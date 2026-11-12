Grupo Oesía mostrará en NATO Edge 26 sus nuevas soluciones en comunicaciones y conciencia situacional

El evento reunirá a unos 200 expositores y representantes de los 32 países miembros para impulsar la transformación digital y la ciberseguridad militar.

Entre sus novedades presentará el cifrador embarcado Cerberus, el cargador de claves criptográficas ERMES y la solución de geoposicionamiento PRESENCE para la constelación Galileo.

La compañía española mostrará sus avances en tecnologías disruptivas de uso dual para responder a las necesidades operativas de la Alianza Atlántica.

Grupo Oesía estará presente del 17 al 19 de noviembre en el encuentro de la OTAN NATO Edge 26, celebrado en Izmir (Turquía).

La compañía española Grupo Oesía participará del 17 al 19 de noviembre en el encuentro NATO Edge 26 que se celebra este año en Izmir, Turquía.

Se trata de un evento organizado por la Agencia de Información y Comunicaciones (NCIA) con el objetivo de impulsar la colaboración tecnológica entre la Alianza Atlántica, las Fuerzas Armadas y la industria internacional de defensa.

Esta edición de NATO Edge abordará algunos ámbitos estratégicos clave como la transformación digital de las operaciones militares, los sistemas C4ISR, la ciberseguridad, la resiliencia de infraestructuras críticas y la incorporación de tecnologías avanzadas a las capacidades operativas de la Alianza.

En este contexto, Grupo Oesía contará con un espacio expositivo en el que presentará sus soluciones y avances en tecnologías disruptivas de uso dual, orientados a responder a las necesidades operativas de la OTAN y sus países aliados.

Su participación se enmarca en la ambición recogida por la compañía en el Plan Estratégico 2026-2030, que, bajo el lema “Powered by Technology. Delivering Value”, busca consolidar al grupo como uno de los referentes europeos en ingeniería dual, generador de capacidades tecnológicas orientadas a la misión y socio especializado de plataformistas y sistemistas europeos.

Entre las soluciones que exhibirá la compañía destacan Cerberus, su cifrador embarcado diseñado para garantizar la seguridad de las comunicaciones en plataformas aeronáuticas tripuladas y no tripuladas.

También llevarán hasta tierras turcas ERMES, un dispositivo multidominio para la carga y transferencia segura de claves criptográficas en entornos nacionales, de la OTAN y de la Unión Europea.

Por otro lado, Grupo Oesía exhibirá su solución tecnológica para el acceso seguro al Servicio Público Regulado (PRS) de la constelación europea de geoposicionamiento Galileo. Denominada PRESENCE, esta tecnología está orientada a aplicaciones gubernamentales y operaciones críticas.

NATO Edge 26 constituye un escaparate clave para la industria tecnológica de defensa y un punto de encuentro estratégico entre la OTAN y sus países aliados, según han explicado.

La cita reunirá a alrededor de 200 expositores y representantes de los 32 países miembros de la Alianza para impulsar la colaboración y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas.