La Marina de EEUU busca IA para diseñar el interior de sus futuros submarinos SSN(X), sucesores de la clase Virginia

La iniciativa busca atraer a empresas tecnológicas ajenas a la industria tradicional de Defensa mediante un mecanismo de contratación especial para acelerar y abaratar los plazos de diseño.

El programa SSN(X) sustituirá a la clase Virginia, pero enfrenta retos económicos y retrasos, con un coste estimado por la CBO de hasta 8.700 millones de dólares por unidad y su compra aplazada a 2040.

El objetivo es optimizar la distribución de la planta de propulsión, armamento y sensores para reducir riesgos técnicos y garantizar el equilibrio hidrostático de la embarcación.

La Marina de EE. UU. ha lanzado una convocatoria para emplear inteligencia artificial, bajo el término 'Super Intelligence', en el diseño interior de sus futuros submarinos de ataque nuclear SSN(X).

La Marina estadounidense busca usar inteligencia artificial —o “Super Intelligence”, su nuevo término oficial— para optimizar la distribución de sistemas, equipos y compartimentos del SSN(X), su futuro submarino de ataque nuclear que sustituirá a la actual clase Virginia.

El objetivo es mejorar el diseño, reducir riesgos técnicos y equilibrar una plataforma que reunirá las capacidades más avanzadas de su flota submarina.

Para ello, la Armada ha abierto una primera convocatoria para que empresas tecnológicas presenten soluciones basadas en lo que denomina "Super Intelligence", la nueva expresión oficial de la Administración Trump para referirse a la IA.

El anuncio fue publicado el 30 de octubre por el Mando de Sistemas Navales (NAVSEA), a través de la oficina responsable del programa SSN(X), identificada como PMS 351.

Las compañías interesadas deberán comunicar sus capacidades antes del próximo 6 de noviembre. La Marina prevé lanzar una solicitud formal de propuestas en los días siguientes.

El procedimiento permitirá concurrir también a empresas tecnológicas ajenas a la industria tradicional de Defensa, mediante un mecanismo de contratación específico conocido como Other Transaction Authority.

La convocatoria solicita a las compañías que identifiquen su condición de contratistas tradicionales o no tradicionales, aunque todavía no concreta el presupuesto ni el número de adjudicaciones previstas.

El proyecto se centra en el denominado System Arrangement Concept Design, el diseño conceptual que determina cómo se distribuyen los principales sistemas y equipos dentro del casco.

Entre ellos figuran la planta de propulsión nuclear, los compartimentos de armamento, los sensores, los espacios de alojamiento de la tripulación y la maquinaria auxiliar.

La ubicación de estos elementos condiciona las dimensiones del submarino, su distribución de pesos y la posición del centro de gravedad. Cualquier modificación en la disposición de los componentes más pesados puede obligar a rediseñar otras zonas de la embarcación para mantener su estabilidad.

Se trata de uno de los grandes desafíos de la ingeniería submarina. La plataforma debe conservar un equilibrio hidrostático que permita compensar el peso con la flotabilidad y controlar tanto el centro de gravedad como el asiento longitudinal.

De ello depende su capacidad para mantener la profundidad y la estabilidad durante las operaciones bajo el agua.

La Armada estadounidense quiere que las herramientas de inteligencia artificial permitan explorar distintas configuraciones internas, comparar alternativas y evaluar su compatibilidad con el equilibrio global del buque.

La finalidad es reducir los riesgos técnicos antes de avanzar hacia un diseño integral de la plataforma.

Sin embargo, la convocatoria todavía no especifica qué tecnologías se emplearán ni las funciones concretas que deberán desarrollar. Tampoco aclara si los sistemas serán capaces de generar automáticamente distribuciones internas, realizar cálculos de ingeniería o comparar diferentes configuraciones.

La reducción de los plazos y los costes de diseño figura entre los posibles beneficios de esta iniciativa, aunque la Marina todavía no ha acreditado resultados en este sentido.

8.700 millones por submarino

El SSN(X) está llamado a convertirse en el sucesor de los submarinos de ataque de la clase Virginia. La Armada pretende desarrollar una plataforma que combine la velocidad y capacidad de carga de los Seawolf con el sigilo y los sensores de los Virginia, además de incorporar características de disponibilidad y vida operativa de los submarinos estratégicos de la clase Columbia.

El programa afronta importantes desafíos presupuestarios. La Marina ha retrasado la adquisición de la primera unidad desde el ejercicio fiscal 2035 hasta 2040, en un contexto de restricciones financieras y dificultades para mantener el ritmo de sus principales programas de construcción naval.

El coste también constituye uno de los grandes interrogantes. En enero de 2025, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estimó que cada submarino podría alcanzar los 8.700 millones de dólares, en precios de 2024, frente a los 7.100 millones calculados por la propia Armada.

La estimación se basa en un desplazamiento sumergido aproximado de 10.100 toneladas.

Las partidas de desarrollo también han experimentado oscilaciones. Para el ejercicio fiscal 2026, la Marina solicitó 622,8 millones de dólares destinados a investigación y desarrollo del SSN(X), incluidos 256,8 millones para la propulsión nuclear de nueva generación.

La petición presupuestaria para 2027 redujo la financiación del programa en unos 121 millones, hasta aproximadamente 315 millones de dólares. Este ajuste coincide con una etapa centrada en definir los requisitos de diseño y establecer la estrategia de adquisición.

Dos astilleros

El desarrollo del SSN(X) se enfrenta, además, a las limitaciones de la base industrial estadounidense. Actualmente, solo dos astilleros del país están capacitados para construir submarinos de propulsión nuclear: General Dynamics Electric Boat, con instalaciones en Connecticut y Rhode Island, y Newport News Shipbuilding, perteneciente a Huntington Ingalls Industries, en Virginia.

Ambas compañías concentran una carga de trabajo especialmente elevada.

El pasado julio, la Marina les adjudicó un contrato de 76.600 millones de dólares para construir nueve submarinos de ataque de la clase Virginia y cinco unidades estratégicas de la clase Columbia. Los trabajos se prolongarán hasta julio de 2038.

La transición entre los programas Columbia y SSN(X) preocupa especialmente a la Armada, que ha advertido del riesgo de que se produzca un vacío de actividad para los equipos de ingeniería y diseño especializados en submarinos nucleares.

Mantener estas capacidades industriales será fundamental para evitar retrasos en el desarrollo de la nueva plataforma.