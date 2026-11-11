El Gobierno encarga a Airbus Helicopters la modernización de la flota NH90 de las Fuerzas Armadas por 1.000 millones

El objetivo final es alcanzar una flota de 76 unidades para la segunda mitad de la próxima década, incorporando nuevas versiones con tecnología avanzada entre 2031 y 2036.

Las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con 31 helicópteros NH90 operativos, repartidos entre el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada.

El acuerdo no contempla la adquisición de nuevos aparatos, sino el sostenimiento integral, la modernización tecnológica y la mejora operativa de los helicópteros ya contratados.

El Consejo de Ministros aprueba un contrato de 996 millones de euros con Airbus Helicopters para el mantenimiento y soporte de la flota NH90 de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno ha dado luz verde a la celebración de un contrato con Airbus Helicopters, valorado en 996 millones de euros, para el mantenimiento y soporte de la flota de aeronaves NH90 de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, uno de los 15 Programas Especiales de Modernización (PEM) previstos para este año por el Ministerio de Defensa.

El acuerdo, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo "la modernización y desarrollo evolutivo" de estas plataformas, llamadas a ser el pilar fundamental de la aviación de ala rotatoria tanto del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio de cara a las próximas décadas.

"Con este contrato se asegurará la operatividad y las necesarias actualizaciones de estas aeronaves, mediante su sostenimiento integral, de sus equipos y sus componentes", se detalla en la referencia del Consejo de Ministros.

El responsable en España del programa NH90 de Airbus Helicopters, Rubén Sánchez, subrayó que el objetivo de este contrato "no es incorporar nuevas aeronaves, sino garantizar que las ya adquiridas puedan mantener su disponibilidad y evolucionar a medida que aumenten las necesidades operativas".

"No es un PEM de adquisición, es un PEM de soporte", aseguró. "Es un proyecto evolutivo a nivel de mantenimiento. La idea es mejorar el apoyo al entrenamiento, los procesos y los esquemas de mantenimiento y las capacidades de soporte".

Una flota de 76 helicópteros

De acuerdo con los planes de Defensa y Airbus, las Fuerzas Armadas españolas contarán con una flota de 76 helicópteros NH90 de cara a la segunda mitad de la próxima década. La adquisición de los aparatos se ha dividido en tres fases distintas.

La primera de ellas ha constado de 22 aeronaves, mientras que la segunda abarca 23 unidades. De estas últimas, 14 ya han sido entregadas y el gigante aeroespacial planea hacer lo propio con las nueve restantes de aquí a finales de 2027.

Un helicóptero NH90 Ejército del Aire Omicrono

De acuerdo con el cronograma que manejan en Airbus, antes de que acabe el año serán suministrados otros cuatro helicópteros y los últimos cinco serán proporcionados a lo largo del próximo año.

Así, la flota española actual suma 31 aeronaves: 15 en el Ejército de Tierra, 13 de ellos en la base de Agoncillo (La Rioja) y dos en El Copero (Sevilla); 12 en el Ejército del Aire y del Espacio, en Cuatro Vientos (Madrid); y seis en la Armada, asignados a Rota (Cádiz).

La tercera y -por el momento- última fase implica la incorporación de otros 33 NH90, incluidos en el Plan Nacional de Helicópteros aprobado el año pasado por Moncloa y que, a cambio de 4.200 millones de euros, incluye otros tres modelos de aeronaves: H145M, H175M y H135.

Estos últimos helicópteros llegarán con una configuración tecnológica mejorada, denominada Estándar 3 Plus -o MSPT Plus en el caso de la Armada- que ampliará las capacidades de la plataforma y reforzará su seguridad en los escenarios operativos más exigentes.

Las entregas, según han adelantado desde Airbus Helicopters, comenzarán en 2031 y se prolongarán hasta 2036.

Entre sus principales novedades figuran un sistema optrónico avanzado y un sistema DAS de protección, basado en tecnologías desarrolladas para el helicóptero de operaciones especiales de Francia. Sus sensores y cámaras proyectan en las pantallas de cabina una imagen sintética del entorno, con una cobertura aproximada de 220 grados.