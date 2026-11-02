Los resultados de las 'midterms' de EEUU amenazan la agenda militar de Trump y abren un frente contra Pete Hegseth

La cúpula del Pentágono atraviesa momentos de inestabilidad marcados por el bloqueo de nombramientos clave, disputas internas y dimisiones o ceses de altos mandos militares y políticos.

El presupuesto de defensa de EE. UU. se encuentra paralizado en el Congreso mientras el gasto acumulado en la guerra contra Irán supera los 47.000 millones de dólares y agota las reservas de armamento.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afronta presiones políticas que incluyen solicitudes de destitución por parte de los demócratas e iniciativas republicanas para someterlo a un proceso de 'impeachment'.

Las elecciones de medio mandato pueden otorgar al Partido Demócrata el control para bloquear, investigar y condicionar el plan de rearme militar de 1,5 billones de dólares impulsado por Donald Trump.

Las elecciones de medio mandato, las 'midterms', del 3 de noviembre en Estados Unidos se perfilan como un examen de fuego para la política de defensa de Donald Trump. Si los republicanos pierden la Cámara de Representantes, los demócratas dispondrían de una palanca inédita para bloquear, investigar y condicionar el plan de rearme de 1,5 billones de dólares, justo cuando Washington se enreda en la financiación de la guerra contra Irán.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se ha convertido en el otro frente abierto. El congresista demócrata Jason Crow ha advertido de que, si su partido recupera la Cámara, expulsar a Hegseth del Pentágono será su “prioridad número uno”, mientras que el republicano Thomas Massie prepara una iniciativa para someterlo a un proceso de impeachment.

El desenlace electoral determinará si Trump conserva margen para aprobar su ambicioso rearme o si se enfrenta a una Cámara dispuesta a frenar la financiación de la guerra, abrir investigaciones y poner en jaque a su secretario de Defensa.

La apuesta de Trump por elevar el gasto en defensa de Estados Unidos hasta 1,5 billones de dólares en el ejercicio fiscal de 2027 se estrella contra el bloqueo presupuestario del Congreso.

El plan, que abarca desde la aviación de combate y la defensa antimisiles hasta la construcción naval, sigue atrapado en una batalla política sin resolver: sin financiación, es un anuncio, no una estrategia.

B-21 Raider US Air Force Omicrono

Entre los programas prioritarios figuran los cazas furtivos F-35 y el futuro F-47, desarrollado por Boeing, el bombardero estratégico B-21 Raider, de Northrop Grumman, y los drones de combate colaborativos CCA, concebidos para operar junto a aeronaves tripuladas.

La propuesta también impulsa el escudo antimisiles Golden Dome, que integrará sensores espaciales, radares e interceptores, además de sistemas como Patriot, THAAD y los misiles de precisión PrSM.

Diseño de la Cúpula Dorada según L3Harris L3Harris Omicrono

El frente naval concentra otra de las grandes apuestas de Trump. La iniciativa Golden Fleet reserva 65.800 millones de dólares para adquirir 34 buques, incluidos el futuro acorazado de la clase Trump, nuevas fragatas y plataformas auxiliares. El plan contempla asimismo inversiones en submarinos nucleares de las clases Virginia y Columbia.

Sin embargo, estas cifras son peticiones de la Casa Blanca, no contratos adjudicados ni compras garantizadas.

El Congreso puede modificar o bloquear las partidas. Además, la propuesta agrupa parte de los fondos para drones y municiones en partidas generales, sin precisar cuánto dinero recibirá cada sistema o programa. Esta falta de desglose dificulta identificar qué capacidades tendrán prioridad y evaluar el impacto concreto de las inversiones.

La Administración ha dividido el presupuesto en dos bloques: 1,15 billones de dólares que requieren apoyos más allá del Partido Republicano y otros 350.000 millones que Trump pretende aprobar con los votos de su formación.

Los republicanos aún no han cerrado una estrategia para sacar adelante este segundo paquete, mientras los demócratas cuestionan la magnitud del gasto y la financiación de la guerra contra Irán.

El cielo arde, los almacenes se vacían: la ofensiva sobre Irán acelera el agotamiento de misiles Patriot y THAAD CENTCOM

El pulso amenaza también la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), que fija las prioridades militares y regula aspectos clave de la producción de armamento y las condiciones del personal castrense. El texto sigue sin avanzar en el Senado y ambas cámaras deben negociar una versión definitiva.

Según varios legisladores, el bloqueo presupuestario ha dejado a las Fuerzas Armadas en una situación vulnerable, en un momento en el que necesitan reponer sus reservas de armamento y municiones.

A la disputa se suma la petición del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de otros 67.000 millones de dólares para sufragar la guerra contra Irán y otras operaciones militares. Según estimaciones del Pentágono, el conflicto ya había costado más de 47.000 millones a mediados de octubre.

Para hacer frente a estos gastos, el Departamento de Defensa ha tenido que aplazar ejercicios de entrenamiento y programas de mantenimiento.

El coste de las operaciones presiona las reservas de munición y equipos, mientras las dificultades presupuestarias amenazan con afectar a la preparación militar.

El bloqueo pone en riesgo no solo el calendario de modernización militar de Trump, sino también la capacidad de EEUU para reponer sus arsenales y sostener sus compromisos operativos en varios frentes.

Hegseth, bajo presión

La relación del secretario de Defensa con el Congreso se ha deteriorado por las restricciones impuestas a determinadas sesiones informativas y sus enfrentamientos con legisladores de ambos partidos.

La Administración justifica parte de esas limitaciones por el riesgo de filtraciones, pero varios republicanos también han reclamado que se comparta más información con los demócratas.

Un "impeachment" Procedimiento constitucional de EE. UU. para acusar formalmente a un funcionario federal —incluido el presidente— por “traición, soborno u otros delitos y faltas graves”. No implica automáticamente su destitución: la Cámara de Representantes investiga y aprueba los cargos —los “artículos de impeachment”— por mayoría simple, y solo si el Senado lo condena en un juicio por una mayoría de dos tercios de los senadores presentes es separado del cargo.

El republicano Thomas Massie ha anunciado que pretende forzar una votación sobre el impeachment de Hegseth durante la semana del 9 de noviembre, cuando la Cámara vuelva a reunirse tras las elecciones, si el secretario continúa en el cargo.

La iniciativa cuestiona, entre otros aspectos, la actuación de la Administración en la guerra contra Irán y la ausencia de autorización del Congreso para las operaciones militares.

La propuesta tiene un recorrido incierto. La Cámara de Representantes tendría que aprobar los cargos y, para destituir al secretario mediante este procedimiento, el Senado debería condenarlo por una mayoría de dos tercios de los senadores presentes.

Aun así, la votación obligaría a los legisladores a posicionarse públicamente sobre su gestión y podría agravar las divisiones republicanas.

El Pentágono defiende la actuación de Hegseth y sostiene que el departamento está comprometido con la preparación militar y la defensa de los intereses estadounidenses.

La cúpula del Pentágono

La incertidumbre alcanza también al número dos del Pentágono, Steve Feinberg. Según una exclusiva publicada por Reuters el pasado 4 de septiembre, la Casa Blanca había estudiado posibles candidatos para sustituirlo y consultado con senadores sus opciones de confirmación.

Sin embargo, el Departamento de Defensa negó que existiera un proceso para reemplazarlo y Hegseth reiteró públicamente su respaldo al subsecretario.

También han quedado bloqueadas varias nominaciones para puestos de política, estrategia y adquisiciones, en medio de las discrepancias entre legisladores republicanos y responsables del departamento.

A ello se suma la controversia por los recientes relevos de altos mandos militares, que han provocado críticas por la falta de explicaciones públicas. El último, el principal estratega militar del Pentágono, el teniente general Brett Sylvia, cesado la semana pasada.

Dan Driscoll revisando un dron junto a soldados estadounidenses. David Resnick US Army

Antes, a principios de septiembre dimitía el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, tras meses de tensiones con el secretario de Guerra, relacionados con los cambios en el liderazgo del departamento, según recogían los medios estadounidenses.

Un cambio de mayoría podría traducirse en más audiencias, investigaciones y dificultades para confirmar nombramientos. No supondría, sin embargo, la destitución automática de los mandos ni una reorganización obligatoria de la cúpula militar.

Dos años decisivos

Las elecciones no decidirán quién ocupa la Casa Blanca, pero sí cuánto margen tendrá Trump para ejecutar su agenda durante la segunda mitad de su mandato.

El control de las comisiones parlamentarias y la capacidad de negociar los presupuestos serán determinantes para financiar las operaciones militares, reponer arsenales y avanzar en los programas de modernización.

Las 'midterms' 2026 En las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre se elegirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que están en juego, por mandatos de dos años. Además, se repartirán 35 de los 100 escaños del Senado —33 renovaciones ordinarias más dos elecciones especiales—, por mandatos de seis años.

Si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras, Trump tendrá más margen para defender sus prioridades, aunque las divisiones internas ya dificultan la aprobación de los fondos.

Si los demócratas conquistan una o ambas cámaras, podrán endurecer la supervisión del Pentágono y utilizar su capacidad parlamentaria para frenar o modificar iniciativas de la Administración.