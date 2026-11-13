La compañía que clonó a las mascotas de Tom Brady y Milei diseñará perros militares mediante ingeniería genética

La compañía prevé el nacimiento de los primeros cachorros editados para 2027 y se ha aliado con la American Humane Society para supervisar el bienestar animal en todas las etapas.

Además de la modificación genética, los canes contarán con un entrenamiento desde cachorros y equipamiento tecnológico avanzado como chalecos blindados ultraligeros, sensores y cámaras.

El proyecto busca corregir fallos genéticos y potenciar capacidades como el olfato o la resistencia, reduciendo la dependencia actual de criadores europeos y la alta tasa de descarte.

La empresa Warhound, creada por directivos de Anduril y Colossal Biosciences, usará ingeniería genética y clonación para diseñar perros militares para las Fuerzas Armadas de EEUU.

La biotecnología y la industria de defensa han confluido en Warhound, una empresa de seguridad y genética que promete transformar la manera en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos obtienen y entrenan a sus perros de servicio a través de la ingeniería genética.

La compañía, con una financiación inicial de 200 millones de dólares (180 millones de euros al tipo de cambio actual), surge a partir de una alianza entre Palmer Luckey, el fundador de la empresa de armamento y sistemas autónomos Anduril, y Ben Lamm, director de Colossal Biosciences, firma célebre tanto por perfeccionar la clonación y el cuidado genético de animales domésticos como por sus proyectos para resucitar especies extintas, como el mamut lanudo o el lobo gigante.

Colossal y su ecosistema tecnológico estuvieron, por ejemplo, detrás del caso del exjugador de la NFL Tom Brady, cuya actual perra Junie es una clon de Lua, su anterior mascota, fallecida en 2023.

De igual modo, la firma ViaGen Pets, referente en clonación animal y ahora bajo la órbita de Colossal tras su compra en 2025, es la responsable de los cinco clones de Conan, el desaparecido mastín del actual presidente argentino, Javier Milei.

Sin embargo, el objetivo de Warhound es dar respuesta a una vulnerabilidad en la defensa y la seguridad de EEUU, que, actualmente, depende de proveedores internacionales para hacerse con los caninos que emplea con fines militares.

Según datos del Departamento de Guerra, sólo el 13% de los perros que las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad utilizan en distintas misiones y operativos de rescate son criados en territorio estadounidense. En cambio, el 80% son adquiridos en países europeos.

Esta escasez y falta de control sobre la cadena de suministro se traduce en un proceso ineficiente y costoso, en el que se tarda cerca de tres años en entrenar a un solo animal.

Un perro militar junto a soldados de EEUU DoW

Por si fuera poco, al final del camino más de la mitad de los ejemplares -de razas tales como el pastor alemán o el pastor belga malinois- son descartados por no dar el perfil médico o de comportamiento requeridos.

Para compensar estos fallos, el Pentágono se ve forzado a costear y adiestrar el doble de animales de los que finalmente terminan prestando servicio.

Edición genética

La propuesta de Warhound radica en atajar estos problemas desde su origen biológico, reduciendo los descartes y asegurando una reserva nacional fuerte y saludable.

A través del uso de las avanzadas herramientas de ingeniería genética y clonación de Colossal, la compañía aspira a precisar y reproducir los genomas de los perros militares con mejor rendimiento.

Adiestramiento de un perro militar en EEUU DoW

"Con la edición genética se elimina el azar de la naturaleza", señaló Lamm al medio especializado Military Times. "La ingeniería genética consiste en examinar el genoma, encontrar elementos que están dañados o erróneos, o que podrían tener consecuencias para la salud, y corregirlos o eliminarlos", explicó.

No se trata, por tanto, de alterar la esencia natural de los caninos, sino de suprimir los defectos físicos y genéticos más comunes que frustran su entrenamiento, como la displasia de cadera o los problemas de visión.

Adiestramiento de un perro militar DoW

Al mismo tiempo, la edición genética mediante herramientas como CRISPR, que posibilita modificar el ADN de las células de forma precisa, rápida y económica, permitirá potenciar de manera natural rasgos idóneos para sus cometidos, como la resistencia física, la agilidad y un agudo sentido del olfato para detectar explosivos y narcóticos.

De esta manera, la compañía promete reducir la tasa de desestimación en las academias y garantizar una mayor longevidad en los animales. La empresa prevé que los primeros cachorros genéticamente modificados nazcan a comienzos de 2027 y estén listos para brindar servicio en el plazo de dos años.

Biobanco canino

Para llevar a cabo su cometido, la compañía generará un "biobanco" mediante la identificación de los mejores perros y razas entre las diversas agencias federales, regionales y locales de EEUU. Con esta información, la empresa planea desarrollar el 'estándar Warhound', fundamental para el adiestramiento de los canes.

De este modo, el personal científico mapeará los mejores genomas a replicar. "Una vez que los científicos hagan su magia y creen estos perros, comenzaremos el entrenamiento de inmediato", explicó a Military Times el exjefe de Datos del Pentágono y actual CEO de Warhound, David Spirk.

Soldado de EEUU desciende junto a un perro de un helicóptero Black Hawk DoW

La estrategia incluye clonar perros de alto rendimiento, editar genes asociados con problemas de salud e introducir un entrenamiento estandarizado para cachorros de tan solo dos semanas de edad.

Según detalló Spirk, la idea detrás del adiestramiento temprano es acostumbrar rápidamente a los animales a las tareas y condiciones a las que se enfrentarán a lo largo de sus años de servicio. "El perro que se necesita sentado fuera de una base de la Fuerza Aérea es muy diferente a aquel con el que alguien saltará desde un helicóptero", afirmó.

Armadura tecnológica

Con Warhound, los perros no solo se beneficiarán de una salud mejorada desde su nacimiento sino que serán desplegados con una armadura tecnológica sin precedentes gracias a Anduril.

La empresa de defensa diseñará y suministrará equipos de protección y sensores de última generación para los canes, incluyendo chalecos blindados ultraligeros, gafas de protección ocular adaptadas y dispositivos de comunicación que integrarán cámaras y sistemas de transmisión de datos para que los entrenadores y soldados tengan una visión directa del entorno.

Marines de EEUU suben a un MV-22 Osprey junto a un perro militar DoW

De esta forma, los animales dejarán de ser meros acompañantes para convertirse en piezas clave y ciberconectadas de las unidades de exploración y asalto.

Frente a la inevitable controversia ética que despierta el uso de la edición genética y la clonación en el ámbito militar, Spirk ha enfatizado que su prioridad absoluta es el bienestar animal.

Así, para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares más estrictos, la compañía se ha aliado con la American Humane Society, la organización de bienestar animal más antigua de EEUU.

Esta entidad certificará todos los programas de entrenamiento y garantizará el buen trato de los caninos desde su nacimiento, supervisando no solo su etapa en activo tanto en el frente como en labores de rescate y policiales, sino también su posterior retiro a hogares de adopción seguros.