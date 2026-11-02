Navantia postula a la F110 Flight II como la futura fragata de la US Navy ahora que EEUU busca adquirir buques en el extranjero

Además de EE.UU., Navantia tiene en el punto de mira los mercados navales de Australia y Arabia Saudí para comercializar esta nueva clase de fragatas.

El modelo F-110 Flight II amplía sus celdas de lanzamiento vertical de 16 a 64, incrementa su eslora hasta los 149,8 metros y alcanza un desplazamiento de 7.000 toneladas.

La regulación estadounidense exige fabricar la mayoría de los buques en su territorio, por lo que la compañía pública española prevé contar con presencia y astilleros o socios locales en EE.UU.

Navantia se presentará como contratista principal para el programa de fragatas de la US Navy proponiendo su diseño F-110 Flight II o la versión original F-110 Flight I.

Navantia se encuentra inmersa en el desarrollo de la fragata F-110 Flight II no sólo para dar respuesta a las necesidades de la Armada en este nuevo contexto geopolítico sino también con el propósito de contar con un producto imbatible en el mercado internacional.

En este sentido, desde el astillero público español están convencidos de que la evolución del diseño original de los buques de la clase F-110, concebidos principalmente como plataformas especializadas en la guerra antisubmarina, podría conseguirles importantes contratos en el extranjero.

"Lo que esperamos es alcanzar el mismo éxito que logramos con la clase F-100 o, incluso, superarlo", ha afirmado Juan Ignacio de la Cueva, director Comercial y de Desarrollo de Negocio de Navantia, durante un encuentro con la prensa del que participó EL ESPAÑOL.

Uno de los potenciales clientes a los que apunta la compañía española es la Marina de Estados Unidos (US Navy), especialmente ahora que la Casa Blanca ha dado luz verde al Pentágono para adquirir buques militares construidos en el extranjero, como una manera de sortear las limitaciones, sobrecostes y retrasos que acusa la industria naval estadounidense.

"Navantia presentará una propuesta para el programa de fragatas en los Estados Unidos como contratista principal", ha asegurado de la Cueva.

Maqueta de la fragata F-110 Flight II Gastón Trelles

De igual manera, el directivo ha señalado que la empresa tendrá de cara al futuro presencia en territorio estadounidense, uno de los requisitos demandados por la Administración Trump para aquellos astilleros internacionales interesados en el proyecto.

Cabe recordar que, de acuerdo al marco regulatorio aprobado por Washington para esta adquisición, sólo las primeras dos unidades de la nueva flota a incorporar podrán ser construidas en el extranjero, por lo que la compañía que resulte ganadora del futuro contrato deberá contar con astilleros propios o un socio en EEUU para fabricar el grueso de los buques en el país.

"Tendremos oficinas en EEUU, pero, en la coyuntura actual, creo que eso no es tan importante como contar con las capacidades adecuadas", ha señalado de la Cueva en referencia a las prestaciones de las F-110 Flight II.

No obstante, desde Navantia no descartan una oferta basada en las F-110 originales -ahora denominadas Flight I- dado el interés mostrado por la US Navy por las fragatas Mogami de Japón o las Chungnam de Corea del Sur, plataformas más pequeñas y con menores capacidades que la evolución de los buques españoles.

Fragata clase Mogami de Japón Ministerio de Defensa de Japón

"Si consideramos a los posibles competidores, como las opciones japonesa o coreana que son buques que rondan 4.000 toneladas, es posible que no se requieran 64 celdas para misiles" como las que dispone la Flight II, que además desplaza 7.000 toneladas, ha subrayado de la Cueva.

"Todo dependerá de lo que busque EEUU", ha explicado. "Ellos evaluarán las distintas opciones y decidirán cuál prefieren".

No obstante, en Navantia también tantean otros clientes internacionales. "El mercado australiano es uno de los objetivos para la clase F-110", ha subrayado de la Cueva. Al igual que Arabia Saudí, sobre todo dada la satisfacción de Riad con las corbetas que Navantia le ha construido en sus instalaciones de San Fernando (Cádiz).

De hecho, representantes de ambos países estuvieron presentes en la reciente botadura de las F-113 'Roger de Lauria', en Ferrol (A Coruña), acontecimiento que desde la Real Marina Saudí aprovecharon para conocer de primera mano las capacidades de la nueva familia de fragatas de España.

Flight II

Entre las modificaciones que presenta el diseño de las F-110 Flight II respecto al original destaca un mayor número de celdas Mk-41 de lanzamiento vertical de misiles (VLS), pasando de 16 a 64. Esta ampliación es un requerimiento directo de la fuerza naval española, interesada en incrementar la capacidad de defensa aérea y antimisiles de las F-110.

48 de estas celdas, fabricadas por la empresa estadounidense Lockheed Martin, estarán ubicadas en la proa, mientras que las 16 restantes se ubicarán en el castillo de la embarcación, la estructura anterior a la cubierta de helicópteros.

Detalle del diseño de las F-110 Flight II Navantia

Las Flight II serán 4,8 metros más largas que las fragatas originales, con una eslora de 149,8 metros, una manga de 18,6 m y un calado de 5,3 m. Además, el peso aumenta en 800 toneladas, hasta alcanzar un desplazamiento de 7.000 toneladas.

Asimismo, los nuevos buques serán más rápidos gracias a sus turbinas de gas mejoradas, llegando a 29 nudos de velocidad máxima y 18 nudos de velocidad de crucero. Para operar precisarán una tripulación de 170 personas y contará con alojamiento adicional para otras 37 personas.

Aunque la defensa aérea y antimisil será la prioridad de esta evolución, la F-110 Flight II mantendrá el carácter multimisión de la familia. El proyecto contempla conservar las capacidades antisubmarinas, antisuperficie y de guerra electrónica, además de la posibilidad de actuar frente a amenazas asimétricas.

También se prevé mantener espacios multimisión para alojar módulos y sistemas adicionales, así como capacidad para operar con un segundo helicóptero y embarcar vehículos no tripulados. Esta flexibilidad permitirá adaptar la plataforma a diferentes escenarios operativos sin limitarla a una única función.

El diseño incorpora, además, herramientas destinadas a mejorar la disponibilidad de los buques y optimizar su mantenimiento.

Entre ellas figuran el Gemelo Digital, el mantenimiento basado en la condición y un sistema integrado de control de la plataforma, que permitirán anticipar incidencias, planificar intervenciones y facilitar la formación de las dotaciones.