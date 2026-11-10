Alemania afirma que ya no puede entregar misiles Patriot a Ucrania: "Generaría deficiencias en nuestra propia defensa"

La falta de stock y la demora en los envíos amenazan con dejar desprotegidas a las ciudades e infraestructuras ucranianas ante el incremento de los bombardeos rusos en invierno.

Aunque Alemania aprobó la compra de ocho nuevas baterías Patriot a EE. UU., los lentos plazos de entrega de la industria bélica estadounidense impiden una reposición rápida a corto plazo.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirma que los arsenales se encuentran al límite y urge a otros aliados internacionales a asumir un rol mayor en el suministro de plataformas tierra-aire.

Alemania detiene el envío de misiles y sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania desde las reservas de la Bundeswehr para no poner en peligro su propia seguridad ni los compromisos con la OTAN.

Alemania ya no transferirá sistemas de defensa antiaérea Patriot ni misiles interceptores procedentes de las reservas de la Bundeswehr, las fuerzas armadas germanas. Tras meses de intensos envíos para blindar el cielo ucraniano frente a las oleadas de bombardeos rusos, Berlín ha concluido que continuar vaciando sus almacenes militares pondría en peligro su propia seguridad territorial y el cumplimiento de sus compromisos con la OTAN.

"Todo lo que proporcionamos ahora, no podríamos reponerlo por el momento; esto generaría deficiencias en nuestra propia defensa de las que no podemos responsabilizarnos. No es posible hacer más en este momento", ha subrayado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en declaraciones a Focus.

Estas declaraciones ratifican que los arsenales alemanes se encuentran al límite de sus posibilidades técnicas y humanas, después de haber cedido a Kiev baterías completas y miles de proyectiles en los últimos años que han resultado vitales para mitigar la destrucción de centros urbanos e infraestructuras críticas en territorio ucraniano.

La encrucijada alemana no responde únicamente a una cuestión de inventario sino a la coincidencia con una reconfiguración de gran calado en la postura defensiva europea. En un momento en que Berlín busca fortalecer con urgencia a su ejército y proyectar una presencia militar permanente en el flanco este continental, la falta de cobertura antiaérea se ha convertido en una vulnerabilidad real.

El pasado marzo, altos cargos germanos ya admitieron que el país afrontaba un peligroso vacío defensivo ante posibles incursiones con misiles balísticos debido a las sucesivas transferencias a Kiev.

Zelenski, con un sistema de defensa antiaérea Patriot al fondo, durante una visita a Alemania. Jens Buttner Reuters

La situación ha adquirido todavía más tensión estratégica con la asignación de varias de las baterías Patriot restantes para reforzar la protección del espacio aéreo polaco, lo que deja a la propia Alemania prácticamente desprovista de una capa interceptora robusta.

Ante este panorama de agotamiento interno, Berlín pretende redirigir la presión hacia sus socios internacionales. El propio ministro Pistorius ha insistido en que ha llegado el momento de que otros aliados y países afines asuman una cuota mayor en el suministro de plataformas tierra-aire de largo alcance.

El reparto equitativo de esta carga logística será el eje vertebrador de las conversaciones en la próxima reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

No obstante, las adquisiciones de reemplazo avanzan a un ritmo exasperantemente lento en comparación con la velocidad de la guerra. Aunque Alemania tramitó en 2024 la compra de ocho baterías Patriot avanzadas a contratistas estadounidenses por valor de miles de millones de euros, la industria de defensa estadounidense no podrá suministrarlas en el corto plazo.

La parálisis temporal en Europa coincide, además, con un complejo escenario diplomático e industrial al otro lado del Atlántico. Pese a que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó recientemente una operación comercial para dotar a Kiev de 500 misiles Patriot -financiada íntegramente por socios como Alemania, Canadá y Noruega-, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha manifestado su inquietud ante los plazos de entrega, los cuales podrían demorarse varios años.

Esta brecha temporal entre los acuerdos políticos y las entregas efectivas amenaza con desproteger a las ciudades ucranianas durante los meses más crudos del invierno, cuando la presión de los ataques balísticos rusos se multiplica y las reservas de interceptores se consumen a un ritmo insostenible.