Navantia inaugura una nave de 5.000 m² en Belfast para construir los nuevos buques de apoyo logístico de Reino Unido

La compañía impulsa el empleo local con más de 1.300 puestos de trabajo y el objetivo de sumar 750 aprendices en plantilla para el año 2030.

La infraestructura forma parte de una inversión de 100 millones de libras en Belfast, dentro de un plan global de 157 millones para los centros británicos de Navantia.

La instalación cuenta con tecnología robótica y de automatización para construir los buques logísticos del programa Fleet Solid Support de la Royal Navy.

Navantia UK ha inaugurado la nave 'Resurgent Hall' de 5.000 metros cuadrados en el astillero Harland & Wolff de Belfast.

Navantia continúa contribuyendo al resurgimiento de la industria naval de Reino Unido. La filial británica del constructor naval español, Navantia UK, ha inaugurado el denominado Resurgent Hall en las instalaciones que el astillero Harland & Wolff posee en Belfast (Irlanda del Norte).

Esta nueva nave de fabricación, que aporta 5.000 metros cuadrados adicionales de espacio industrial de última generación, tendrá un papel protagónico en la construcción de los futuros buques de apoyo logístico de la Marina Real británica.

Este espacio, según ha detallado la compañía naval a través de un comunicado, representa el núcleo central de una ambiciosa transformación industrial y tecnológica en la capital norirlandesa, respaldada por un amplio desembolso económico desde que la compañía adquirió el histórico astillero en enero de 2025.

En este sentido, el Resurgent Hall forma parte de una inversión de casi 100 millones de libras (120 millones de euros al cambio actual) canalizada directamente hacia Belfast, integrada a su vez en un paquete global de 157 millones de libras (188 millones de euros) orientado a renovar los cuatro centros de Navantia UK, incluyendo las sedes de Appledore (Inglaterra), Methil y Arnish, ambas en Escocia.

La nueva nave se caracteriza por su nivel de automatización y precisión. La infraestructura incorpora equipos de corte robótico por plasma, una avanzada línea mecanizada para paneles y grúas completamente reacondicionadas, lo que permite fabricar bloques y secciones de buques con niveles superiores de eficiencia y exactitud milimétrica.

Con estas capacidades punteras, Belfast no solo asume la responsabilidad de los contratos de defensa en curso, sino que se posiciona en una situación inmejorable para pujar de manera competitiva en futuros encargos tanto en el ámbito de la defensa naval como en el sector marítimo comercial europeo.

El proyecto medular que justifica esta ampliación es el programa Fleet Solid Support, dotado con 1.600 millones de libras (1.919 millones de euros), cuyo objetivo es dotar a la Real Flota Auxiliar de tres buques logísticos de gran porte: el RFA Resurgent, el RFA Reliant y el RFA Resourceful.

Estas unidades serán vitales para abastecer de munición, suministros y provisiones a los grupos de combate de portaaviones británicos y a otros navíos de combate en alta mar, garantizando su autonomía en misiones globales.

Los trabajos de construcción ya avanzan a paso firme: el corte de las primeras planchas de acero arrancó en Appledore, en diciembre de 2025, seguido por la colocación de la quilla del RFA Resurgent en septiembre de este año.

Mientras que Appledore asume la fabricación de las proas, Belfast se encarga del ensamblaje principal, la integración de sistemas complejos y las pruebas finales antes de su entrega programada para principios de la próxima década.

Durante el acto de inauguración del Resurgent Hall, el director general de Navantia UK, Donato Martínez, recalcó que la construcción naval ha regresado con fuerza a Belfast para convertir a Harland & Wolff en uno de los centros industriales más avanzados de Europa, señalando que el nombre otorgado al pabellón refleja precisamente el renacer del empleo, la inversión y la tecnología en la zona.

El plan de revitalización impulsado por Navantia UK se centra también en el talento humano. La compañía respalda en la actualidad más de 1.300 puestos de trabajo y tutela a más de 340 aprendices en sus sedes de Reino Unido.

La meta fijada es alcanzar los 750 aprendices en plantilla para 2030, abriendo itinerarios formativos en soldadura especializada, ingeniería, diseño técnico y fabricación digitalizada.