El caza ligero italiano M-346 se perfila como el nuevo avión entrenador de los futuros pilotos de la Marina de EEUU

El nuevo entrenador no requerirá aterrizar en portaaviones, ya que esa fase de la instrucción se trasladará a simuladores avanzados y cazas biplaza.

El programa UJTS contempla la adquisición de 216 aeronaves para renovar la flota de entrenamiento de la aviación naval estadounidense.

La retirada de competidores como Sierra Nevada Corporation, Boeing y Lockheed Martin se debió a los riesgos financieros del esquema de contrato a precio fijo.

El avión ítalo-estadounidense Beechcraft M-346N ha quedado como el único candidato para reemplazar a los veteranos T-45 Goshawk en la Marina de EE. UU.

La aviación naval estadounidense se encuentra en un punto de inflexión decisivo que podría transformar de manera radical la instrucción de sus futuros pilotos de combate. El programa Sistema de Formación a Reacción para Pilotos (UJTS, por sus siglas en inglés), concebido por la Marina de Estados Unidos (US Navy) para encontrar un reemplazo a su veterana flota de aviones de entrenamiento T-45 Goshawk, ha experimentado un giro inesperado que deja prácticamente despejado el camino para una plataforma de origen europeo.

Tras el cierre del plazo para presentación de ofertas, a finales de este octubre, la propuesta del consorcio formado por la empresa estadounidense Textron y la italiana Leonardo se ha convertido en la única candidatura de peso que continúa en liza, tras la retirada del otro competidor: la también estadounidense Sierra Nevada Corporation (SNC).

El aparato propuesto por la alianza ítalo-estadounidense es el Beechcraft M-346N, una adaptación directa y navalizada del reconocido entrenador avanzado y caza ligero de fabricación italiana M-346.

Esta aeronave, que ya acumula una notable madurez operativa en fuerzas aéreas de varios países, ha sabido sortear las complejidades de un concurso que buscaba originalmente dinamizar a la industria de defensa mediante una pugna abierta por un contrato estimado por 216 aeronaves.

La intención de la US Navy es reemplazar de forma progresiva a los casi 200 T-45 que permanecen en inventario, unos aparatos en servicio desde comienzos de los años 90 que arrastran serios problemas de obsolescencia logística, averías mecánicas recurrentes e incidentes fisiológicos vinculados a sus sistemas de oxígeno.

Por su parte, SNC promovía su avión Freedom Jet. Este diseño partía con la particularidad de ser el único desarrollado desde cero para el programa naval. Sin embargo, la compañía optó por no registrar su propuesta argumentando la inviabilidad financiera y operativa de asumir las condiciones contractuales impuestas por la Marina.

El principal obstáculo, según publica el medio especializado TWZ, radicó en la insistencia del Pentágono en aplicar un esquema de precio fijo firme.

Representación del avión Beechcraft M-346N Textron

Bajo este modelo, cualquier sobrecoste derivado del desarrollo, la certificación técnica o la maduración de una plataforma inédita recaería por completo en los hombros del contratista privado.

Por tanto, con el fantasma cercano de otros programas de entrenamiento militar que han provocado sangrías multimillonarias en la industria aeronáutica de EEUU debido a contratos similares, desde SNC consideraron que concurrir en esas condiciones representaba un riesgo corporativo inasumible.

La renuncia de este consorcio no fue un hecho aislado. Gigantes de la industria aeroespacial como Lockheed Martin y Boeing, quienes en etapas previas contemplaron presentar opciones derivadas de aviones ya existentes o adaptaciones de programas en curso, fueron apartándose gradualmente de la licitación a lo largo de este año.

Este goteo incesante de deserciones redujo una contienda inicialmente ambiciosa a una situación sin precedentes, en la que la Marina de Estados Unidos carece de alternativas contrastadas entre las que elegir y pierde parte de su capacidad de negociación.

Sin aterrizajes en portaviones

Es en este escenario de vacío competitivo donde la plataforma ítalo-estadounidense exhibe su mayor fortaleza táctica. A diferencia de los proyectos en papel o las iniciativas de nuevo diseño, el M-346 de Leonardo es un avión consolidado, bimotor, con miles de horas de vuelo acumuladas y con una línea de producción plenamente asentada.

Para la versión M-346N, Textron y Leonardo han sabido explotar además una modificación sustancial en los requisitos doctrinales de la Marina. A diferencia del histórico T-45, el nuevo avión de adiestramiento no requerirá aterrizar en las cubiertas de vuelo de los portaaviones nucleares.

La Armada ha decidido transferir esa fase de instrucción práctica extrema a los simuladores de última generación y a los cazas biplaza ya en servicio, como el F/A-18 Super Hornet. Este cambio de filosofía suprime la necesidad de rediseñar trenes de aterrizaje desmesuradamente pesados o reforzar de forma estructural el fuselaje para soportar los lanzamientos con catapulta y los cables de frenado en alta mar.

Por consiguiente, el diseño de Leonardo apenas precisa ajustes estructurales mayores, permitiendo apoyarse de lleno en su arquitectura de cabina moderna y en sus sistemas embebidos de entrenamiento táctico.

Si el Departamento de Defensa decide proseguir con los términos vigentes en lugar de reiniciar el proceso de compra, el avión de Leonardo y Textron se alzará como la herramienta encargada de moldear a las próximas generaciones de aviadores de caza naval de EEUU.