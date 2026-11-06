Decenas de falsas amenazas de bomba sacuden los aeropuertos de Europa y avivan la sospecha de sabotaje híbrido

Aunque no hay atribución oficial ni reivindicación, no se descarta la hipótesis de acciones de imitación (copycat) mientras coincide en el tiempo con ciberataques a supermercados y servicios de donación de sangre en Europa.

Los analistas advierten de que este tipo de tácticas buscan saturar los sistemas de seguridad, forzar desvíos y sembrar desconfianza e incertidumbre en la población sin necesidad de usar violencia física.

Expertos en inteligencia y defensa señalan que la coincidencia, volumen y dispersión geográfica encajan con una posible operación coordinada de sabotaje o guerra híbrida.

Una oleada de falsas amenazas de bomba afecta a aeropuertos y al tráfico aéreo de al menos diez países europeos, tres de ellas vinculadas a vuelos en Madrid-Barajas.

Una oleada de falsas amenazas de bomba ha tensado los sistemas de seguridad aeroportuaria europeos y alterado el tráfico aéreo en al menos diez países, entre ellos España, en apenas dos jornadas. El jueves afectó a 27 vuelos, algunos tuvieron que realizar aterrizajes no previstos y otros fueron escoltados o interceptados por cazas militares.

Los expertos en inteligencia advierten de que el patrón —volumen, simultaneidad y dispersión geográfica— es compatible con una operación coordinada de sabotaje híbrido, diseñada para tensar los sistemas de seguridad, forzar desvíos y aterrizajes escoltados, y explotar las vulnerabilidades de las sociedades europeas sin atacar físicamente ninguna infraestructura.

Aunque no puede descartarse que algunas alertas sean acciones de imitación (copycat), la escalada en tan poco tiempo refuerza la sospecha de una campaña deliberada.

Ángel Gómez de Ágreda, coronel del Ejército del Aire y del Espacio en la reserva y analista geopolítico, tiene una lectura clara de estos episodios: “son un caso de libro de ataque híbrido”.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, recuerda que existen muchos otros incidentes que encajan en el mismo patrón y subraya que “Europa está siendo atacada”. "No hace falta gastarse dinero ni emplear recursos; ni tampoco es necesario destruir algo o matar a nadie.

Este tipo de amenazas, buscan "sembrar confusión y desconfianza en el público. Con eso, las pérdidas económicas ya son importantes y, sobre todo, se genera un clima de incertidumbre y se erosiona la confianza en las administraciones".

Las incidencias de esta semana han obligado a activar protocolos de emergencia, movilizar a las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, desviar aeronaves. Aunque ninguna de las amenazas se ha traducido en el hallazgo de explosivos, el despliegue de estos dispositivos ha generado importantes perturbaciones operativas.

Por el momento, nadie ha reivindicado las amenazas y ninguno de los países afectados ha atribuido los incidentes a un Gobierno o grupo terrorista. Sin embargo, expertos en inteligencia consultados por EL ESPAÑOL consideran que la concentración de alertas, su distribución geográfica y la afectación a distintas compañías aéreas justifican investigar una posible operación coordinada.

Además, estas amenazas se producen en un momento en que numerosos responsables europeos acusan a Rusia de orquestar sabotajes y “ataques híbridos”.

Javier Valencia, miembro de la Organización de Ciencia y Tecnología (STO) de la OTAN y del grupo de expertos del Departamento de Seguridad Nacional en la lucha contra la desinformación, identifica varios indicadores relevantes para el análisis de inteligencia: “La concentración de amenazas en intervalos muy reducidos, su distribución por numerosos países europeos, la afectación a diferentes compañías aéreas y la reiteración en el tiempo”.

A su juicio, este mecanismo es compatible con tácticas propias de las operaciones híbridas, caracterizadas por “acciones de bajo coste, impacto desproporcionado y dificultades para atribución”.

Mapa de países afectados por falsas amenazas de bombas. Imagen generada por IA.

El objetivo no tendría que ser provocar daños materiales. La propia amenaza puede desencadenar una respuesta de seguridad de gran alcance y generar consecuencias económicas y operativas.

"Hay algo especialmente relevante: no hace falta colocar una bomba para conseguir efectos propios de un sabotaje. Basta con introducir una amenaza creíble para obligar a activar protocolos de emergencia, desviar vuelos, movilizar policía y militares, generar costes económicos y transmitir una sensación de inseguridad a la población", explica Valencia.

La ausencia de una reivindicación tampoco descarta una operación planificada. La ambigüedad sobre la autoría y la posibilidad de negar cualquier vinculación forman parte de la lógica de determinadas estrategias híbridas.

No obstante, el análisis debe contemplar otras hipótesis. Entre ellas, la posibilidad de que se trate de acciones de imitación (copycat), desencadenadas por los primeros incidentes y replicadas posteriormente por otros actores. Este efecto contagio podría explicar la multiplicación de falsas alarmas sin que exista necesariamente una dirección centralizada o una coordinación entre sus autores.

La distinción es importante para determinar si existe una campaña organizada o una sucesión de iniciativas independientes que aprovechan el impacto de las primeras amenazas.

Valencia introduce, en este sentido, una cautela fundamental: "Una cosa es identificar un patrón compatible con una operación y otra demostrarlo". Y añade: "Todavía no tenemos evidencias".

27 amenazas este jueves

Este jueves tres vuelos vinculados al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dos de Iberia y uno de Air Europa, recibieron este jueves falsas amenazas de bomba. Según fuentes de Aena, las comunicaciones afectaban a un vuelo con destino a París, otro procedente de Roma y un tercero desde Milán.

Un avión de la compañía irlandesa Air Lingus que realizaba el trayecto Dublín-Roma tuvo que aterrizar de urgencia en la base militar francesa de Évreux, en la región de Normandía, a raíz de una amenaza de bomba, según confirmó la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Otro vuelo de Finnair que cubría la ruta entre Helsinki y Roma y que fue escoltado por aviones militares de la Fuerza Aérea italiana tras recibir una amenaza de bomba, según informó la agencia Ansa. Su aterrizaje en Fiumicino también se produjo sin alteraciones en las operaciones aeroportuarias.

Además, las amenazas se han extendido también a Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia. En total, se investigan 27 incidencias durante esta jornada, que se suman a las registradas el martes, cuando otras siete aeronaves con destino a ciudades como Varsovia, Sofía, Roma y Murcia recibieron amenazas similares.

Aquella primera oleada obligó a movilizar a equipos de artificieros y a desviar uno de los aviones afectados. Ninguna de las inspecciones permitió localizar explosivos.

Riesgo para Europa en 2026

La sucesión de incidentes se produce en un contexto de creciente preocupación por la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas europeas. En diciembre de 2025, el informe anual sobre riesgos globales del Instituto Universitario Europeo (EUI) identificó las cinco amenazas de "alto riesgo" a las que podría enfrentarse la Unión Europea durante 2026, tras evaluar su probabilidad e impacto.

El estudio situaba una posible guerra híbrida en Europa como el escenario de mayor probabilidad para este año. Entre los riesgos contemplados figuraban ataques disruptivos contra infraestructuras críticas comunitarias (como son los aeropuertos), como sabotajes de instalaciones submarinas o cortes en las redes eléctricas.

La advertencia apuntaba a una estrategia de desestabilización que no necesita recurrir a una confrontación militar convencional para provocar daños.

La explotación de vulnerabilidades en servicios esenciales, las acciones difíciles de atribuir y la presión sobre los sistemas de respuesta de los Estados constituyen algunos de los principales instrumentos de este tipo de amenazas.

Otros ciberataques

En paralelo a las alertas aeroportuarias, esta semana se ha registrado un ciberataque contra decenas de supermercados de al menos siete países europeos, que ha provocado la pérdida de los alimentos almacenados en sus cámaras frigoríficas.

También en Francia, otro ataque informático ha afectado a varios centros regionales del organismo público encargado de gestionar las donaciones de sangre. La ofensiva puso en riesgo la conservación de importantes reservas destinadas a transfusiones y ensayos clínicos.

Por ahora, no hay pruebas que permitan relacionar estos ciberataques con las amenazas contra la aviación ni atribuir el conjunto de los episodios a una misma estrategia.

Sin embargo, su coincidencia vuelve a poner de relieve la exposición de los servicios esenciales europeos a acciones capaces de provocar disrupciones económicas y sociales sin necesidad de recurrir a una agresión militar directa.

La investigación deberá esclarecer si detrás de la oleada de falsas amenazas existe una operación deliberada o si se trata de un efecto de imitación.