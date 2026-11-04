Resiliencia PNT: España invertirá 2.300 M para blindar a las Fuerzas Armadas frente a la vulnerabilidad del GPS

Se incorporarñán soluciones redundantes, sensores inerciales y protección antiinterferencias para garantizar las misiones tácticas y la sincronización precisa sin depender exclusivamente del satélite.

La medida responde al aumento de amenazas cibernéticas y de guerra electrónica, como el jamming (bloqueo) y el spoofing (suplantación de coordenadas y tiempos).

El plan cuenta con una inversión de 2.300 millones de euros para erradicar la vulnerabilidad militar ante señales satelitales como el GPS estadounidense o el Galileo europeo.

El Consejo de Ministros aprobó el Programa Especial de Modernización para adquirir sistemas de Posicionamiento, Navegación y Tiempo (PNT) resilientes para las Fuerzas Armadas.

Una de las novedades más destacadas del Consejo de Ministros de ayer fue la aprobación del Programa Especial de Modernización (PEM) para la adquisición de sistemas de Posicionamiento, Navegación y Tiempo (PNT) resilientes para las Fuerzas Armadas.

Con un valor estimado de 2.300 millones de euros, este PEM se ha erigido como uno de los más importantes del año tanto desde el punto de vista de la importancia de las capacidades como de cuantía económica y responde a una necesidad estratégica calificada por el Ejecutivo como "esencial".

El objetivo es erradicar la vulnerabilidad operativa de las unidades militares respecto a las señales del sistema de geoposicionamiento satelital, como puede ser el GPS estadounidense o el Galileo europeo.

Durante décadas, los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) han funcionado como la columna vertebral invisible de la sociedad hiperconectada y del ámbito operacional militar. Sin embargo, su propia arquitectura encierra una debilidad estructural.

Al ser emitidas desde satélites situados a unos 20.000 kilómetros de la Tierra y bajo especificaciones abiertas, las señales llegan a la superficie con una potencia extremadamente baja.

Esta característica las hace sumamente vulnerables al jamming (bloqueo intencionado mediante ruido de radiofrecuencia) y al spoofing (suplantación maliciosa de coordenadas o marcas temporales).

La amenaza ha dejado de ser teórica para convertirse en una realidad constante en el entorno operacional. Informes del sector aeronáutico y la inteligencia confirman un incremento sin precedentes en los incidentes de suplantación de señal que afectan al tráfico aéreo.

Asimismo, análisis desarrollados por la compañía española GMV y respaldados por investigaciones de la Universidad de Texas registraron episodios inusuales de interferencia procedentes del espacio exterior, emitidos en frecuencias GNSS por satélites de la constelación rusa EKS.

Todo ello evidencia un entorno electromagnético progresivamente hostil donde la disponibilidad del GPS ya no puede darse por sentada.

Según el Gobierno español, disponer de capacidades PNT resilientes, versátiles y con un elevado grado de autonomía es un requisito indispensable para garantizar la continuidad de todo tipo de misiones.

Atendiendo al acrónimo de PNT, las dos primeras letras representan el Posicionamiento y la Navegación. Ambas permiten conocer las coordenadas exactas en tiempo real de tropas de infantería, vehículos blindados, buques de guerra, aviación y sistemas no tripulados de todo tipo. Además, también permiten trazar rutas seguras y guiar sistemas de armas con precisión hacia su objetivo.

La última letra representa al Tiempo, la que los expertos califican como la dimensión más crítica y sensible.

La sincronización precisa de los relojes tácticos y frecuencias resulta imprescindible para coordinar el intercambio de datos, operar radares y equipos de guerra electrónica sin generar interferencias mutuas y evitar que las comunicaciones sean interceptadas o bloqueadas por el enemigo.

Según explican desde GMV, la resiliencia PNT no consiste en asumir que la navegación por satélite estará siempre accesible, sino en preparar las arquitecturas tecnológicas para operar con seguridad y fiabilidad cuando no lo esté.

Con esta inversión aprobada por el Consejo de Ministros, se busca la incorporación de soluciones redundantes, sensores inerciales y sistemas de protección frente a interferencias, asegurando que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas españolas permanezca resguardada ante las exigencias de la guerra electrónica contemporánea.