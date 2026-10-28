EEUU, Reino Unido y Australia ensayan con drones navales Corsair para reforzar su alianza militar frente a China

Los Corsair ya fueron utilizados por EEUU en combate real durante un ataque a una base naval iraní en julio, demostrando el avance de AUKUS hacia el uso de sistemas autónomos en operaciones reales.

Estas embarcaciones autónomas de superficie tienen 7,3 metros de eslora, alcanzan más de 35 nudos y poseen una autonomía de casi 1.852 kilómetros.

Las pruebas permitieron evaluar la coordinación trilateral en misiones de 'detectar, decidir y actuar', así como el suministro logístico en entornos con interferencias de comunicaciones.

EEUU, Reino Unido y Australia ensayan en San Diego con los drones navales Corsair de Saronic Technologies dentro del ejercicio 'Maritime Big Play Pacific' de la alianza AUKUS.

Estados Unidos, Reino Unido y Australia han probado en San Diego las embarcaciones autónomas Corsair de Saronic Technologies durante el ejercicio Maritime Big Play Pacific, una muestra de la apuesta de AUKUS por los sistemas navales no tripulados frente a China en el Indo-Pacífico.

La prueba adquiere una dimensión adicional porque estos mismos drones navales fueron empleados por las fuerzas estadounidenses en un ataque contra una instalación naval iraní el pasado julio, además de haber participado en la misión de rescate de dos pilotos de EEUU derribados por Irán.

Su participación en operaciones de combate y, ahora, en maniobras multinacionales evidencia el creciente protagonismo de los sistemas no tripulados en las estrategias navales occidentales.

Para este ejercicio, Saronic Technologies desplegó tres embarcaciones Corsair que realizaron escenarios operativos como el suministro de repuestos a un muelle en condiciones de comunicaciones denegadas, para evaluar su apoyo logístico ante posibles interferencias enemigas.

Las pruebas incluyeron también una misión trilateral basada en el ciclo "detectar, decidir y actuar", en la que los Corsair operaron junto a otros vehículos de superficie no tripulados y aeronaves sin tripulación.

El objetivo era comprobar la coordinación entre plataformas autónomas y su capacidad para compartir información y ejecutar misiones dentro de una fuerza naval combinada.

Las embarcaciones fueron controladas mediante Echelon, el software de Saronic integrado en el sistema Common Control System para dirigir vehículos navales no tripulados.

Guerra naval autónoma

El citado ejercicio Maritime Big Play Pacific reunió en San Diego más de 40 tecnologías desarrolladas por organismos públicos y empresas de los tres países bajo el segundo pilar de AUKUS, la alianza trilateral de seguridad creada en 2021 para reforzar sus capacidades militares frente al ascenso estratégico de China.

Las actividades se organizaron en torno a cuatro ámbitos: guerra antisubmarina, capacidad de ataque integrada, reabastecimiento en entornos disputados y operaciones en el fondo marino. La Marina Real británica lideró el apartado antisubmarino con vehículos de superficie no tripulados, planeadores submarinos, drones y otros sistemas para operaciones bajo el agua.

Un Corsair de Saronic. Saronic.

La integración de estas tecnologías responde a una prioridad compartida por Washington, Londres y Canberra: ampliar la capacidad de vigilancia, reconocimiento y ataque sin exponer innecesariamente a sus tripulaciones, al tiempo que se refuerza la interoperabilidad entre sus fuerzas armadas.

En el Indo-Pacífico, donde China está ampliando su flota y sus capacidades de proyección naval, los sistemas autónomos pueden contribuir a vigilar extensas áreas marítimas, distribuir sensores, apoyar operaciones logísticas y complementar a los buques tripulados.

Su utilidad también resulta especialmente relevante en escenarios en los que las comunicaciones y los sistemas de navegación están sometidos a interferencias.

De las maniobras al combate

El Corsair es una embarcación autónoma de superficie de 7,3 metros de eslora, capaz de transportar hasta 453 kilos de carga, alcanzar una autonomía aproximada de 1.852 kilómetros —1.000 millas náuticas— y superar los 35 nudos de velocidad.

En diciembre de 2025, la Marina estadounidense adjudicó a Saronic un contrato de producción por valor de 392 millones de dólares para estas plataformas.

La transición de estos sistemas desde las pruebas tecnológicas hasta su empleo operativo ya está en marcha.

La Task Force 59 de Estados Unidos comenzó a desplegar Corsair en Oriente Próximo a finales de marzo de 2026, principalmente para misiones de vigilancia y apoyo.

El 12 de julio, tres embarcaciones de este tipo participaron en un ataque contra la base naval iraní de Bandar Abbas, donde fueron señaladas como objetivos una instalación de mantenimiento de submarinos y buques.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) presentó la operación como el primer empleo de drones navales estadounidenses en operaciones de combate.

El precedente refuerza el interés militar de estas plataformas, pero también pone de relieve el cambio de paradigma que persigue AUKUS: pasar de experimentar con tecnologías autónomas a incorporarlas a operaciones reales y conjuntas.

Para Washington y sus aliados, el desafío ya no consiste únicamente en desarrollar drones capaces de navegar sin tripulación, sino en integrarlos en redes de combate que permitan detectar amenazas, compartir información y actuar en escenarios de alta intensidad.