China desvela las entrañas de su dron furtivo GJ-11, un ala volante que recuerda al bombardero B-21 de EEUU

El desarrollo del GJ-11 refleja el avance de Pekín en la integración de plataformas no tripuladas para operar en red junto a cazas y bombarderos en misiones de alto riesgo.

El diseño de ala volante del dron recuerda al bombardero estadounidense B-21 Raider, aunque el aparato chino está orientado a misiones no tripuladas de ataque terrestre y supresión de defensas aéreas.

La televisión estatal china confirma que el GJ-11 ha completado con éxito su primera misión de ataque con fuego real alcanzando un objetivo.

China ha mostrado nuevos detalles de su dron furtivo GJ-11, destacando sus bodegas internas de armamento con compuertas de bordes dentados para reducir su firma radar.

China acaba de mostrar a través de la televisión estatal CCTV nuevos detalles de uno de sus proyectos más avanzados de aviación militar no tripulada: el GJ-11. En ellas se aprecian las compuertas de sus bodegas internas de armamento, con sus característicos bordes dentados.

La grabación, emitida el 9 de noviembre, permite observar la configuración de esta aeronave de combate furtiva, concebida para penetrar en espacios aéreos defendidos y ejecutar ataques sin exponer a una tripulación.

Su silueta recuerda a la del bombardero estratégico estadounidense B-21 Raider, aunque ambos aparatos tienen misiones y capacidades diferentes.

La revelación coincide con la información publicada por Global Times, que, citando a CCTV, asegura que el GJ-11 ha completado su primera misión de ataque con fuego real y alcanzado un objetivo. No se han precisado el tipo de munición empleado, la distancia de lanzamiento ni las condiciones de la prueba.

El GJ-11 presenta una configuración de ala volante, sin estabilizadores verticales convencionales y con el fuselaje integrado en las alas.

Su diseño busca reducir la firma radar y permite transportar armamento en dos compartimentos internos. Esta disposición ya aparecía en una maqueta presentada por la Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC) en 2021.

Las compuertas dentadas responden a criterios de diseño furtivo y evitan que las armas tengan que instalarse en soportes externos, que aumentarían la exposición del aparato a los radares enemigos.

Comparativa estética de las aeronaves furtivas GJ-11 y B-21. EE

CCTV atribuye al dron misiones de ataque terrestre y supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD).

Esta última capacidad resulta especialmente relevante para neutralizar radares, centros de mando y baterías antiaéreas antes de una operación aérea de mayor envergadura.

La ausencia de piloto permitiría asignarle misiones de alto riesgo en espacios fuertemente defendidos.

Un diseño que recuerda al B-21

La arquitectura del GJ-11 guarda similitudes con la del B-21 Raider, el futuro bombardero estratégico desarrollado por Northrop Grumman para la Fuerza Aérea estadounidense. Ambos recurren al diseño de ala volante y a las bodegas internas para favorecer la baja observabilidad.

Pero sus cometidos son distintos. Estados Unidos ha concebido el B-21 para misiones estratégicas de largo alcance, con capacidad para transportar armamento convencional y nuclear.

El GJ-11, por su parte, es una plataforma no tripulada orientada al ataque terrestre y la supresión de defensas antiaéreas.

La semejanza exterior no demuestra que ambos tengan prestaciones furtivas equivalentes. No existen datos públicos que permitan comparar sus firmas radar, alcance o capacidad de carga.

Apuesta por ataques sin piloto

El desarrollo del GJ-11 refleja la apuesta de Pekín por incorporar sistemas no tripulados a sus operaciones aéreas de alta intensidad.

Su integración con cazas, bombarderos y plataformas de vigilancia podría permitir coordinar misiones de reconocimiento, identificación de objetivos y ataque, reduciendo la exposición de los pilotos.

El verdadero potencial del aparato dependerá de su capacidad para operar en red y actuar junto a otras aeronaves.

Su alcance, armamento y grado de integración en las Fuerzas Armadas chinas determinarán si puede convertirse en una pieza relevante de la futura estrategia de penetración aérea de Pekín.