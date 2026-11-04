Marruecos mantendrá el "firme compromiso" de "alto el fuego" con el Frente Polisario, tras la retirada de la Minurso

La liquidación de la misión de la ONU concluyó tras el choque diplomático en el Consejo de Seguridad entre EEUU y Rusia, dejando el territorio sin observadores internacionales para supervisar la seguridad.

Rabat insiste en que su propuesta de autonomía es la única solución política al conflicto y critica la incapacidad histórica de la Minurso para vigilar las violaciones de la tregua por parte del Polisario.

El rey Mohamed VI ha ordenado garantizar el respeto a la integridad territorial del país y ha encomendado a la Oficina de Coordinación del Ministerio del Interior acompañar la retirada fluida de la misión.

Marruecos ha ratificado su "firme compromiso" con el alto el fuego con el Frente Polisario tras acordarse el fin de la Minurso, la misión de la ONU desplegada en el Sáhara Occidental desde 1991.

Marruecos asegura que su "firme compromiso" con el alto el fuego firmado con el Frente Polisario en 1991 "no cambiará" tras el fin del mandato de la Minurso, la misión de Naciones Unidas desplegada en el Sáhara Occidental para supervisarlo.

Así lo ha anunciado el Gabinete Real en un comunicado, en el que informa de lo acordado durante la reunión presidida por el rey Mohamed VI, este miércoles 4 de noviembre, con los principales responsables civiles y militares del país.

Durante la misma, el monarca también impartió instrucciones para garantizar "el estricto respeto a la integridad territorial del Reino, de su seguridad nacional y de la tranquilidad de sus ciudadanos", con una mención especial a la población de las llamadas provincias del Sur, en referencia al Sáhara Occidental.

El comunicado insiste en que Marruecos respetará sus compromisos internacionales y mantendrá su doctrina diplomática, aunque siempre preservando su soberanía nacional.

En este sentido, Rabat considera que la autonomía constituye "la única solución política que reúne todos los componentes necesarios para poner fin definitivamente a este conflicto regional artificial".

Para ello, Mohamed VI ha ordenado que la Oficina de Coordinación con la Minurso, dependiente del Ministerio del Interior, asuma las tareas de interlocución y acompañamiento durante la liquidación y retirada de la misión de Naciones Unidas.

El objetivo es facilitar las operaciones para que se desarrollen de forma "fluida y ordenada”, precisa el comunicado.

Refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf con una bandera de la República Autónoma del Sáhara. EP

En el citado comunicado Rabat acusó a la Minurso de ser "incapaz, en varias ocasiones, de vigilar su cumplimiento y determinar las consecuencias derivadas" de la violación del alto el fuego por parte del "independentista Frente Polisario".

Considera que tanto el contexto en el que se creó como las funciones que se le asignaron inicialmente han quedado superados por la evolución del conflicto y las posiciones internacionales.

Entre los asistentes al encuentro figuraban la jefa del Gobierno, Fatima Ezzahra El Mansouri; el consejero real Fouad Ali El Himma; el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, y el general Mohammed Berrid, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y comandante de la Zona Sur.

Un nuevo escenario militar

Desplegada en 1991, tras el acuerdo de alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, la Minurso tenía como objetivo inicial organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. La consulta nunca llegó a celebrarse por los desacuerdos sobre el censo electoral.

Con el paso de los años, la misión de Naciones Unidas asumió también funciones de vigilancia del alto el fuego y actividades de desminado.

Su desaparición deja un vacío en los mecanismos internacionales de supervisión militar sobre el terreno, en un conflicto que enfrenta a Marruecos con el movimiento independentista saharaui, apoyado por Argelia.

La decisión de no renovar el mandato se produjo el pasado 30 de octubre, durante una sesión del Consejo de Seguridad marcada por el enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y Rusia.

Washington había presentado una propuesta que eliminaba las referencias al referéndum y situaba el plan de autonomía marroquí como base para una solución política.

Rusia vetó esa iniciativa, mientras que Estados Unidos bloqueó una propuesta rusa para mantener las funciones de la Minurso. El mandato expiró finalmente el 31 de octubre.

Naciones Unidas prevé repatriar a unos 160 observadores militares y retirar aproximadamente a otros 180 trabajadores civiles y personal asociado como parte del proceso de liquidación de la misión.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido de que la salida de la Minurso no modifica los derechos del pueblo saharaui.

En un comunicado difundido el domingo, afirmó que su desaparición "no supone la pérdida del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación" e instó a todas las partes a "respetar y promover esos derechos".

El Sáhara Occidental continúa incluido en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, pendientes de descolonización.

La nueva etapa estará marcada por la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y, especialmente, por la ausencia de observadores internacionales que puedan verificar el cumplimiento del alto el fuego.

Un cambio que añade presión a un conflicto enquistado y con importantes implicaciones para el equilibrio estratégico del Magreb.