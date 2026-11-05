La NASA diseña el avión 'X-70 Fractal' para explorar nuevos límites de vuelo y mejorar la agilidad de los cazas del futuro

Aunque es una investigación civil de la NASA, los hallazgos servirá para diseñar los cazas de combate de próxima generación de EE. UU.

Alcanzará Mach 0,75, una altitud de 13.700 metros, 2.778 km de alcance y realizará su primer vuelo en aproximadamente dos años.

El proyecto cuenta con una arquitectura reconfigurable y modular que permitirá probar instrumentos y sistemas de mando sin rehacer la estructura.

La NASA presentó el X-70 Fractal, un avión tripulado experimental diseñado para investigar el control y la maniobrabilidad extrema en la aerodinámica.

La NASA quiere expandir los límites actuales de la aerodinámica de la mano del X-70 Fractal, una aeronave tripulada experimental concebida para redefinir el control y la maniobrabilidad en vuelos extremos.

Aunque el proyecto nace bajo la bandera de la investigación aeronáutica civil, sus hallazgos prometen proyectarse sobre el diseño de los aviones de combate de próxima generación de EEUU.

El objetivo último de esta iniciativa radica en investigar cómo mantener una estabilidad sólida y una respuesta precisa cuando las leyes del flujo de aire tradicional dejan de ser eficaces, abriendo la puerta a maniobras no convencionales que desafían los estándares vigentes.

El anuncio del proyecto ha tenido lugar en el emblemático Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), por parte del administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien ha subrayado que la plataforma surcará los cielos por primera vez en un plazo aproximado de dos años.

Lejos de ser un prototipo rígido y concebido para una sola misión, desde la NASA han destacado que el Fractal introduce un paradigma disruptivo en la aviación experimental mediante una arquitectura reconfigurable.

Características del X-70

Este diseño modular permitirá a la comunidad científica intercambiar instrumentación, subsistemas de mando y equipos de análisis aerodinámico sin tener que someter a la aeronave a costosos rediseños estructurales. Gracias a ello, el salto temporal entre las hipótesis formuladas en el laboratorio y las pruebas en condiciones atmosféricas reales se reducirá de manera sustancial.

En términos de rendimiento, el X-70 Fractal presenta unas especificaciones equilibradas que garantizan una notable versatilidad operativa. Con un peso máximo de despegue cercano a las 4,5 toneladas, la aeronave está optimizada para volar a una velocidad de Mach 0,75 y alcanzar una altitud de servicio de 13.700 metros.

A esto se suma un alcance operativo que supera las 1.500 millas náuticas (2.778 kilómetros), lo que otorga a los ingenieros una ventana de tiempo y espacio inusualmente amplia para ejecutar ensayos complejos sin las restricciones de autonomía típicas de los aviones de prueba.

Además, su bahía interna y puntos externos pueden albergar hasta 907 kilogramos de instrumental científico, ofreciendo un lienzo en blanco para instalar paquetes de control digital aún por revelar.

La relevancia estratégica de este programa evoca los históricos hitos alcanzados por modelos como el X-29 y el X-31 entre las décadas de 1980 y 1990. Aquellos ensayos pioneros, centrados en alas de flecha invertida y vectorización de empuje, demostraron que una aeronave podía permanecer gobernable en ángulos de ataque extraordinariamente elevados y más allá de la pérdida aerodinámica.

El Fractal recoge este testigo en un momento en que las superficies de control convencionales, como alerones y timones, resultan insuficientes para las exigencias tácticas modernas. Al indagar en arquitecturas informáticas y algoritmos alternativos, el X-70 busca responder a cómo un aparato puede conservar la gobernabilidad cuando la sustentación convencional colapsa.

Las primeras ilustraciones difundidas por la agencia espacial revelan una fisonomía sugerente y compacta, dotada de dos estabilizadores verticales inclinados hacia el exterior que remiten directamente a las líneas de los interceptores modernos.

Esta disposición favorece el estudio minucioso de la estabilidad direccional durante cambios bruscos de trayectoria y maniobras de alta exigencia. Tales aportes resultan cruciales para el desarrollo de futuras plataformas de combate tripuladas y no tripuladas, en las cuales la resistencia física humana ya no supondrá un límite para la aceleración y la agilidad.

El nacimiento del Fractal coincide además con un escenario geopolítico de intensa pugna por la supremacía aérea, visible en proyectos estadounidenses como el F-47 y los correspondientes planes de potencias como China o Europa.

Pese a que la NASA mantiene el estatus estrictamente científico y civil de este aparato, los datos empíricos que genere sobre el comportamiento del aire y la gestión digital del vuelo terminarán nutriendo la base tecnológica indispensable para que los cazas del mañana dominen el espacio de batalla con una soltura aerodinámica sin precedentes.