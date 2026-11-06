SAPA y la Universidad de Jaén unen fuerzas para desarrollar la próxima generación de transmisiones militares

La iniciativa fomenta la formación de investigadores mediante estudios y tesis, previendo extender las investigaciones al ámbito civil en 2028.

El proyecto ampliará el centro tecnológico a 2.500 metros cuadrados y empleará a un equipo de hasta 40 profesionales especializados.

En enero de 2027 se pondrá en marcha un banco de pruebas para sincronizadores de transmisiones dentro de la Cátedra UJA-SAPA.

SAPA y la Universidad de Jaén destinan cuatro millones de euros a desarrollar tecnología de movilidad para vehículos militares.

SAPA Placencia y la Universidad de Jaén (UJA) reforzarán su colaboración para desarrollar nuevas tecnologías de movilidad con aplicaciones militares. En enero de 2027 pondrán en marcha su primer banco de pruebas para sincronizadores de transmisiones, componentes clave de los sistemas de propulsión de vehículos terrestres.

La iniciativa contará con una inversión de cuatro millones y permitirá ampliar las capacidades de investigación, ensayo y desarrollo en un campo estratégico para la industria de Defensa.

El objetivo es avanzar en nuevas soluciones tecnológicas para los sistemas de transmisión, un elemento determinante en las prestaciones y capacidades operativas de los vehículos militares.

El proyecto se enmarca en la colaboración que SAPA y la Universidad de Jaén mantienen desde 2023 y que se materializó en mayo de 2024 con la creación de una cátedra conjunta. El nuevo espacio de ensayo, integrado en la Cátedra UJA-SAPA, constituye uno de los principales hitos de esta alianza entre industria y universidad.

La puesta en marcha del banco de pruebas irá acompañada de una ampliación de las infraestructuras del centro tecnológico adscrito a la Universidad de Jaén, que alcanzará los 2.500 metros cuadrados. Además, el proyecto llegará a contar con un equipo de hasta 40 profesionales técnicos especializados.

La colaboración no se limitará al desarrollo industrial. También contempla la formación de investigadores en tecnologías de movilidad y la realización de estudios especializados y tesis doctorales, con el propósito de generar conocimiento y facilitar su transferencia al sector productivo.

El programa dará un nuevo salto en 2028, cuando está previsto extender las líneas de investigación a otras tecnologías relacionadas con la movilidad. La ampliación permitirá consolidar una estructura de I+D con capacidad para abordar nuevos desarrollos tanto en el ámbito civil como en el militar.

Con esta iniciativa, SAPA refuerza su apuesta por la innovación en sistemas de movilidad terrestre y estrecha su colaboración con el entorno universitario para desarrollar tecnologías que contribuyan a mejorar las capacidades de los vehículos de nueva generación.