Indra abrirá en As Pontes su 3ª fábrica del corredor norte de la defensa para producir 80 vehículos militares al año

El proyecto forma parte de la mayor expansión industrial de Indra, que prevé invertir más de 200 millones para cuadruplicar su superficie productiva y crear 2.400 empleos directos e indirectos.

Esta instalación es la tercera de la compañía en el corredor norte de la defensa y se suma a las plantas de Gijón y Langreo dentro de la red industrial del Ministerio de Defensa.

La planta tendrá capacidad para producir hasta 80 unidades al año, incluyendo vehículos lanzapuentes, anfibios de combate de la Infantería de Marina y obuses autopropulsados.

Indra invertirá 18 millones de euros en una nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes (A Coruña), que estará operativa en 2027 y creará entre 70 y 120 empleos directos.

Indra ha presentado este miércoles su nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes (A Coruña), la tercera de la compañía en el corredor norte de la defensa. La planta comenzará a operar en 2027 y tendrá capacidad para producir hasta 80 vehículos al año, en el marco de la apuesta por reforzar la industria nacional y acelerar las entregas a las Fuerzas Armadas.

La compañía invertirá 18 millones de euros en acondicionar unas instalaciones de 52.872 metros cuadrados, que generarán entre 70 y 120 empleos directos. La fábrica contará con tres líneas de montaje y tecnología avanzada de digitalización e inteligencia artificial.

La producción arrancará con la integración de los vehículos lanzapuentes (VLP) del Ejército de Tierra. En una segunda fase se incorporarán los vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina (VACIM) y, a partir de 2029, los obuses autopropulsados sobre ruedas (ATP Ruedas).

Imagen de los vehículos de Indra

En total, Indra prevé fabricar 32 sistemas lanzapuentes, compuestos por un vehículo principal y otro auxiliar; 34 vehículos anfibios y 186 unidades de artillería autopropulsada, en sus distintas versiones de obús, amunicionamiento y recuperación.

Los lanzapuentes podrán desplegar estructuras de 24 metros para facilitar el paso de carros de combate y otros vehículos militares sobre zanjas y obstáculos.

Los anfibios estarán basados en la plataforma 8x8 SUPERAV, de IDV —empresa del grupo Leonardo—, mientras que los obuses incorporarán un cañón de 155 milímetros y 52 calibres, con un alcance superior a los 56 kilómetros.

Expansión industrial

La planta de As Pontes se suma a las instalaciones de Indra en Gijón y a la futura fábrica de Barros, en Langreo, dentro del corredor norte definido por el Ministerio de Defensa. Esta red concentrará la producción de vehículos militares, mientras que el corredor centro se especializará en drones y el sur, en radares.

El consejero delegado de Indra Group, Josep Maria Recasens, defendió durante la presentación la necesidad de ganar escala y competitividad frente a la industria europea. "Queremos jugar en la Champions League", afirmó, al destacar la colaboración con el tejido empresarial y la apuesta por instalaciones de nueva generación.

Intervención del consejero delegado de Indra Group, Josep Maria Recasens Indra

"Nos apoyaremos para ello en todo el ecosistema empresarial e industrial, con programas en los que hasta el 70% se confía a nuestros socios, y con fábricas de nueva generación como esta de As Pontes, que estará entre las más competitivas del continente”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó el potencial del proyecto para impulsar la actividad económica, generar empleo y fijar población en la comunidad. “Hoy culmina un proceso largo con la instalación de Indra en As Pontes” y destacó que “tenemos que aprovechar las oportunidades y capacidades con las que contamos en un mundo cada vez más competitivo".

"Todo ello, en beneficio de la creación de riqueza, industria, empleo, fijar población y mirar hacia el futuro”, enfatizó Alfonso Rueda.

La apertura de As Pontes forma parte del mayor proceso de expansión industrial de la historia de Indra. La compañía prevé invertir más de 200 millones de euros para multiplicar por cuatro su superficie productiva, hasta superar los 154.000 metros cuadrados.

El plan contempla la creación de más de 1.000 empleos industriales directos y otros 1.400 puestos vinculados a ingeniería y perfiles de alta cualificación.

La elección de As Pontes responde a su tradición industrial, la disponibilidad de profesionales especializados y su proximidad al Arsenal Militar de Ferrol, factores que, según la compañía, facilitarán la colaboración con el cliente y la validación de los sistemas.