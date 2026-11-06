Airbus revela que trabaja con Defensa en un nuevo proyecto de caza de sexta generación, tras el fracaso del FCAS

La iniciativa busca mantener un peso industrial equiparable al del Eurofighter, tras el fracaso del FCAS y los movimientos de Alemania hacia el programa GCAP.

El Ejército de Aire español tiene la necesidad operativa de poner en servicio este nuevo sistema de combate para principios de la década de 2040.

El objetivo del plan es armonizar las necesidades militares, políticas e industriales, aspecto en el que falló el anterior programa europeo FCAS.

Airbus trabaja conjuntamente con el Gobierno y el Ministerio de Defensa español en la definición de un nuevo proyecto de caza de sexta generación.

Airbus ha desvelado este viernes que trabaja con el Gobierno español y el Ministerio de Defensa en un nuevo proyecto de caza de sexta generación, en el que se busca conciliar las necesidades militares, políticas e industriales, algo que no pudo conseguirse con el FCAS (Futuro Sistema de Combate Europeo).

El presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, ha explicado, que las fuerzas armadas españolas tienen la necesidad operativa de contar con este nuevo caza a principios de la década de 2040.

Ha añadido que, un proyecto de esta envergadura, exige la colaboración entre países y que esa cooperación tiene que responder a tres necesidades: la militar, la política y la industrial.

En el FCAS, impulsado por Francia, Alemania y España, ese triángulo "no se pudo satisfacer", ha recordado en su intervención en el foro de defensa organizado por El Economista.

"Estamos ahora tratando de satisfacer ese triángulo con un nuevo proyecto de FCAS y, en eso, es en lo que estamos trabajando ahora junto con el Gobierno de España y el Ministerio de Defensa", ha apuntado.

Ha afirmado que este proyecto, desde el punto de vista industrial, no es exclusivamente un reto para Airbus, sino para todo el ecosistema de defensa, al tratarse de un proyecto complejo.

Ha puesto como referencia el proyecto Eurofighter, el avión de cuarta generación -que fue impulsado por un consorcio en el que participaron Alemania, Reino Unido, Italia y España-, y ha defendido que, entre todos, se debe aspirar a tener la misma fuerza representativa "cómo mínimo" que se tenía en este sistema.

Este nuevo proyecto se está tratando de impulsar después de que el programa FCAS, que estaba destinado a ser el mayor proyecto militar colectivo de Europa, en el que participaban España, Alemania y Francia, fuera cancelado.

Por su parte, Alemania estudia incorporarse al programa GCAP (Global Combat Air Programme), liderado por Japón, Italia y Reino Unido para desarrollar un caza de combate de sexta generación.

El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó desde Tokio que Berlín está analizando esta posibilidad, un paso que podría suponer un giro estratégico para el futuro de la industria aeronáutica militar europea, según informó Reuters.