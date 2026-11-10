EEUU retira sus estratégicos aviones cisterna de Reino Unido y los traslada a Alemania por una amenaza de Irán

El Gobierno británico evita confirmar la amenaza iraní pero asegura que se toma muy en serio la seguridad de las bases militares y actúa según la inteligencia disponible.

Se trata del segundo movimiento de este tipo en semanas, tras la retirada previas de bombarderos B-52 en Fairford por un incidente de seguridad con ocho detenidos.

El repliegue busca dispersar los activos militares estadounidenses en Europa para reducir su vulnerabilidad y proteger instalaciones que apoyan operaciones en Oriente Medio.

Estados Unidos retira sus aviones cisterna de la base británica de Mildenhall y los traslada a Alemania por temor a posibles ataques de Irán.

La tensión entre Estados Unidos e Irán comienza a tener repercusiones en el despliegue militar estadounidense en Europa. Washington ha retirado varios aviones cisterna de la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) de Mildenhall, en el condado de Suffolk, ante una presunta amenaza procedente de Teherán. El movimiento se produce semanas después de que retirara sus bombarderos de Fairford por un incidente de seguridad investigado por posible terrorismo.

El repliegue comenzó este lunes con el traslado de dos aviones de reabastecimiento a Alemania. Otros aparatos fueron después desplazados a Alemania y otras ubicaciones para reducir su exposición ante posibles ataques a las bases estadounidenses en Reino Unido.

El movimiento evidencia la creciente preocupación de Washington por la seguridad de su infraestructura militar en Europa, especialmente de aquellas instalaciones que sirven de apoyo a sus operaciones en Oriente Medio, según The Wall Street Journal.

Los aviones cisterna desempeñan un papel esencial para ampliar el radio de acción de los bombarderos y cazas estadounidenses, al permitirles permanecer más tiempo en vuelo y operar a grandes distancias de sus bases.

Londres ha evitado confirmar que el desplazamiento responda a una amenaza iraní. Un portavoz del Ministerio británico de Defensa señaló que el Gobierno no suele realizar "comentarios sobre las actividades de otros países" y recordó que los medios militares "se desplazan con regularidad en función de las necesidades operativas".

La ministra de Educación británica, Lucy Powell, también evitó pronunciarse sobre el episodio en declaraciones a la BBC, aunque aseguró que el Ejecutivo se toma "la seguridad de nuestras bases muy en serio" y que actúa "basándose en información de inteligencia cuando es necesario".

Segundo repliegue de medios

Hace unas semanas, Estados Unidos ya retiró sus bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress de la base de la RAF de Fairford, en el oeste de Inglaterra, después de un incidente de seguridad presuntamente relacionado con Irán.

La alerta se produjo tras detectarse varias furgonetas sospechosas en las proximidades de las instalaciones. Desde esta base operaban bombarderos estadounidenses que participaban en los ataques contra objetivos iraníes.

B-52 Arpingstone

La investigación antiterrorista abierta por las autoridades británicas ha dejado hasta ahora ocho detenidos.

La coincidencia de ambos episodios apunta a un refuerzo de las medidas de protección y dispersión de los activos militares estadounidenses en territorio europeo ante el riesgo de posibles acciones de represalia vinculadas a la confrontación con Teherán.

El traslado de los aviones cisterna tiene, además, una dimensión operativa.

Estos aparatos constituyen un elemento crítico de la proyección del poder aéreo estadounidense: permiten sostener misiones de larga distancia, facilitar el despliegue de cazas y bombarderos y mantener la continuidad de las operaciones sin depender exclusivamente de bases próximas al teatro de operaciones.

La dispersión de aeronaves hacia Alemania y otros emplazamientos reduce la concentración de medios en una misma instalación y dificulta que un eventual ataque pueda afectar simultáneamente a una parte significativa de las capacidades desplegadas.