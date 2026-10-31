Rusia consolida su influencia en África con la entrega de cazas Su-35 y la venta de sistemas antiaéreos S-400 a Etiopía

El acuerdo refuerza la presencia militar y estratégica de Moscú en el Cuerno de África en detrimento de la influencia de las potencias occidentales.

La operación busca consolidar la superioridad aérea etíope ante tensiones fronterizas y regionales con países como Egipto, Somalia y Sudán.

Las entregas de las aeronaves se adelantaron un año tras el acuerdo alcanzado entre el primer ministro Abiy Ahmed y Vladímir Putin.

Etiopía incorpora 12 cazas Su-35 rusos y prevé adquirir cuatro baterías del sistema antiaéreo S-400 para modernizar su capacidad de defensa.

El equilibrio de poder militar en el Cuerno de África ha dado un nuevo vuelco tras confirmarse una de las transacciones armamentísticas más significativas de los últimos años en el continente: la incorporación de una docena de cazas polivalentes Su-35 de origen ruso a la Fuerza Aérea de Etiopía.

Este acuerdo entre el país africano y Rusia, que incluye a su vez la próxima adquisición de cuatro baterías del sistema antiaéreo S-400, no solo redefine las capacidades defensivas de Adís Abeba sino que consolida a Moscú como un socio estratégico imprescindible en una región donde Occidente, especialmente Europa, ha visto menguar su influencia tradicional.

El anuncio, realizado personalmente por el primer ministro etíope Abiy Ahmed en el marco de la tercera Cumbre Rusia-África celebrada en Moscú, subraya la celeridad inusual del pacto.

Ahmed ha agradecido explícitamente al Vladímir Putin la gestión para que las aeronaves llegaran con un año de adelanto respecto al cronograma estipulado, un gesto que ilustra el interés mutuo de ambas administraciones por acelerar su entente militar.

Aunque los aspectos financieros de la operación, las futuras bases operativas y los plazos exactos de despliegue para las baterías S-400 permanecen bajo un estricto secreto de Estado, la trascendencia operativa de la compra resulta incuestionable.

La comitiva etíope, liderada por el primer ministro Abiy Ahmed, junto a autoridades de la industria militar rusa RRSS

Para el Gobierno etíope, esta modernización responde a un contexto de extrema fragilidad tanto interna como transfronteriza. El país afronta fracturas internas que en varias ocasiones han situado a la nación, compuesta por diferentes etnias, al borde del colapso civil.

Al mismo tiempo, persisten tensiones históricas y disputas limítrofes con vecinos como Eritrea, Somalia y Sudán, sin olvidar las complejas fricciones diplomáticas con Egipto a cuenta del aprovechamiento hidroeléctrico del río Nilo.

En esta coyuntura, disponer de una superioridad aérea incuestionable se percibe desde el Ejecutivo etíope como un elemento indispensable de disuasión y defensa de la soberanía.

En términos estrictamente militares, la llegada del Su-35 eleva drásticamente el perfil bélico de Adís Abeba. Si bien la aviación etíope posee amplia experiencia con la familia de cazas rusos gracias a sus veteranos Su-27 y a unidades de Su-30K reacondicionadas en Bielorrusia tras su paso original por la India, el Su-35 representa un salto tecnológico mayúsculo.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed (c), junto a su mujer, Zinash Tayachew, y el directo general de Rosoboronexport, Aleksandr Mijéyev RRSS

Sus motores con toberas de empuje vectorial otorgan una agilidad sobresaliente en combate cercano, mientras que sus radares de última generación y su capacidad para portar armamento aire-aire de muy largo alcance otorgan una ventaja determinante para neutralizar amenazas mucho antes de que entren en su espacio aéreo directo.

Asimismo, su versatilidad para acometer ataques precisos contra objetivos terrestres multiplica las opciones tácticas en operaciones complejas.

Desafíos para Etiopía

No obstante, esta adquisición comporta desafíos logísticos considerables. Operar plataformas de tal sofisticación técnica demanda un salto cualitativo en la capacitación de pilotos y personal técnico, nuevas instalaciones de mantenimiento y, sobre todo, una cadena de suministro fluida de repuestos que Moscú ha tenido problemas para garantizar de manera sostenida a otros clientes globales, especialmente tras la invasión de Ucrania.

Tampoco se descarta que estas unidades formen parte del lote fabricado originalmente para Egipto, una venta que naufragó ante la presión de Washington bajo el marco de la ley de sanciones CAATSA, y que condujo a Rusia a redirigir dicho material hacia compradores como Argelia y -posiblemente- la propia Etiopía.

El componente defensivo terrestre resulta igualmente crucial con la incorporación prevista de los S-400. Este equipamiento dotará al territorio etíope de una barrera antimisiles de largo alcance con capacidad para interceptar incursiones aéreas, misiles de crucero y amenazas balísticas, protegiendo infraestructuras estratégicas de valor vital.

Para Moscú, la culminación de este acuerdo representa un éxito indiscutible de su diplomacia militar. Al proveer equipamiento de primera línea a un actor de peso neurálgico en el Cuerno de África, Rusia consolida un corredor de cooperación política, económica y técnica que desafía las sanciones occidentales y ratifica que el continente africano sigue viendo en el Kremlin a un suministrador decisivo para sus necesidades estratégicas.