Rusia abre un nuevo frente de guerra híbrida en el mar Negro y desafía la capacidad de disuasión de la OTAN

Los ataques a la navegación han paralizado el tráfico marítimo comercial, afectando drásticamente a las exportaciones de cereales de Ucrania y Rusia entre mayo y octubre.

La Alianza Atlántica ha respondido reforzando la vigilancia con drones, radares y aviones de patrulla, mientras destina inversiones millonarias para contrarrestar la amenaza de vehículos no tripulados.

Solo en octubre, nueve mercantes sufrieron ataques en aguas cercanas a aliados, incluido el hundimiento de un portacontenedores griego en la zona económica exclusiva búlgara mediante drones navales.

Rusia intensifica la guerra híbrida en el mar Negro con ataques a buques mercantes frente a las costas de Rumanía y Bulgaria, poniendo a prueba la capacidad de disuasión de la OTAN en su flanco oriental.

El mar Negro se ha convertido en uno de los escenarios más sensibles de la confrontación entre Rusia y la OTAN. Los ataques a buques mercantes frente a las costas de Rumanía y Bulgaria llevan la guerra de Ucrania a aguas de la Alianza y alimentan una creciente presión híbrida sobre el flanco oriental europeo.

Para la OTAN, el desafío ya no consiste únicamente en reforzar la vigilancia de su flanco oriental, sino en demostrar que puede disuadir las amenazas híbridas y proteger a sus aliados sin provocar una escalada militar directa con Rusia.

Una ecuación especialmente delicada en un momento en el que Washington concentra parte de su atención estratégica en China y los aliados europeos afrontan crecientes exigencias de defensa en varios frentes simultáneos.

Los ataques contra buques comerciales, la amenaza sobre infraestructuras energéticas y la presión militar en las proximidades de países aliados están convirtiendo esta región en un escenario de confrontación que trasciende el conflicto bilateral entre Moscú y Kiev.

Moscú estaría utilizando la inseguridad marítima como instrumento de presión militar, económica y geopolítica, según los analistas consultados por Reuters. Solo durante octubre, nueve buques mercantes fueron alcanzados en aguas próximas a Rumanía y Bulgaria.

Siete de estos incidentes llevaron a la OTAN a anunciar, el pasado 20 de octubre, el despliegue de aviones de patrulla marítima, radares y drones para reforzar la vigilancia de su flanco oriental.

Sin embargo, apenas tres días después, otro carguero fue atacado a las puertas de las aguas territoriales rumanas.

Vista desde la cabina de un caza F-16 rumano durante una misión para interceptar y neutralizar dos drones que penetraron sin autorización en el espacio aéreo de Rumanía el 17 de octubre. La imagen, facilitada por la Base Aérea 86 de Borcea, fue difundida el 18 de octubre de 2026. Reuters

La escalada continuó la semana pasada, cuando un portacontenedores griego fue hundido por drones navales en la zona económica exclusiva de Bulgaria.

Aunque la autoría de todos los incidentes no ha sido acreditada oficialmente, los analistas militares consultados por Reuters apuntan directamente a Rusia.

De hecho, la empresa de seguridad marítima Ambrey sostiene que el dron naval identificado en las imágenes del último ataque presenta similitudes con una variante utilizada por las fuerzas rusas.

Sidharth Kaushal, investigador sénior del Royal United Services Institute (RUSI), uno de los principales centros de análisis de defensa y seguridad del Reino Unido, advierte que "es indudable que se está produciendo una escalada".

Moscú niega haber dirigido ataques contra los países vecinos de Ucrania y acusa a los gobiernos europeos de alimentar el conflicto mediante el suministro de armamento a Kiev.

Poner a prueba a la OTAN

La concentración de ataques en las proximidades de Rumanía y Bulgaria introduce una dimensión especialmente delicada en la seguridad europea.

No se trata únicamente de la amenaza sobre el tráfico comercial, sino de la posibilidad de que las operaciones militares rusas afecten directamente a infraestructuras, embarcaciones o territorios bajo protección aliada.

Buena parte de los buques alcanzados durante octubre se encontraban fondeados o navegaban cerca de un canal rumano utilizado por Ucrania para mantener sus exportaciones.

Uno de los ataques se produjo en aguas territoriales de Rumanía, mientras que los otros ocho tuvieron lugar en las zonas económicas exclusivas de este país y Bulgaria.

Imagen de vigilancia facilitada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). CENTCOM

Esta distinción resulta relevante desde el punto de vista jurídico y militar. Mientras que las aguas territoriales forman parte del espacio soberano de un Estado, las zonas económicas exclusivas no tienen el mismo régimen de protección territorial. Esta circunstancia añade complejidad a cualquier eventual respuesta de la OTAN.

Para Iulia Joja, directora del programa sobre el mar Negro del Middle East Institute de Washington, Rusia está aprovechando precisamente la cautela occidental ante una posible escalada.

"Se trata de poner a prueba estas líneas rojas, con pleno conocimiento de que haremos todo lo posible para adoptar las medidas más limitadas", señala la experta, que compara esta dinámica con las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de países aliados durante los últimos años.

La experta recuerda que pese a mantener la Sexta Flota, y las distintas bases militares de EEUU en la zona, "el Mediterráneo ya no está dominado por la postura marítima sostenida que Estados Unidos mantuvo en décadas anteriores".

Subraya que "Los aliados europeos y la OTAN han ido asumiendo una mayor responsabilidad diaria en el monitoreo marítimo, la seguridad de las infraestructuras y la vigilancia regional, en particular desde la invasión rusa de Ucrania; no obstante, los desafíos de coordinación y vigilancia persisten".

Desde esta perspectiva, la guerra híbrida permitiría a Moscú ejercer presión militar y económica sobre los aliados sin recurrir necesariamente a un ataque convencional directo contra su territorio.

La OTAN considera que las acciones rusas destinadas a disuadir a sus miembros de continuar apoyando a Ucrania representan una amenaza grave para la seguridad.

Un portavoz de la organización ha reiterado que su compromiso de defensa colectiva con todos los aliados, incluidos los del mar Negro, es "inquebrantable".

Drones navales y radares

La proliferación de drones navales está transformando el escenario de seguridad en el mar Negro. Estas plataformas permiten ejecutar ataques contra embarcaciones e infraestructuras marítimas con un coste relativamente reducido y plantean importantes dificultades de detección e interceptación.

La respuesta anunciada por la OTAN contempla el despliegue de aviones de patrulla marítima, sistemas de radar y drones para mejorar el conocimiento de la situación marítima y anticipar posibles amenazas.

Sin embargo, el problema no se limita a incrementar la vigilancia. La Alianza necesita disponer de medios capaces de neutralizar vehículos no tripulados sin recurrir sistemáticamente a sistemas de defensa mucho más costosos.

Por ello, los aliados han comprometido inversiones superiores a los 40.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para desarrollar y adquirir capacidades de lucha contra drones.

La disponibilidad de interceptores económicos constituye una de las principales dificultades.

La elevada demanda de estos sistemas, agravada por la guerra de Irán, está aumentando la presión sobre las reservas y las capacidades de producción occidentales.

El desafío militar es especialmente relevante para Rumanía, que reclama nuevos sistemas de radar e interceptores antiaéreos para reforzar la protección de su territorio y sus infraestructuras estratégicas.

317 buques atacados en 6 meses

La escalada en el mar Negro también está modificando la dinámica militar entre Rusia y Ucrania.

Según los datos de Ambrey Analytics, ambos países atacaron 317 buques mercantes y otras embarcaciones en el mar Negro y el mar de Azov entre mayo y octubre, más de cuatro veces los 74 registrados durante el semestre anterior.

El incremento de estas operaciones está afectando gravemente a las rutas comerciales de ambos países, especialmente a las exportaciones de cereales y productos energéticos.

Rusia exportó apenas 300.000 toneladas de cereales a través del mar Negro y el mar de Azov durante septiembre, frente a los 4,74 millones de toneladas del mismo mes de 2025.

Ucrania también ha sufrido un fuerte retroceso. Los ataques rusos obligaron a suspender las operaciones en sus puertos del mar Negro a finales de julio y a trasladar parte de sus exportaciones a los puertos fluviales del Danubio.

Para Andriy Ryzhenko, analista naval y antiguo alto cargo de la Armada ucraniana, reducir estas exportaciones continúa siendo el principal objetivo de Rusia. Poner a prueba a la OTAN sería una finalidad secundaria, aunque de considerable importancia estratégica.

Frenar la escalada

La militarización del mar Negro empuja a Rumanía, Bulgaria y Turquía a coordinarse. En Sofía, sus ministros de Defensa acordaron reforzar el intercambio de inteligencia y la alerta temprana ante los ataques a la navegación comercial.

Turquía ocupa una posición decisiva: su control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, bajo la Convención de Montreux, le permite regular el acceso de buques de guerra al mar Negro, pudiendo cerrarlos en caso de conflicto.

Ankara impulsa ahora un alto el fuego marítimo limitado para proteger el tráfico comercial, una iniciativa que cuenta con el respaldo o el interés de países como Egipto e India.

También el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció un creciente interés internacional en un acuerdo de ese tipo.

Sin embargo Moscú lo rechaza argumentando que puede beneficiar la reorganización militar y logística de Ucrania.