Robles reivindica la españolidad de Ceuta y premia a los militares desplegados para reforzar su seguridad

Durante su visita al acuartelamiento González Tablas, la ministra también mantuvo un encuentro informal con mujeres ceutíes, a quienes trasladó su apoyo y afecto.

El despliegue militar, que llegó a contar con unos 4.100 efectivos para apoyar a las fuerzas de seguridad, se activó tras la crisis fronteriza en el espigón del Tarajal.

Robles se reunió con mandos militares, heridos y familiares, destacando el vínculo entre la sociedad ceutí y las Fuerzas Armadas ante las dificultades vividas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado la españolidad de Ceuta y ha premiado a los militares desplegados en la ciudad autónoma desde finales de julio para reforzar la seguridad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado la españolidad de Ceuta y ha reconocido la labor de los militares desplegados en la ciudad autónoma desde el 30 de julio para reforzar la seguridad y apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Haciendo grande a Ceuta, hacemos grande a España”, ha subrayado.

Antes de la ceremonia de imposición de condecoraciones, celebrada en el acuartelamiento González Tablas, la ministra se reunió, junto al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y los máximos mandos militares de Ceuta y Canarias, con familiares y militares heridos, así como con ciudadanos de la ciudad autónoma.

Allí, Robles ha agradecido a todos su esfuerzo y compromiso, y ha reivindicado el estrecho vínculo entre la población ceutí y las Fuerzas Armadas: “Es un orgullo poder venir aquí y comprobar el vínculo tan especial que existe entre la sociedad ceutí y nuestras Fuerzas Armadas”, ha afirmado. La ministra ha defendido la necesidad de “trabajar juntos” para superar la difícil situación vivida por la ciudad en los últimos meses.

🎖️Condecoraciones en #Ceuta, donde la ministra de Defensa ha reiterado el orgullo por el trabajo de las Fuerzas Armadas y su profesionalidad, en cualquier escenario y pese a las dificultades. 🇪🇸“Su servicio a España y su compromiso es un orgullo para todos”, ha dicho Robles. https://t.co/pWkL7PX6as — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 9, 2026

En el acto, Robles ha elogiado la respuesta de los militares ante las dificultades y las exigencias de su despliegue. "Da igual el escenario y las dificultades, ustedes siempre dan lo mejor de sí mismos y están a la altura de lo que se les requiere. Son ustedes un ejemplo de profesionalidad, generosidad y empatía", ha señalado ante los condecorados.

La visita se produce más de tres meses después de la crisis de finales de julio, cuando miles de personas cruzaron la frontera por el espigón del Tarajal. El despliegue militar, que según Defensa llegó a contar con unos 4.100 efectivos, ha mantenido patrullas diurnas y nocturnas para apoyar la seguridad en la ciudad.

Encuentro con mujeres ceutíes

Antes de la ceremonia militar, Robles ha mantenido un encuentro con familiares de los militares desplegados y efectivos heridos durante el servicio, a quienes ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento.

La ministra también ha conversado con ciudadanos de Ceuta y ha apelado a la colaboración institucional y social para superar la difícil situación que ha atravesado la ciudad durante los últimos meses.

La ministra de Defensa junto a una mujer ceutí. MDE

La visita ha incluido, además, un encuentro informal con un grupo de mujeres ceutíes concentradas a las puertas del acuartelamiento de Regulares número 54. "No nos olvides ni nos abandones", le han reclamado a la ministra.

Robles les ha trasladado su "apoyo y cariño" y ha vuelto a expresar su identificación con la ciudad autónoma. "He dicho muchas veces que me siento muy caballa, porque las entiendo, pero las cosas son como son y a veces hace falta tiempo", ha respondido.

La titular de Defensa ha expresado también su orgullo por los militares y por el conjunto de los servidores públicos que desarrollan su labor en Ceuta. "Me siento muy caballa porque las mujeres tenemos mucha fuerza", ha añadido.

Con este acto, Defensa ha puesto en valor la contribución de las Fuerzas Armadas al dispositivo de apoyo a las fuerzas de seguridad en la ciudad autónoma y el compromiso de los efectivos que participan en él desde finales de julio.