia por cubrir las carencias operativas llevó a relajar determinados controles de seguridad y facilitó la entrada de equipos chinos.

La restricción alcanza también a los automóviles. Los militares que dispongan de modelos de fabricantes como BYD, Geely o NIO deberán dejarlos fuera de las instalaciones militares y acceder a los recintos a pie.

El argumento de las autoridades alemanas es que, a diferencia de los teléfonos móviles, que pueden apagarse y someterse a protocolos de seguridad, los vehículos modernos y los drones incorporan sistemas de captación y sensores capaces de permanecer activos y cartografiar el entorno.

Noruega

El riesgo dejó de ser una hipótesis en Noruega. Durante unas maniobras militares celebradas en Oslo entre el 14 y el 18 de septiembre, varios vehículos eléctricos de alquiler de fabricación china grabaron a militares, registraron sus desplazamientos y almacenaron códigos de acceso a instalaciones restringidas.

Los automóviles habían sido alquilados a través de Hertz Noruega, cuya flota incluía modelos Deepal, una marca china equipada con cámaras de visión de 360 grados y sistemas de telemetría.

Militares, policías y guardias civiles participaron en el ejercicio 'Atlas 26', que se desarrolló del 19 al 23 de octubre en Huelva. Ejército de Tierra

Por ahora, se desconoce si las grabaciones permanecieron almacenadas en los propios vehículos o fueron transmitidas a servidores externos.

Tampoco hay pruebas públicas de que el fabricante o alguna entidad vinculada a China accediera a ellas.

La procedencia de los automóviles no demuestra, por sí sola, que la información llegara a Pekín.

El incidente plantea, sin embargo, una cuestión de seguridad: determinar qué datos recopilan estos sistemas, dónde se almacenan y quién puede acceder a ellos.

Las imágenes y registros de geolocalización pueden permitir identificar movimientos de efectivos, reconstruir rutinas de las unidades y localizar puntos de acceso a instalaciones protegidas.

La gestión del incidente también dejó al descubierto dificultades operativas. Según las informaciones publicadas, los militares noruegos continuaron utilizando los vehículos incluso después de detectar las grabaciones, ante la falta de alternativas disponibles durante el ejercicio.

Polonia y Reino Unido

Polonia también ha trasladado estas preocupaciones a sus protocolos de seguridad. En febrero de 2026 prohibió el acceso de vehículos fabricados en China a instalaciones militares protegidas por el riesgo de recopilación de información mediante cámaras, micrófonos, sensores y sistemas de geolocalización.

La medida impide además conectar teléfonos oficiales a los sistemas multimedia de estos automóviles. Varsovia ha extendido las restricciones a cualquier vehículo capaz de registrar imágenes, sonidos o posiciones: su entrada en zonas seguras queda condicionada a que esas funciones estén desactivadas.

El Gobierno polaco estudia asimismo implantar un sistema de certificación que permita evaluar la seguridad de cada fabricante y establecer posibles excepciones.

Reino Unido también ha restringido el acceso de automóviles chinos a instalaciones militares sensibles. La medida responde a la preocupación por la capacidad de los vehículos conectados para captar información del entorno y transmitirla fuera de los recintos.

España

La apertura de la fábrica de coches de SAIC Motor en las instalaciones portuarias puede abrir una oportunidad muy importante para la ciudad, pero también ha encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa.

Tanto el CNI como la rama de inteligencia de las Fuerzas Armadas han estudiado y analizado los riesgos de seguridad que supondría tener esta planta en las inmediaciones del Arsenal de Ferrol, uno de los puertos más importantes para la Armada.

Y es que, además de la propia instalación militar, también se encuentran muy cerca los astilleros de la empresa pública Navantia.

Allí se construyen embarcaciones para las Fuerzas Armadas españolas y son igualmente considerados una infraestructura crítica para la seguridad nacional.

Riesgo para la seguridad

Las decisiones de estos cuatro países reflejan un cambio en los criterios de protección de las instalaciones militares.

Los vehículos y dispositivos electrónicos ya no se evalúan únicamente por su utilidad o sus prestaciones, sino también por su capacidad para recopilar información y por el control que sus fabricantes ejercen sobre el software y los datos.

El desafío europeo consiste en compatibilizar la incorporación rápida de nuevas capacidades con garantías sobre la procedencia, el funcionamiento y la gestión de los datos de los equipos utilizados por sus ejércitos.

La respuesta no puede limitarse a los productos chinos: cualquier dispositivo conectado que opere en una instalación estratégica puede generar vulnerabilidades si carece de controles adecuados.