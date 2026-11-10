Navantia sella una alianza con la noruega Kongsberg para integrar en sus sumergibles los drones submarinos Hugin

Los nuevos desarrollos se adaptarán a las demandas operativas de la Armada española y de otras fuerzas de la OTAN.

Kongsberg aportará su tecnología en sonares y sistemas autónomos, mientras Navantia liderará la integración en las naves.

El acuerdo facilitará el embarque de vehículos autónomos y sensores acústicos en plataformas navales para potenciar la guerra antisubmarina.

Navantia y la compañía noruega Kongsberg han formalizado una alianza estratégica para dotar a los sumergibles convencionales de capacidades submarinas no tripuladas de última generación, según ha comunicado la empresa nórdica este lunes a través de un comunicado.

El acuerdo, sellado mediante un Memorando de Entendimiento suscrito durante la celebración del salón internacional Euronaval en París, sienta las bases para incorporar la prestigiosa familia de drones submarinos Hugin y sofisticados sensores acústicos en las plataformas navales diseñadas y construidas por la compañía española.

Esta iniciativa conjunta busca responder a los retos del combate naval moderno a través del codesarrollo tecnológico y la ejecución de proyectos que potencien las operaciones en el entorno submarino.

La alianza dotará a las unidades sumergibles de ventajas operativas determinantes en misiones de guerra antisubmarina, recolección de inteligencia táctica y ejecución de tareas complejas en escenarios disputados, consolidando el perfil de ambos contratistas en la vanguardia de la industria de defensa.

"Kongsberg y Navantia cuentan con capacidades complementarias y comparten una visión común sobre lo que se necesita para desarrollar nuevas soluciones para operaciones submarinas", ha afirmado Camilla Kiss, vicepresidenta ejecutiva de Kongsberg y presidenta de la división Discovery de la firma escandinava.

Dron submarino Hugin Kongsberg

"La siguiente fase de colaboración entre ambas compañías se centrará en la integración de los vehículos submarinos autónomos Hugin y las tecnologías submarinas avanzadas en plataformas submarinas convencionales", ha detallado Kiss durante la firma del acuerdo con el astillero español.

El plan de trabajo conjunto abarca el embarque de los vehículos no tripulados autónomos, la implementación de tecnología de sonar avanzada y la apertura de líneas de innovación enfocadas tanto en futuros diseños de sumergibles como en programas de modernización de buques en servicio y nuevas series de producción.

Al respecto, Kiss ha precisado que "Kongsberg aportará su experiencia en sistemas autónomos y de sonar, mientras que Navantia liderará la integración de estos sistemas en los submarinos, garantizando la compatibilidad y el cumplimiento de las normas operativas de la Armada española y de otras armadas de la OTAN".

Este entendimiento afianza una estrecha trayectoria de cooperación bilateral previa, cimentada en proyectos históricos como las fragatas F-310 de la Marina Real de Noruega y la integración del misil de ataque naval (NSM, por sus siglas en inglés) en los buques de la clase F-100 y F-110 construidos por Navantia.