EEUU abrirá en Japón una fábrica de misiles AIM-120 AMRAAM con los que armar a los cazas F-35 de Tokio

El acuerdo complementa la producción del interceptor SM-3 Block IIA, aunque faltan por concretar detalles como la ubicación y las fechas de entrega.

El pacto busca aliviar cuellos de botella en la cadena de suministro de munición avanzada ante posibles crisis prolongadas en Asia oriental.

Los misiles servirán para armar a los cazas furtivos F-35 de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y a otras flotas aliadas de EE.UU. en la región.

Japón y Estados Unidos acuerdan instalar en territorio japonés una fábrica de ensamblaje final y verificación del misil aire-aire AIM-120 AMRAAM.

Tokio y Washington han pactado el establecimiento de una planta de ensamblaje final y verificación del misil aire-aire AIM-120 AMRAAM en territorio japonés. El acuerdo, sellado en el marco del programa bilateral 'Operación Supercharge', busca consolidar la base industrial de defensa común y garantizar el suministro de municiones avanzadas para plataformas de combate de última generación, entre las que destacan los cazas furtivos F-35 de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y las flotas de otros aliados de EEUU en la región.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, tras mantener conversaciones de alto nivel con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una cumbre de seguridad celebrada en Cebú, Filipinas.

Este pacto representa la culminación de las negociaciones iniciadas a finales de 2024, cuando ambos países comenzaron a evaluar los plazos, la viabilidad logística y los retos industriales de una producción compartida.

A principios de 2026, las conversaciones ya contemplaban la fabricación nipona de tarjetas de circuitos electrónicos, antes de consolidar el proyecto de una instalación completa de ensamblaje e inspección.

La relevancia táctica de esta futura infraestructura radica en el papel medular que desempeña el AMRAAM en la doctrina aérea moderna. Este proyectil guiado por radar activo permite neutralizar amenazas más allá del alcance visual bajo cualquier condición climática, liberando a los pilotos de mantener fijado el blanco tras el disparo.

Además de armar a los F-35, el misil constituye el armamento fundamental de aparatos como el F-22, F-15 y F-16, por lo que disponer de un centro cualificado de ensamblaje fuera del territorio continental estadounidense aliviaría notablemente los cuellos de botella de reabastecimiento ante una hipotética crisis prolongada en Asia oriental.

La iniciativa se complementa asimismo con un entendimiento técnico paralelo para expandir la fabricación del interceptor balístico SM-3 Block IIA.

Pese al calado geopolítico del anuncio, el proyecto se encuentra aún en una fase estrictamente institucional que deja varios interrogantes abiertos. Las autoridades no han revelado todavía el emplazamiento geográfico de la factoría, el calendario de construcción, la cuota de producción anual prevista ni el esquema de reparto de los misiles terminados entre los dos países.

Tampoco se ha precisado qué variante específica del proyectil saldrá de las líneas de montaje japonesas, un dato esencial para determinar las prestaciones y el software con el que contarán las unidades operativas.

Asimismo, una planta de ensamblaje final no garantiza de forma automática la autosuficiencia en la cadena de suministros. Su operatividad dependerá de la formación técnica especializada, la certificación de procesos fabriles rigurosos y, sobre todo, de un flujo ininterrumpido de componentes clave provenientes de proveedores externos compartidos.

Por tanto, aunque el acuerdo sienta las bases de un salto cualitativo en la cooperación militar entre Tokio y Washington, el verdadero impacto de esta fábrica en la preparación para el combate solo podrá calibrarse conforme se concreten las fechas de entrega y la escala de la aportación manufacturera nipona.